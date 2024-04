Sergio Berni: “Cristina Kirchner es mi única jefa”

El senador provincial Sergio Berni (Gustavo Gavotti)

La ex presidenta Cristina Kirchner habló públicamente este sábado en un acto en Quilmes. En este contexto, el senador de provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria, Sergio Berni, destacó la vocación de liderazgo de quien fue vicepresidenta de Alberto Fernández y aseguró: “Es mi única jefa”.

En otras oportunidades, Berni había resaltado algunas virtudes del presidente Javier Milei. “Tiene huevos y va al frente. De loco no tiene nada”, expresó durante una entrevista con TN hace unos días.

Sin embargo, al ser consultado sobre sus declaraciones en un diálogo con Radio Splendid-AM 990, aclaró: “Que uno reconozca la personalidad de Milei, la toma de decisión y atributos personales, no quiere decir que esté a favor o comparta su política”. “Puedo compartir gran parte de su diagnóstico, pero su tratamiento no tiene nada que ver con lo que yo creo que hay que hacer en la Argentina: él no cree en el Estado y yo si, él cree en el ajuste y yo en la producción, crecimiento”, explicó.

Con respecto a si Cristina Kirchner es “la única jefa” del peronismo, el antiguo ministro de Seguridad bonaerense fue claro con su postura en medio de la interna que atraviesa el espacio. “No sé si es la única jefa, la mía seguro”, sostuvo y agregó: “Después no conozco a nadie que tenga vocación de liderar. Esto no es un título nobiliario, es una responsabilidad, es una carga en muchas situaciones, es horas de dedicación”.

De esta manera, el senador provincial ratificó lo que había hecho el jueves en un diálogo con Jonathan Viale, cuando reconoció a Kirchner como la jefa del espacio. “Ella está exigiendo que las generaciones que vienen atrás de ella tomen las riendas de la conducción y nosotros tenemos la obligación generacional de generar nuestra representación, de volver a representar las grandes mayorías y que aparezca un líder natural que pueda descansar esa pesada carga que tiene Cristina sobre su espalda”, indicó. Durante ese diálogo, descartó también que haya una interna dentro del peronismo, por el contrario, intentó bajarle el tono a los conflictos por el liderazgo al decir: “La tensión en la política está, no somos pensamiento único, nosotros podemos discutir y debatir”.

Cristina Kirchner en Quilmes (REUTERS/Cristina Sille)

Durante su acto en Quilmes, Cristina Kirchner le dedicó gran parte de su discurso al gobierno de Javier Milei, lanzando varias críticas contra la gestión, pero también aprovechó la oportunidad para enviar una mensaje a la interna peronista: “Hay que dejar de salir a discutir pelotudeces, discuten para cambiar la vida a los dirigentes y hay que estudiar para cambiarle la vida a la gente”.

En ese sentido, la antigua presidenta analizó los antecedentes electorales del movimiento al plantear: “Nos votaron en 2019 porque querían una vida organizada y se acordaban de cómo vivían hasta el 2015. Esto también nos obliga a pensar”. Por esto mismo, le pidió a los dirigentes peronistas que “no vayan a los canales a hablar mal de un compañero”.

Más adelante en la entrevista, Berni se refirió a la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. “Lo veo en esta instancia, obviamente como todos los gobernadores, muy preocupado por el ajuste que está haciendo el Gobierno nacional, por la falta de transferencia de fondos para que la provincia funcione, por la falta de transferencia de fondos para que los docentes cobren el suplemento del incentivo y por la paralización de la Obra Pública”.

Luego, volvió a mostrarse crítico con la gestión del ex presidente Alberto Fernández, tal como lo hizo durante los cuatro años de su gestión. “Me quedé con un sabor amargo”, manifestó. En línea con esto, en su entrevista anterior había reconocido que como gobierno anterior “hizo todo mal”, ya que no se cumplieron las expectativas por la cual la gente lo votó. “Eso fue suficiente para que Milei fuera una alternativa”, cerró.