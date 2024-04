Cristina Kirchner tiktoker: recibió a un intendente de San Juan y envió una señal para la unidad del peronismo

La ex mandataria aprovechó una visita a San Juan y habló sobre las peleas por los lugares en las listas

Luego de haber anunciado que este sábado reaparecerá públicamente en un acto en Quilmes, Cristina Kirchner realizó una nueva publicación en sus redes sociales este jueves en la que compartió una visita que recibió en el Instituto Patria y aprovechó para deslizar una crítica contra aquellos dirigentes que se pelean por un lugar en las listas electorales.

Fue a través de su cuenta de TikTok -el canal que habitualmente utiliza para compartir contenido y estar en contacto con sus seguidores- donde la ex mandataria mostró una parte del encuentro que mantuvo con el intendente de la localidad de Rawson y una de las concejalas del municipio. Se trata de Carlos Munisaga y Romina Ríos, respectivamente, quienes lograron establecer una unidad a pesar de haber competido en los últimos comicios con diferentes candidatos peronistas.

El referente del alcalde de la ciudad fue Sergio Uñac, actual senador nacional, mientras que la legisladora acompañó en la campaña a Juan Carlos Gioja, que se postulaba para ser jefe comunal del partido. “Hace poco renové mi banca de concejal. Nosotros somos de distintas líneas del peronismo. Mi candidato era Gioja, que no pudo lograr ser intendente, y llegó Carlos, que era candidato de Uñac. Pero hemos logrado lograr una unidad”, le contó Ríos a Cristina Kirchner en la grabación.

CFK junto al intendente de Rawson, San Juan

Tras escuchar su historia, la ex presidenta celebró su unión y, sin hacer mención a nadie en particular, comparó su actitud con la de otros dirigentes que ponen la pelea por el lugar de las listas por encima de las ideas y el proyecto político que comparten.

“Me parece la mejor noticia que me pueden haber dado. Me parece que es lo que hay que hacer fundamentalmente. Las únicas diferencias que puede haber, si las hay, es cuando uno piensa que hay que hacer una cosa con la economía, otro piensa que hay que hacer otra, ese tipo de cosas”, señaló CFK en los últimos segundos del video.

Y concluyó: “Pero cuando las diferencias son a veces por un lugar en la lista, punto. Más en este tiempo, con los problemas que tiene la sociedad y la gente, estar discutiendo por un lugar en la lista, por Dios. Así que lo felicito. A los giojistas y a los uñaquistas”.

Las declaraciones de Cristina Kirchner, quien dejó la vicepresidencia del país el último diciembre cuando asumió la gestión de Javier Milei, se dan luego de un año electoral en el que al peronismo le costó encontrar un candidato único para representar al espacio. Finalmente, el elegido fue Sergio Massa, quien terminó encabezando la lista de Unión por la Patria durante las presidenciales del 2023, luego de varias negociaciones con otros referentes.

CFK confirmó su presencia en un acto este sábado

También se dan de cara a los comicios del próximo año, cuando se desarrollarán las elecciones legislativas. No obstante, la ex mandataria aún no hizo ninguna referencia al respecto.

Asimismo, más allá de sus mensajes en redes sociales, CFK tampoco dio ninguna declaración pública en lo que va de este 2024. La primera será este sábado, cuando reaparecerá en el municipio bonaerense de Quilmes junto a la intendente Mayra Mendoza para inaugurar un microestadio con el nombre de Néstor Kirchner.

Su presencia en el acto la confirmó durante la tarde del miércoles con un extenso posteo en sus redes sociales, en el que contó que fue invitada al homenaje el pasado lunes, pero no fue hasta ayer que decidió finalmente asistir.

“Esa misma noche escuché al presidente Javier Milei por cadena nacional explayarse sobre el resultado de su gobierno al que calificó de ‘milagro económico’ y ‘hazaña de proporciones históricas a nivel mundial’, indicando que el mismo solo es posible por el esfuerzo de la ‘mayoría de los argentinos que están sufriendo’ pero que esta vez ese esfuerzo ‘va a valer la pena’, para concluir que ‘no hay alternativa más que emprender el largo camino por el desierto hacia la tierra prometida’ del que, sin embargo, anunció que ‘ya hemos recorrido más de la mitad del camino’”, dijo Cristina citando al libertario.

Y anunció: “Creo que es una buena oportunidad para reflexionar sobre este particular momento de la historia argentina, sobre este experimento del anarco-capitalismo y el sacrificio inútil al que está siendo sometido el pueblo argentino”.