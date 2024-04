Neuquén: presentaron un proyecto de ley para arancelar la atención médica a extranjeros

Hospital provincial de Neuquén

El bloque de Juntos por el Cambio (PRO-NCN) de Neuquén presentó un proyecto de ley que busca arancelar la atención médica a extranjeros (tanto a turistas, como a residente transitorios o precarios). La iniciativa fue impulsada por la diputada Verónica Lichter, quien justificó que recientemente se declaró la emergencia sanitaria en todo el ámbito de la provincia: “Es una situación muy compleja, hay que encarar el uso de los recursos escasos”.

“Quien necesite atención médica no se le va a negar, pero debe tener un seguro o bien abonar”, puntualizó Lichter en declaraciones medios locales. Según detalló, el objeto “es el recupero de los gastos que ocasionaron en los servicios de salud, por las prestaciones médicas, las atenciones a turistas o a los residentes temporarios o precarios, que son aquellos que ya no son turistas, pero que todavía no han completado los trámites o les han rechazado la información que tienen que presentar ante migraciones”.

“En un contexto de emergencia sanitaria, que decretamos hace dos meses, derivar recursos escasos en extranjeros no nos parece que sea la forma. Por lo tanto como en tantos países limítrofes, que cuando vamos allá y necesitamos, por un accidente o por algo, se nos cobra la atención médica que acá sea igual”, afirmó la legisladora.

Además, Lichter denunció que en Villa La Angostura, ciudad muy cercana a la frontera con Chile, “muchísimas veces se destina recursos, escasos, a atender a inmigrantes o turistas”. “Entonces es una manera de fortalecer nuestro sistema de salud al recuperar lo que se gastó en personas que no están aportando en nuestro país, ni están trabajando, ni están desarrollando el país, simplemente vienen por un tiempo determinado corto”, describió.

Verónica Lichter junto a Patricia Bullrich en la última campaña electoral

El proyecto de ley contó con la firma de los diputados de su bloque (PRO- NCN) Mercedes Tulián y Marcelo Bermúdez. La diputada aclaró que el proyecto determina que si un turista sufre un accidente o se pierde en la montaña y corre peligro su vida o su integridad física, el Estado lo va a atender igual y posteriormente arbitrará los medios para recuperar los costos que se generaron. “Todo esto teniendo como referencia para el cobro el nomenclador que usa el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN)”, agregó.

La propuesta aclara que los extranjeros residentes permanentes sí van a seguir gozando de los mismos derechos que los argentinos. “No se les va a cobrar nada porque ya son parte de nuestra sociedad y tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano argentino”, aseguró.

En el proyecto de ley se informa que desde países limítrofes se realizan “tours sanitarios” para que personas extranjeras puedan utilizar el sistema de salud pública provincial”.

En la misma sintonía, el Gobierno de Salta ya dispuso cobrar la atención sanitaria a los extranjeros en la provincia. La medida se oficializó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y contempla como excepción a las urgencias, que seguirán siendo garantizadas.

Conforme a la Ley Nacional 25871 de Migraciones, existen cuatro categorías de residentes en las que se agrupan los extranjeros: residentes permanentes, temporarios, transitorios y precarios. En este caso, tras la publicación del DNU 129, los residentes transitorios y precarios deberán contribuir y solventar los gastos que generen sus atenciones en los centros de salud provinciales, sin importar si lo hacen por sí mismos o a través de un seguro de salud.

“El Estado provincial arbitrará con posterioridad los medios necesarios para percibir los gastos ocasionados”, precisó el gobierno salteño a través de su sitio web. Según la explicación que brindaron los voceros del gobierno de Gustavo Sáenz, “la medida procura garantizar la solvencia del sistema de salud público salteño”. Sin embargo, resaltaron que no están en discusión los casos urgentes en los que la salud “no podrá ser negada, ni restringida” ya que se trata de “una cuestión humanitaria”.