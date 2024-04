Victoria Villarruel pidió la liberación de los secuestrados por Hamas y criticó el “doble estándar” de los Derechos Humanos

Victoria Villarruel en el desayuno por el Día de la Mujer junto a integrantes de la comunidad judía

La Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, participó de un desayuno organizado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), en donde conmemoró junto a la comunidad judía el Día Internacional de la Mujer, un mes después de la fecha establecida en el calendario, y hubo un espacio de reflexión sobre el avance del terrorismo internacional, al cumplirse un semestre del ataque de la organización criminal Hamas a Israel.

Allí, la presidenta del Senado reiteró el pedido por la liberación de todos los rehenes que continúan secuestrados desde el día del ataque, número que asciende a 134 personas. “El gobierno argentino sí reclama por esas personas que están pasando hambre, que están secuestradas, que están dolidas”, dijo Villarruel. En el ataque del grupo terrorista murieron al menos 1.200 personas.

“Las mujeres y los hombres somos iguales. Pero en el mundo depende de como pensás, depende de lo que crees, depende de que trabajás, tu situación económica o social para que puedas ser defendido por el inmenso lobby de los Derechos Humanos”, cuestionó la Vicepresidenta.

En ese contexto, dado que uno de las ejes de la convocatoria fue el Día Internacional de la Mujer, Villarruel apuntó contra el sectarismo que observa en el feminismo en la actualidad, sobre el que aseguró está “cooptado, no sólo en Argentina si no en todo el mundo”.

“El feminismo no nos reconoce, no nos representa a las mujeres en su completitud. Las mujeres no pensamos igual. Las mujeres y los hombres somos iguales, pero en el mundo depende cómo pensás, depende en lo que creés, depende de qué trabajás o qué situación es tu situación económica o social para que puedas ser defendido por el inmenso lobby de los derechos humanos”, insistió Villarruel, según declaraciones que reproduce la Agencia Judía de Noticas (AJN).

“Para mí es un gusto estar compartiendo este recuerdo del Día de la Mujer, es fundamental en estos momentos en los cuales hay mujeres en el mundo que están secuestradas, que han sido torturadas, que han sido violadas, que han sido asesinadas y que en nombre de los Dderechos Humanos, nadie reclama por ellas, porque en Argentina y en el mundo no hay derechos humanos para algunos sino para todos. Así que quiero aprovechar esta oportunidad y las primeras palabras que compartimos para reclamar por los 134 rehenes que en este momento están secuestrados por Hamás”, dijo la titular de la Cámara Alta en el Congreso de la Nación.

Villarruel fue una de las oradoras principales del encuentro, moderado por la periodista María Belén Ludueña. Estuvo acompañada por el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, el rabino Isaac Sacca, el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, y más de 300 mujeres presentes en el lugar.

En ese contexto, defendió la estrategia asumida por la gestión del Presidente Javier Milei desde su llegada a la Casa Rosada, con la adopción de un alineamiento contundente con Israel. “Tanto Cancillería como el Presidente de la Nación, quién eligió como uno de sus primeros viajes al exterior a Israel, han dado el apoyo al reclamo por la liberación de los rehenes en Medio Oriente, pero hay que tener una presencia también ciudadana”, sostuvo.

“La ciudadanía es la que tiene que participar, la que tiene que manifestarse y la que tiene que puntualizar este doble estándar en los derechos humanos. Un doble estándar en el cual el nombre de los derechos humanos no se nos representa a las mujeres, las que han sido ultrajadas en su fuero más íntimo, a esos hombres, esos niños y ancianos que están secuestrados, que están sufriendo y de los cuales no conocemos aún su destino”, reiteró.

“Lo que ha ocurrido el 7 de octubre del año pasado ha sido una bisagra, también lo sufrieron argentinos, hemos rememorado lo que sucedió años atrás con los atentados”, agregó Villarruel.