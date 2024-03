Renunció el funcionario de Córdoba denunciado por acoso sexual: “Niego cualquier acusación”

Gabriel Bermúdez, secretario de Movilidad de la Municipalidad de Córdoba

El secretario de Movilidad de la Municipalidad de Córdoba, Gabriel Bermúdez, presentó su renuncia ante el intendente Daniel Passerini luego de que presentaran una denuncia en su contra por supuesto acoso sexual, por lo que adelantó que defenderá su “nombre y honor” en la Justicia. Sobre el caso, el funcionario negó “cualquier acusación en mi contra relacionada con delitos que atenten contra la integridad sexual de las personas”. Este jueves apareció un segundo caso.

“Con profundo dolor pero con gran determinación me veo en la necesidad de abordar las acusaciones que han surgido en las últimas horas, las cuales afectan no solo a mi persona, sino también el seno más íntimo de mi familia. De acuerdo a los hechos de público conocimiento, quiero expresar que voy a defender mi nombre y honor, no solo por mí, sino por mi familia y por el respeto que les debo al igual que a mis colegas. Niego cualquier acusación en mi contra relacionada con delitos que atenten contra la integridad sexual de las personas”, expresó Bermúdez en sus redes sociales.

Además, resaltó: “Es mi deber y mi compromiso absoluto con la verdad y la Justicia el realizar una defensa firme y transparente ante las autoridades correspondientes. Por ese motivo he presentado mi renuncia. Confío plenamente en el sistema judicial y en su capacidad para esclarecer estos hechos de la manera más imparcial y objetiva posible. En estos momentos difíciles, encuentro fortaleza en el apoyo inquebrantable de mi familia, amigos y colegas, quienes conocen mi integridad y mi dedicación en la función pública con pasión y profesionalismo”.

El funcionario cordobés se defendió en sus redes sociales

“Agradezco profundamente las muestras de solidaridad y confianza que he recibido hasta el momento. Les pido, por favor, que respeten la privacidad de mi familia y permitan que este proceso legal se lleve a cabo con la seriedad y la calma que merece. Estoy comprometido a colaborar plenamente con las autoridades y a enfrentar esta situación con la frente en alto, confiando en que la verdad prevalecerá”, concluyó.

La denuncia fue presentada el martes por una mujer que trabaja en la misma repatriación que el ahora ex titular de la cartera de Movilidad, quien lo acusó de tocarla, de realizarle insinuaciones y acosarla sexualmente. La causa está en manos de la fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y Violencia de Género, Ingrid Vago. La segunda denuncia se realizó el jueves a la mañana en el Polo de la Mujer y fue incorporada a la misma investigación.

Según la información de medio locales, Bermúdez tiene una larga trayectoria en la Municipalidad, a la que llegó de la mano del ex intendente y senador nacional Luis Juez. Además, es propietario de una financiera.

Luego, tomó un rol central en el área de Transporte y Economía durante la gestión de Daniel Giacomino. En esa oportunidad, recibió algunas denuncias públicas por irregularidades en cuestiones financieras, pero estas acusaciones no prosperaron, por lo que no están judicializadas.

Gabriel Bermúdez tiene una larga trayectoria en el sector público

Tiempo después, Bermúdez cambió de partido político y se acercó al exgobernador José Manuel de la Sota. De esta manera, se convirtió en secretario de Transporte de Juan Schiaretti e, incluso, llegó a ser funcionario del expresidente Alberto Fernández, pero abandonó este puesto. En el medio, se desempeñó como presidente de ASECOR. Tras esto, llegó a la Cámara de Diputados como asesor de Sergio Massa, cuando se desempeñaba como presidente del cuerpo.

En enero de 2022, regresó a la Municipalidad de Córdoba como secretario de Desarrollo Metropolitano, cargo que ocupó hasta diciembre de 2023. Desde entonces, pasó a estar al frente de la Secretaría de Movilidad Urbana.