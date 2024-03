La CGT avanza con su “guerra de guerrillas” de protestas y presiona a los políticos en su ofensiva contra Milei

La CGT mantiene su estrategia de medir los tiempos antes de avanzar con una nueva protesta nacional contra Javier Milei

El discurso de Javier Milei para inaugurar el período de sesiones ordinarias del Congreso cayó como un misil en la CGT, que lo sintió con una declaración de guerra total porque incluyó anuncios considerados “hostiles” hacia el sindicalismo, pero la dirigencia cegetista decidió no apresurar los tiempos de un nuevo paro general: la idea es que proliferen las protestas individuales de cada sindicato por motivos salariales y laborales, mientras presiona a gobernadores y legisladores para bloquear el “Pacto de Mayo”, el DNU 70 y la ley ómnibus que impulsa el Gobierno.

En una suerte de “guerra de guerrillas”, la central obrera va calentando el ambiente a la espera de que el clima social empeore y se torne casi natural la realización de una huelga general de 24 horas, continuidad del paro de 12 horas con movilización que tuvo lugar el 24 de enero pasado. Sigue existiendo desorientación en las filas sindicales: esperaban que el discurso presidencial en la Asamblea Legislativa hubiera tenido una réplica de cacerolazos y revueltas populares. No fue lo que sucedió.

Quienes están menos desconcertados con los dirigentes del Sindicato de Camioneros. El cotitular de la CGT Pablo Moyano sigue siendo la voz más combativa contra Milei, pero ahora se empezó a pintar la cara su papá, Hugo Moyano. Es que el titular de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros se declaró en “estado de alerta y asambleas permanentes” ante la reticencia de la Secretaría de Trabajo en homologar el reciente acuerdo salarial del 45% en dos tramos, 25% en marzo y 25% en abril, que se sumó a la mejora pactada en enero pasado, del 12,5% para enero y 21% para febrero.

Sergio Romero, de UDA, anunció el paro nacional docente de este lunes junto con Pablo Moyano y Carlos Acuña, cotitulares de la CGT

En realidad, el líder camionero le echó la culpa de la falta de homologación a los empresarios del sector José Arata (CEDAC Córdoba), Federico Lo Bruno (CATSE Santiago del Estero) y Ricardo Squartini (APROCAM Mendoza), a quienes los consideró “responsables de presentar infundadas impugnaciones intentando boicotear” la aprobación del aumento salarial por parte de las autoridades nacionales.

Tras considerar en un comunicado de prensa que “no existe ningún argumento jurídico que pueda poner en riesgo el acuerdo”, el sindicato encabezado por Moyano amenazó: “No vamos a permitir que las internas de FADEEAC (la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas) pongan de rehenes a los trabajadores Camioneros. Estos empresarios explotadores y especuladores van a ser los responsables del daño que causen a los trabajadores”.

La embestida de los Moyano coronó una estrategia similar de otros sindicatos. Los gremios educativos agrupados en la CGT realizaron este lunes un paro de 24 horas luego de que fracasó la reunión con el gobierno nacional discutir la actualización del salario mínimo docente. La protesta de la Unión Docentes Argentinos (UDA), liderado por Sergio Romero, junto con AMET, SADOP y CEA, tuvo un acatamiento del 80% en todo el país, según evaluaron los dirigentes gremiales, y las negociaciones seguirán este martes tras el cuarto intermedio en la reunión con autoridades de Trabajo y Educación.

Hugo Moyano amenazó con medidas de fuerza de Camioneros por la reticencia oficial en homologar su reciente acuerdo salarial

“Fuimos de muy buena fe a negociar con el Gobierno el martes pasado y nos entretuvieron tres horas y no hubo oferta”, dijo Romero, quien sostuvo que “más que un paro es un llamamiento a la reflexión al gobierno nacional” y resaltó: “Vamos a hacer todo el esfuerzo y si no alcanza buscaremos otras alternativas para que la sociedad esté conforme. Necesitamos la reflexión del Gobierno y que invierta lo que tiene que invertir en educación. El futuro depende de las dos partes”.

Otro sindicato importante como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) también anunció un plan de lucha con tres paros para protestar porque “desde el mes de diciembre pasado el sector empresario se niega a reconocer incrementos salariales que acompañen el índice de inflación”: la organización dirigida por Abel Furlán hará una huelga nacional de 24 horas este miércoles, un paro de 48 horas el 13 y 14 de este mes, y finalmente uno de 72 horas entre el 19 y el 21 de marzo.

El sindicato criticó a las empresas de la actividad porque “los salarios que pagan están por debajo de la canasta básica alimentaria” y reclamó “incrementos salariales mensuales equivalentes al índice de precios al consumidor”. “Falta cada vez más salario para llegar a fin de mes”, enfatizó.

Abel Furlán, líder de la UOM, en un acto con Cristina Kirchner

Esta ola de conflictos serán acompañados desde la CGT con nuevas reuniones de su conducción con gobernadores del PJ, a quienes tratarán de convencer de que no adhieran al pacto de 10 puntos que promueve Milei para que sea firmado el 25 de mayo en Córdoba. Este lunes, como un preanuncio, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inauguró el el año legislativo en la provincia de Buenos Aires con un discurso en el que criticó al Presidente y consideró que su llamado a firmar el “Pacto de Mayo” fue “una invitación que se parece más a una amenaza o una imposición que a un diálogo”. En la Legislatura bonaerense estuvieron presentes para escuchar las palabras del mandatario sindicalistas como Hugo y Pablo Moyano, Héctor Daer, Carlos Acuña y Roberto Baradel.

Además, la dirigencia cegetista reforzará sus contactos con senadores opositores para tratar de que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo no se apruebe el DNU 70 que incluye la reforma laboral. El kirchnerismo asegura tener 42 votos para rechazar la norma, pero la CGT no quiere sorpresas y por eso intensificó la presión en el Congreso para que no influya el eventual apoyo de los gobernadores.

¿Se reunirá la conducción de la CGT para analizar la situación y anticipar la continuidad del plan de lucha? Los líderes cegetistas siguen midiendo los tiempos para garantizar el éxito de su protesta, mientras los sindicatos ponen el pie en el acelerador para crear un clima hostil que prepare el terreno.