Axel Kicillof pospone su apertura de sesiones, irá a la Milei y prepara un discurso confrontativo contra el presidente

El presidente Javier Milei y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof

El poco convencional horario que Javier Milei eligió para la Apertura de Sesiones que llevará adelante este viernes -hablará ante el Congreso desde las nueve de la noche- obligó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a modificar su agenda para ese día; en el que tenía pensado también celebrar la apertura de sesiones ante la Asamblea Legislativa de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la ceremonia bonaerense pasará al lunes de la semana que viene.

Según pudo saber Infobae, Kicillof fue invitado a la apertura de sesiones que dará Milei -la primera de su mandato- y asistirá al Congreso a escuchar el discurso presidencial. Será en medio de una fuerte disputa entre el gobierno nacional y algunos gobernadores, entre los que se anotan en principio el bonaerense, los mandatarios patagónicos, con el epicentro en el conflicto con el chubutense, Ignacio Torres y el cordobés Martín Llaryola.

Según sostienen en La Plata, la última vez que el presidente y el gobernador bonaerense intercambiaron mensajes fue tras la reunión que el Jefe de Estado mantuvo con la totalidad de los mandatarios provinciales a mediados de diciembre. Allí, Milei les transmitió que avanzaría en un plan de ajuste. El resto de la historia es conocida: DNU 70/23, presentación de la Ley Ómnibus, negociación caída de la iniciativa legislativa y aceleración en el recorte de programas y fondos de transferencia a las provincias.

Javier Milei junto a los gobernadores de todas las provincias

En esa instancia está la relación Milei-gobernadores. Prácticamente cortada. El presidente avisa que no cederá en su plan de ajuste fiscal para lograr el superávit. Los gobernadores están entre el repliegue, muestras de unidad y la batalla judicial por la restitución de fondos. Kicillof es uno de ellos.

El gobierno bonaerense ya presentó a la Nación cinco reclamos administrativos por deudas y recortes de fondos. Se tratan del no ejecución de convenios del Servicio Penitenciario Bonaerense; otro que responde a la falta de pago en el Servicio Alimentario para comedores escolares; un tercer reclamo que corresponde al Fondo Compensador del Transporte; un cuarto pedido por el Fondo de Incentivo Docente (FONID) y finalmente otro reclamo por el no pago de transferencias acordadas en el Consenso Fiscal y deudas por los meses de noviembre y diciembre del año pasado y enero de 2024, relativo al Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires; que el gobierno nacional decidió eliminar este lunes.

“Estamos ante un presidente que ha decidido reconfigurar un Estado. Se roba los recursos de las provincias. Para ser claros con esto: no son recursos ni de un gobernador ni de un gobierno, son del pueblo de la provincia de Buenos Aires”, planteó Kicillof el lunes en un acto que organizó en La Plata para anunciar que Buenos Aires reclamará ante la Corte Suprema de Justicia la restitución del Fondo de Fortalecimiento Fiscal. La confrontación es total.

Kicillof dijo que Milei se roba los recursos de la Provincia (foto: Aglaplata)

Sobre este y otros reclamos al gobierno nacional expondrá el gobernador bonaerense de manera detallada el próximo lunes ante la Asamblea Legislativa para dar inicio a un nuevo período de sesiones ordinarias. Le pedirá al oficialismo y a la oposición el acompañamiento en el reclamo por los fondos que ya fueron recortados, argumentando por qué no son discrecionales, sino que vienen a balancear el desfasaje en materia de recursos que padece la provincia: aporta el 40% del PBI y recibe el 22%. Algo en el que también coinciden otras fuerzas políticas como la UCR o el PRO. La diferencia con el oficialismo radica en cómo abordar esta situación. Las posturas se materializaron tras el anuncio del Ejecutivo bonaerense de exigir en la Justicia la restitución del Fondo de Fortalecimiento Fiscal.

En lo formal, la Asamblea Legislativa -es decir diputados y senadores provinciales- se reunirán el viernes. Allí, la vicegobernadora Verónica Magario pedirá un cuarto intermedio para retomar la sesión el día lunes, que será cuando hable Kicillof.

Será también la primera apertura de sesiones de su segundo mandato de gobierno. Es probable que el gobernador haga un repaso de lo que fueron los cuatro años y dirá -como viene haciéndolo- que “el pueblo de la Provincia de Buenos Aires no votó ajuste ni motosierra” en la PBA, que por eso eligió a Unión por la Patria y que seguirá en la misma senda para volver a marcar distancia del gobierno nacional. Habrá varios dirigentes del kirchnerismo en los palcos. En lo que fue la asunción de su segundo mandato, el gobernador contó con el acompañamiento de la ex presidenta Cristina Kirchner. Aún no está confirmada su presencia.