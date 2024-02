No hubo todavía convocatoria a la paritaria docente y y peligra el comienzo de las clases en todo el país

Télam, 06/03/2017 Buenos Aires - Docentes de todo el país nucleados en CTERA, el Frente Gremial Docente bonaerense (AMET, FEB, Sadop, Suteba y UDA), el gremio docente porteño Ademys*, etc, realizan este lunes y martes un paro nacional docente. En la jornada comienza la movilización a las 10:00 al ministerio de Educación de la Nación en reclamo de la apertura de la paritaria nacional. Foto: Laura Cano/Télam/EF

¿Comenzarán las clases en las escuelas argentinas en la fecha prevista? Se acerca marzo y la posibilidad de un paro docente va creciendo día a día. El Gobierno nacional demora la convocatoria para discutir la paritaria del sector y también el pago del Fondo de Incentivo Docente (FONID) a las provincias junto con otros refuerzos presupuestarios. Ante esta situación los gremios se encuentran en estado de alerta y movilización. Ya enviaron una carta al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, pero aún no recibieron respuesta

Te puede interesar: Se agudizó el conflicto entre el Gobierno nacional y la oposición: peligra la Ley Ómnibus

Mañana habrá una reunión de la Confederación de Trabajadores de la República Argentina (CTERA) en la que decidirán la convocatoria a un Congreso Nacional para analizar qué medidas se van a adoptar. Su secretaria general, Sonia Alesso, en diálogo con Infobae, reconoció que allí “se va a definir si empiezan las clases. Si no llaman a paritarias, un docente va a ganar menos que el año pasado, por la inflación que hubo y porque no giran los fondos correspondientes al FONID, ni de otros programas como el refuerzo nutricional por copa de leche”.

El viernes los ministros de Educación de las 24 provincias argentinas, en el marco de una reunión de dos días del Consejo Federal de Educación, firmaron una carta dirigida a Torrendell en la que le expresaron su preocupación por el tema.

Te puede interesar: Ley Ómnibus: cronología de un final anticipado por incumplir el primer mandamiento del Congreso

Señalaron la falta de transferencia del Fondo de Compensación Salarial Docente y de otros ítems salariales como Conectividad y Material Didáctico y además, los programas educativos nacionales (incluyendo la extensión de la jornada escolar), y el Fondo de Infraestructura. Los ministros lamentaron “la falta de certeza sobre el escenario presente y futuro respecto a la continuidad en las transferencias de los fondos referidos, de modo tal de poder delinear seriamente la política educativa en nuestras jurisdicciones”.

El secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, presidió hoy por primera vez la asamblea del Consejo Federal de Educación.

“El gobierno debió enviar los fondos del Incentivo Docente a todas las provincias. Es producto de dos leyes de cumplimiento obligatorio, están en el Presupuesto”, explicó Alesso. A la falta de transferencia del FONID (vigente por ley desde 1998) tampoco el Gobierno nacional envió aún a las provincias de menores recursos el dinero del Fondo de Compensación Salarial Docente, que el año pasado lo cobraron Catamarca, Chubut, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Misiones y Santiago del Estero.

Te puede interesar: Cristina Kirchner, los tuits de Javier Milei y una negociación secreta con Llaryora que sobresaltó al Congreso

“El mes pasado esos fondos los pagaron las provincias haciendo un gran esfuerzo pero si la situación no se normaliza, será imposible que este mes hagan lo mismo”, amplió la secretaria general de CTERA.

Esta decisión del gobierno nacional de no girar los fondos tiene como marco la creciente tensión en la relación entre el Ejecutivo y los gobernadores luego del fracaso del tratamiento de la Ley Ómnibus en el Congreso que la administración de Javier Milei consideraba vital para avanzar con reformas estructurales de la economía.

Los dos fondos figuran en el Presupuesto Nacional 2023 que se prorrogó para este año. “Si no pagan nada sí se acomodan las cuentas. Pero a costa de la gente”, denunció Alesso.

Desde la Unión de Docentes Argentinos (UDA) también expresaron que si no se produce la convocatoria a la paritaria “lamentablemente vamos camino a un paro nacional”.

Las clases deberían comenzar el próximo lunes 26 de febrero para los niveles inicial y primario, en la Ciudad de Buenos Aires mientras que los estudiantes de secundaria comenzarán el 4 de marzo, según el cronograma que diagramó la cartera educativa porteña y que prevé 191 días de duración para el ciclo lectivo.

La misma fecha de inicio tienen Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, San Luis, Santa Fe y Salta. Catamarca y La Rioja arrancarán un día después y Santa Cruz el 29 de febrero.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, el inicio del año escolar bonaerense debería producirse el viernes 1° de marzo.

El gobernador Axel Kiciloff advirtió el viernes a través de su cuenta en la red X (ex Twitter) que “el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) es un pago que el Gobierno nacional realiza a cada docente de las provincias. Durante 26 años y con presidentes de todas las fuerzas políticas, se realizó ininterrumpidamente. Pese a que los funcionarios nacionales de Educación se comprometieron a continuarlo y ejecutaron la partida, el Ministerio de Economía no realizó el pago, que va desde el Gobierno nacional al bolsillo de los docentes. Esta suma, que no pagó Milei y en algunos casos representa hasta el 10% del sueldo, no es responsabilidad de las provincias”.