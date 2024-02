Martín Menem no descartó una alianza legislativa con el PRO pero aclaró que aguarda la decisión de Javier Milei

Martín Menem, presidente Cámara de Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró en las últimas horas que La Libertas Avanza y el PRO pueden “trabajar de manera conjunta” en el Congreso, ante las versiones de un potencial entendimiento reforzado entre el oficialismo y el macrismo. No obstante, el riojano dejó en claro que la decisión final será de Javier Milei y que lo importante en el plano legislativo es “sumar de a uno, más allá de un nombre o interbloque”.

“Sí, creo que se puede trabajar de manera conjunta. Hemos defendido mismas ideas”, manifestó Menem en declaraciones radiales. Incluso, el diputado libertario detalló que hay “correspondencia ideológica” con “un sector importante del PRO”. En ese sentido, apuntó a los resultados de elecciones generales y el posterior balotaje del año pasado.

Para Menem, en Diputados hubo “confluencia de ideas hasta ahora” a nivel legislativo y, en el caso de la Cámara baja, destacó el apoyo del PRO a la Ley mnibus. Además dijo que la forma en la que decantará un eventual acuerdo o unión de fuerzas políticas se verá “con el correr del tiempo”.

Al ser consultado sobre una confluencia entre bloques, el titular de Diputados expresó: “Puede pasar. Es una alternativa trabajar de esa manera. Igual, cuando vas a los resultados de cualquier sanción ley, siempre sumás de a uno, más allá del nombre de bloque o interbloque. Hay que juntar 129 para el quórum; la mitad más uno para las leyes y la mayoría absoluta para leyes especiales”. Y agregó: “Definirá el presidente”.

El jefe del kirchnerismo en Diputados, Germán Martínez

Los dichos de Menem se dan en un momento de tensión entre el oficialismo y la oposición no kirchnerista. En particular, con los bloques del radicalismo en el Congreso y de Hacemos Coalición Federal en Diputados. Sin embargo, más allá del apoyo del PRO en la Cámara baja, en el Senado son más cautos ante una fusión con los libertarios, con legisladores que pretenden apurar dicho proceso y otros que piden calma y un mejor análisis político de la situación, según reconocieron a Infobae.

Defensa menemista

En un momento de la entrevista radial, el titular de Diputados defendió los gobiernos de Carlos Saúl Menem, ante críticas realizadas a su segundo período al frente de Ejecutivo. “¿Sabés lo que daría por estar en 1997, 1998? El segundo gobierno es uno de los cinco mejores desde que arrancó la Argentina, en 1853″, aseveró el riojano.

Menem luego enfatizó: “Lo que daría por vivir en un país estable y sin inflación. Lo que pasa es que nos meten la mano en el bolsillo, no hay aumentos, sino que hay una pérdida del poder adquisitivo producto de la inflación y de pésimas políticas monetarias”. En ese sentido, direccionó la mira a la “estafa permanente desde el Banco Central, que es lo que Javier Milei quiere terminar”.

Respuesta a la UCR

Ayer, la Unión Cívica Radical le exigió a Menem que “con total urgencia y sin más demoras” designe a los integrantes de dicha Cámara “en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, siendo que ése es el único paso pendiente para que la misma pueda funcionar”. Es decir, la que debe analizar el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía.

“Está bien que lo planteen. Sobre todo, los diputados de la presidencia que ejerzo, pero hay personas en esa nota que no tienen nada que ver”, aclaró el legislador riojano y señaló, entre otros, al senador y titular del centenario partido, Martín Lousteau.

El senador y titular de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau (Gastón Taylor)

Seguido a ello, Menem detalló que “seguramente la bicameral se va constituir y va a trabajar”. En cuanto a esto, criticó al kirchnerismo por haberle enviado cuatro postulantes de los ocho que tiene Diputados en esa comisión. Para el titular de la Cámara baja, deben ser tres y mañana reiterará ese reclamo al jefe de Unión por la Patria en la Cámara baja, Germán Martínez.

Por otra parte, Menem sostuvo que la solicitud radical le llamó “la atención” luego de haber “estado bastante tiempo sin abrir la boca”, con DNU de Alberto Fernández que aún no se trataron y una bicameral que “estuvo mucho tiempo sin funcionar”, con legisladores que “a veces se acuerdan cosas” que “después se olvidan”.

En otro tramo de la entrevista, el presidente de Diputados advirtió que la “manera de obstaculizar” lo que se eligió en la Argentina “plantea un divorcio entre un sector de la política y lo que votó la gente”. Después sugirió prestar atención a “algunos legisladores que quedan en el medio y no terminan de definirse de qué lado están”, en un país que no tiene margen para “tibiezas”, al recordar lo que ocurrió durante la gestión Cambiemos. Y finalizó: “Hay que jugársela para un lado u otro; si no, va a pasar lo mismo”.