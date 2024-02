En el Gobierno van a esperar el regreso de Milei antes de avanzar con el acuerdo con el PRO

Vanesa Butera, su lucha contra el cáncer y la vuelta al trabajo en Sex: “De a poco, y con mucho amor, estoy volviendo a ser la que era”

En una entrevista exclusiva con Teleshow, la actriz y cantante, que el año pasado fue diagnosticada con cáncer de útero, repasa el “sacudón” que tuvo y que la ayudó a ver las cosas de otra manera. “Pensaba que no me podía pasar, que no tenía antecedentes, que estaba sana”, reflexiona y ayuda a concientizar a quienes no se realizan chequeos anuales