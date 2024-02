Más reclamos por falta de alimentos en comedores: a los piqueteros, se sumaron la Iglesia y la CGT

Manifestantes se concentraron en la puerta del Ministerio de Capital Humano Adrián Escandar

La falta de entrega de alimentos secos a comedores y merenderos populares por parte de la ministra Sandra Pettovello, a cargo del Ministerio de Capital Humano, se transformó en un búmeran político para el gobierno de La Libertad Avanza en momentos en que Javier Milei inicia una gira internacional que lo llevará a Israel y terminará con una visita al Papa Francisco en el Vaticano.

Sucede que al reclamo de las organizaciones sociales agrupadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y los piqueteros de izquierda, se sumó en las últimas horas un fuerte pedido de la Conferencia Episcopal Argentina en el que se advierte que la comida no puede ser una variable de ajuste un comunicado del Consejo Directivo de la CGT, en la que se trata de “insensible y discriminatoria” a la funcionaria que le había preguntado a los dirigentes sociales que solicitaban los alimentos frente a su despacho: “Chicos ¿ustedes tienen hambre?”; una denuncia penal del referente del Movimiento Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, quien la acusó por “mal desempeño” en sus funciones y una presentación ante la justicia federal de la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, reclamando una medida de “no innovar” para que la integrante del gabinete nacional no suspenda, “en la transición a una nueva modalidad de cortar la intermediación”, la entrega de comida.

En la presentación de la Defensoría, Marisa Graham y su adjunto, Juan Facundo Hernández, que recayó en el juzgado del juez Contencioso Administrativo Federal, Esteban Furnari, se aporta un dato relevante: “A partir de la consulta de la base de Presupuesto Abierto, de la Oficina Nacional de Presupuesto (Ministerio de Economía), se observaría que el último mes donde se registran pagos del gobierno nacional a las instituciones en concepto de la actividad mencionada es noviembre de 2023″ y que “en diciembre el crédito pagado es de cero pesos”. Es decir, que no se destinó dinero a la compra de alimentos para los comedores y merenderos destinados a los más vulnerables a pesar que desde el propio ministerio de Capital Humano se denunció que “los depósitos estaban vacíos”.

El jueves pasado la ministra Sandra Pettovello se sentó en un escritorio. Esperaba a que personas que reclamaban alimentos se anoten para recibir asistencia directa

La disputa por los alimentos que no llegan a los más necesitados y la falta de ejecución de las partidas presupuestarias ya asignadas para este fin no solo ocurre en momentos en que Milei emprende su gira en el exterior; coincide con las disputas que se dan en el Congreso por la aprobación de la Ley Ómnibus y la discusión que comienza hoy, “artículo por artículo”, en la Cámara de Diputados antes de pasar al Senado.

Ayer, organizaciones sociales como el Movimiento Evita, el MTE, la Corriente Clasista y Combativa y Somos/Barrios de Pie, entre otras, elevaron la tensión política con los responsables del Ministerio de Capital Humano y convocaron a miles de personas que asisten a los comedores populares a reclamar comida frente a la oficina de Pettovello, ubicada en Carlos Pellegrini y Juncal, pleno barrio porteño de Recoleta. La medida fue en respuesta a la actitud que la funcionaria había tenido el jueves pasado. Ese día, militantes de la UTEP en el marco de la protesta denominada “ollas vacías”, se manifestaron frente a hipermercados y del despacho de la ministra en reclamo de comida para los comedores.

Ayer, cientos de personas que asisten a comedores concurrieron a las inmediaciones de la oficina de la titular de Capital Humano (Adrián Escandar) Adrián Escandar

La funcionaria salió a la vereda, los enfrentó y les dijo: “Voy a recibir a la gente que tiene hambre, no a los referentes”. Trató a los dirigentes como “gerentes de la pobreza” y “extorsionadores”. Acto seguido, se sentó frente a un escritorio que hizo colocar fuera de su despacho y anunció que anotaría en una planilla el DNI y la dirección de “las personas que tienen hambre”, y que les iba a hacer llegar la ayuda de manera individual. En ese momento, se produjo un ida y vuelta con los referentes, que finalmente se negaron a que eso ocurriera.

En ese contexto, la integrante del gabinete de Milei les dijo a referentes sociales que estaban allí presentes como Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos Barrios de Pie o Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, “chicos ¿ustedes tienen hambre?”. La reacción de los piqueteros peronistas no se hizo esperar, ayer movilizaron a referentes de comedores comunitarios y vecinos que asisten a ellos. Se encolumnaron en la denominada “fila del hambre” y esperaron en vano a que Pettovello los atienda como había prometido.

Juan Grabois denunció a Sandra Pettovello por "incumplimiento en los deberes de la función pública" Imagen de archivo de dirigente social peronista Juan Grabois. EFE/Gonzalo Sánchez EFE

No ocurrió. Estaba en José C. Paz firmando convenios de asistencia alimentaria, por ejemplo, con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (ACIERA) “para que reciban la ayuda directa y sin intermediarios”. “Yo no cité a la gente para que esté bajo el sol, los convocaron los dirigentes. El otro día, al verlos en la puerta del ministerio, bajé para atenderlos por una situación puntual. Pero esta vez no los voy a recibir porque yo no los convoqué. Fueron los dirigentes que usan a la gente y la hacen hacer cola bajo el sol”, dijo la ministra sobre la concentración de personas sobre la vereda de su oficina y del ministerio.

Los líderes de la CGT no dejaron pasar la frase despectiva de Pettovello hacia los piqueteros de la UTEP. El Consejo Directivo Nacional, el máximo órgano político de la principal central obrera del país afirmó que: “Con esta frase arrogante, insensible y discriminatoria, la titular del Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello, exhibió la actitud política del gobierno nacional ante los reclamos que organizaciones sociales, nucleadas en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), realizan tras el recorte de ayuda estatal en alimentos para los comedores comunitarios y las ollas populares”.

Sandra Pettovello no recibió a los piqueteros que la esperaban en las inmediaciones de su oficina. Firmaba convenios en José C. Paz

Para los líderes cegetistas: “El último eslabón de la dignidad humana se agota cuando no se puede cumplir la más básica necesidad que es la de alimentarse. Frente a la condición urgente del hambre no puede haber otra prioridad que una respuesta activa y una actitud de compasión elemental, anterior a cualquier posicionamiento ideológico. Y es precisamente eso lo que hoy sí resulta realmente ‘urgente y necesario’. La situación de indigencia y pobreza estructural de millones de personas en extrema vulnerabilidad en nuestro país no puede esperar. Especialmente en lo que se refiere a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Constituyen un abanico doloroso de nuestro cuerpo social, castigado desde hace mucho tiempo por el flagelo de la inflación, con sus secuelas de miseria y deterioro, que gestiones gubernamentales desafortunadas o ineficientes no pudieron o no supieron encauzar para bienestar de la enorme mayoría de la población”.

El comunicado de la CGT, que deja abierta la posibilidad de un nuevo paro general contra el gobierno de La Libertada Avanza, destacó el mensaje contundente que horas antes habían emitido los obispos días antes que Milei sea recibido por Francisco. El Papa Argentino que está alineado sin fisuras con los movimientos sociales y es amigo personal de Juan Grabois, quien fue nombrado por él como miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, o sea el “ministerio social” del Vaticano.

"La comida no puede ser una variable de ajuste. Es necesario anticiparse para que esta situación no profundice la crisis alimentaria”, reclamó la Conferencia Episcopal Argentina FOTO NA DANIEL VIDES

“La Conferencia Episcopal Argentina -sostuvo la CGT- va más allá y expresa que ‘el pedido del pan de cada día es un clamor de justicia’. Las distintas variables económicas de estos últimos días nos muestran datos alarmantes que se expresan sobre todo en el descontrolado aumento de los alimentos, los medicamentos y los servicios en general, componiendo un panorama inusitadamente crítico de cara a los meses venideros. El riesgo de una crisis alimentaria con imprevisibles consecuencias está a la vuelta de la esquina”.

En concreto, el máximo organismo de la Iglesia Católica en el país le advirtió al gobierno de Milei que “la comida no puede ser una variable de ajuste” y subrayó la necesidad de que la asistencia “llegue sin dilación” a comedores populares y organizaciones de la sociedad civil. La manifestación llegó en medio de las movilizaciones de grupos piqueteros y movimientos sociales por la falta de entrega de alimentos por parte de la cartera de Pettovello.

“Ante este escenario de trabajo sacrificado y de bajos ingresos, las familias se privan de muchas cosas. Por ejemplo, una mamá puede privarse de tomar un colectivo y camina para ahorrar, pero de ninguna manera puede no darle de comer a sus hijos. Es decir, la comida no puede ser una variable de ajuste. Es necesario anticiparse para que esta situación no profundice la crisis alimentaria”, destaca en su párrafo central la declaración de la Comisión Ejecutiva de la CEA, que preside el obispo Oscar Ojea.

La CGT expresó su malestar con la ministra Sandra Pettovello. La trató de "arrogante, insensible y discriminatoria"

En este contexto, en la presentación judicial que realizaron los defensores de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes reseñaron que: “Para el año 2024, debido a la falta de sanción de una nueva Ley de Presupuesto se realizó la prórroga de los créditos vigentes del año anterior, por lo que el presupuesto asignado al inicio del año para los Comedores Comunitarios y Merenderos es de $34.338,8 millones (crédito vigente al cierre de 2023)” y expusieron que “al día de la fecha no se registra aún ejecución presupuestaria ni tampoco pagos (es decir, tanto los créditos devengado como pagado están en $0, señalando además que en una comparación interanual, durante enero 2023 sí se registra ejecución presupuestaria”.

Por esa razón, en diálogo con este medio, la defensora Graham reiteró su “profunda preocupación por la inseguridad social, alimentaria y habitacional en la que se encuentra una parte sustantiva de los más de 12 millones de niñas, niños y adolescentes que habitan nuestro país”.

La presentación judicial presentada por Graham y Hernández contra Pettovello en el marco del desfinanciamiento a los comedores sociales, no es la única. También ayer el ex precandidato presidencial de Unión por la Patria y dirigente de Argentina Humana, Juan Grabois denunció penalmente a la Pettovello por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“Lo que Pettovello no entiende es que garantizar los derechos alimentarios de las familias humildes, en particular de los niños, no es algo sobre lo que puedan decidir, es una obligación Constitucional, una norma internacional y una ley nacional”, justificó su denuncia el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos y opinó: “La verdad es que Pettovello no quiere solucionar el problema. Ojalá se dé cuenta del daño que está haciendo y se le ablande el corazón”.

La pelea de fondo por la distribución de los alimentos para los mas vulnerables en momentos en que aumentan los servicios, los alimentos y los pasajes de trenes y colectivos apenas comienza y es de final incierto y abierto.