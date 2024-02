Martín Menem: “No está habiendo un acuerdo con la oposición para la reforma de la fórmula jubilatoria”

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados (Maximiliano Luna)

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, y referente de La Libertad Avanza, Martín Menem, reconoció que las jubilaciones sigue siendo un punto en el que no hay acuerdo con la oposición, a horas del inicio del debate por la votación en particular de los artículos de la Ley Ómnibus.

La ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, comenzará a ser votada de manera particular por la Cámara Baja este martes desde las 14, tras su aprobación en general y el cuarto intermedio activado el viernes pasado

Tras los aumentos por decreto de las jubilaciones y la posibilidad de cambiar la actual fórmula de movilidad jubilatoria a través de la iniciativa por una fórmula que este atada a la inflación a partir de abril, los haberes de los jubilados seguirían perdiendo poder adquisitivo en un contexto en que la aceleración de precios corre al 20% mensual.

En este marco, en declaraciones a LN+, Menem señaló que “los jubilados están desesperados por la fórmula de Alberto Fernández”. “Han perdido 35% en los últimos… y ahora vienen a hablar del problema”, protestó y remarcó que “la voluntad” del Gobierno “es hacer lo imposible para que la situación mejore”.

No obstante, admitió que “no está habiendo un acuerdo sobre la reforma en la fórmula jubilatoria” con la oposición para que la propuesta del Ejecutivo sea aprobada. “Si no llegara a haber algún acuerdo, el Gobierno trabajará mientras tanto con bonos para ir compensando y que no tengan pérdida del poder adquisitivo”, planteó.

“Hasta último minuto vamos a estar pendientes de si puede haber un acercamiento” con los bloques de la oposición dialoguista con el objetivo de conseguir los votos necesarios para aprobar la reforma jubilatoria.

Martín Menem reconoció que el Gobierno no ha podido alcanzar un acuerdo con la oposición dialoguista para la fórmula jubilatoria

Menem no pudo garantizar que los jubilados no pierdan contra la inflación, y apuntó al Congreso: “129 personas tienen que garantizar el voto de una fórmula que les deje de perder dinero como vienen perdiendo los últimos cuatro años”.

Consultado por otro de los puntos en disputa con los gobernadores -la coparticipación del impuesto PAIS-, en medio de la discusión por la Ley Ómnibus, el titular de la Cámara Baja dijo que el Gobierno “no lo negociará en ningún caso”. “Quedamos en discutir los temas fiscales más adelante” e “ir adelante con el resto de la ley. Hay tiempo y es voluntad del Gobierno llevar adelante las reformas fiscales”, continuó.

“Milei lo que no negocia es lo que prometió, que es la libertad y la no inflación. Dentro de ese paquete no hay nada que se pueda negociar. No va a gastar un peso de más y no va a hacer lo que se hizo en los últimos 20 años”, enfatizó.

Si bien la ley fue aprobada en general el viernes pasado, pero aún persisten las diferencias entre el oficialismo y bloques dialoguistas sobre otros temas como son: las facultades delegadas, deuda externa, Fondo de Garantía de Sustentabilidad y privatizaciones de empresas públicas.

Se espera una nueva jornada maratónica. En las últimas horas, los legisladores -incluso de la oposición dialoguista- anticiparon que si bien “el martes comenzará el tratamiento” del proyecto, el trámite “va a ser largo” y “puede extenderse tranquilamente al miércoles y al jueves también”, ya que se tratará de un extenso debate que demandaría otras tres jornadas de discusión, como las que se necesitaron para sancionar el dictamen en general.

Al respecto, Martín Menem señaló: “Puede durar 100 horas, 150 horas si empezamos a discutir artículo por artículo”. En referencia al trabajo legislativo y la colaboración entre bloques: “La voluntad de La Libertad Avanza es trabajar los fines de semana, si es necesario”.

Pese a las diferencias y a las negociaciones empantanadas, el diputado de La Rioja se mostró optimista. “Creo que vamos a sacar la ley adelante, aunque en algún tema no tengamos todo el consenso que necesitamos, lo vamos a sacar adelante, tengo mucha fe”, concluyó.