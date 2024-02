Graciela Ocaña reclamará a la Anses que rechace la jubilación de privilegio a Alberto Fernández

Por su gestión como ex presidente, Alberto Fernández puede percibir una jubilación de cerca de 7 millones de pesos (Europa Press/Contacto/Martin Zabala) Europa Press

Al igual que todo expresidente o exvicepresidente, Alberto Fernández podrá cobrar una jubilación “de privilegio”, que se estima en cerca de 7 millones de pesos a valores actuales. Sin embargo, una vieja adversaria del peronismo busca impedirlo. La legisladora porteña Graciela Ocaña anunció que presentará un reclamo formal en las próximas horas ante la Anses para que el ex jefe de Estado no pueda percibir la pensión especial.

“¡Basta de privilegios! Le vamos a dar elementos a la ANSES con los cuales pueda denegar la jubilación de privilegio de Alberto Fernández, y lo vamos a hacer utilizando el DNU que él mismo firmó decretando la emergencia previsional para poder robarle la plata a los jubilados”, publicó Ocaña en su cuenta personal de la red social X.

En su fundamentación, la diputada de Confianza Pública hizo hincapié en la difícil situación que enfrentan los jubilados. Además, esgrimió argumentos formales, entre ellos, que tiene que radicar su residencia en Argentina.

“Lo que establece la ley que otorga estas jubilaciones de privilegio son dos condiciones. Una es que no debe cobrar ningún otro tipo de jubilación, pensión y beneficios dentro del sistema. Y, por otro lado, la otra condición es que debe residir en Argentina. Claramente nosotros estamos adjuntando declaraciones donde decía que cuando dejara la presidencia iba a residir en Madrid, cosa que está haciendo desde el 21 de diciembre”, dijo en declaraciones a Radio Mitre.

La referencia apunta a la decisión de Alberto Fernández de vivir un tiempo en España, algo que en las últimas semanas permanece incierta. Fue por otra polémica en relación a si debía garantizar la custodia policial que tienen todos los expresidentes, pero fuera del país.

“Aclaro que no está en mi ánimo radicarme fuera de Argentina ni tener residencia en otro país”, dijo el ex jefe de Estado en su perfil de X. “Hago un culto a mi decencia y no dejaré que difamen mi honestidad mostrándome como un privilegiado. No quiero ser acusado de abusar de privilegios que nunca pedí y nunca tuve. Solo me atengo a recibir el trato que las normas determinan”, subrayó Fernández en esas circunstancias.

En otro mensaje desde sus redes, Ocaña estimó el valor de la jubilación de privilegio que cobraría el ex mandatario. “No podemos permitir que Alberto Fernández cobre una jubilación de 7 millones de pesos. Esto equivale a 66 jubilaciones”, subrayó la legisladora, que impulsó una colecta de firmas a través de la plataforma Change.org.

“Los jubilados han sido los grandes perdedores del modelo que instauró la presidencia de los Fernández. Los jubilados han perdido en forma espectacular dos puntos del producto con su pérdida de los valores de las pensiones. Esto es algo que no puede aceptarse”, insistió la legisladora.

El tema sale a la luz en medio de la aprobación en la Cámara de Diputados de la “Ley Bases”, que entre los cientos de artículos se plantea la eliminación de las pensiones contempladas por la ley 24.018, que incluye las jubilaciones de privilegio para expresidentes y exvicepresidentes.

Aunque esta ley ha sido aprobada en general, se debatirá artículo por artículo en el recinto este martes. Lo cierto es que si se aprobara esta eliminación, no se aplicaría retroactivamente a Alberto Fernández, ya que la pensión vitalicia ya habría sido presentada, según indicó el diario Clarín.

Ocaña repudió que Alberto Fernández “se atreva a pedir una jubilación por su gestión que ha sido desastrosa con 130 mil muertos de COVID-19, la fiestita de Olivos y el vacunatorio VIP”. “La verdad tampoco es de extrañar que Alberto sea un sinvergüenza y haya pedido este beneficio. Lo ha hecho justamente en los días previos que el Congreso elimine esa ley”, concluyó.