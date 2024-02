“No nos engañan más”: el mensaje de Mauricio Macri sobre los incidentes registrados en el Congreso

Un policía motorizado descarga postas de goma sobre la protesta frente al Congreso (Roberto Almeida)

El ex presidente Mauricio Macri expresó su apoyo al operativo policial desplegado en las inmediaciones del Congreso durante la segunda jornada de protestas contra la denominada Ley Ómnibus que impulsa el gobierno de Javier Milei, y apuntó contra la oposición de izquierda y de Unión por la Patria, a quienes acusó de intentar forzar la suspensión del debate.

Te puede interesar: Piqueteros agredieron a un periodista en la marcha frente al Congreso por la Ley Ómnibus

El dirigente aliado de los libertarios compartió sus comentarios a través de la red social X: “Es difícil ver las imágenes del Congreso y no pensar en las 14 toneladas de piedra con las que nos atacaron en 2017. Por favor, no podemos volver a caer en la misma trampa, donde los violentos se imponen e impiden a la fuerza que se vote”, recordó el ex jefe de Estado, al referirse a los días de violencia ocurridos durante su gestión cuando impulsaba la aprobación de una reforma previsional que cambiaba la fórmula de actualización de los haberes de los jubilados.

A diferencia de lo que ocurrió ayer, en 2017 la sesión se vio interrumpida por los enfrentamientos que hubo en los alrededores del Congreso.

Te puede interesar: Incidentes y enfrentamientos entre la Policía y manifestantes en las afueras del Congreso tras una nueva jornada de debate por la Ley Ómnibus

En su posteo, Macri identificó a sus adversarios y los cuestionó por su rechazo al megaproyecto de la “ley Bases”. “Hoy es el día. Más que nunca va a quedar claro para los argentinos quiénes son los falsos ‘pro cambio’ que buscan mantener sus privilegios y quiénes quieren cambiar en serio”, completó.

Las protestas en los alrededores del Parlamento, desencadenadas por el tratamiento de la ley ómnibus, terminaron en escenas de violencia. Las fuerzas federales de seguridad se enfrentaron a los manifestantes, provocando decenas de personas heridas, algunas por balas de goma, y varias detenciones.

Te puede interesar: Golpearon a un militante libertario de 23 años afuera del Congreso: “Me pegó a traición”

La tensión comenzó en la tarde, cuando las columnas de las organizaciones intentaron colocar banderas y la policía intervino para impedirlo. La situación empeoró al poco tiempo y entre las 20 y 21 horas, cuando los efectivos utilizaron balas de goma y gas pimienta para dispersar la protesta.

Diversos legisladores de los bloques de Unión por la Patria, encabezados por el diputado Máximo Kirchner, y del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) de legisladores de izquierda como Nicolás del Caño, Miriam Bregman y Romina del Plá intentaron suspender el debate en la Cámara de Diputados debido a los disturbios. Sin embargo, el presidente de la Cámara, Martín Menem, no accedió al pedido, y la sesión continuó.

Una de las personas heridas afectadas por el operativo policial (Roberto Almeida)

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ratificó esta mañana en una conferencia de prensa el protocolo “antipiquetes” para evitar los cortes de calle de las organizaciones políticas y sociales. “La Argentina necesita un orden en la seguridad pública y en la calle. Que las personas puedan llegar a sus trabajos, puedan circular, que no tengan que salir con anticipación y puedan usar ese tiempo para esas cosas, y lo estamos logrando”, dijo Bullrich.

“Cuando comenzó a llenarse la plaza, el operativo de las fuerzas federales hizo un despeje de calles, para cuidado del parlamento. Y hubo un pequeño momento de tensión. El objetivo está totalmente logrado, que es lo importante”, comentó al defender el despliegue de uniformados durante el día jueves.

La ministra también destacó la voluntad del Gobierno de promover un “cambio cultural” en relación a los eventos en la vía pública. “En este momento estamos viviendo el intento permanente para pasar el límite de lo permitido, para seguir avanzando en la toma de la calle diariamente. Eso no lo vamos a permitir de ninguna manera”, agregó la funcionaria y ex candidata presidencial del PRO.

Esta mañana, los diputados nacionales volvieron a sentarse en sus bancas para retomar la discusión sobre la Ley Ómnibus. Luego de entrar en cuarto intermedio pasada la medianoche del jueves, la Cámara baja regresó a la sesión con un bloque de cuestiones de privilegio. Se espera que durante la jornada de discusión se apruebe en general la votación de la Ley de Bases. Los bloques de la oposición “dialoguista” intentaban forzar más cambios al proyecto original.