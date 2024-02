Patricia Bullrich anticipó que sancionarán al policía que tenía un parche de la “bandera libertaria” en su uniforme

El efectivo de la Policía Federal tenía el parche de la bandera de Gadsden en su uniforme (captura de TV)

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich anticipó que sancionarán a un efectivo que en el marco del operativo realizado en el Congreso de la Nación portó un parche de un símbolo libertario en su uniforme reglamentario: “Esta actitud en un miembro de la fuerza tiene una actuación administrativa”.

“Cualquier miembro de la fuerza de seguridad que tenga un distintivo que no pertenezca a la fuerza, y sea partidario, tiene una actuación administrativa”, aseguró la ministra en declaraciones brindadas en la puerta de su domicilio cuando partía hacia la reunión de Gabinete que se desarrolló esta mañana en Casa Rosada.

Un efectivo de Policía Federal que participó del operativo frente al Congreso Nacional mientras la Cámara de Diputados debate la Ley Ómnibus utilizó un parche con la bandera de Gadsden, algo que está prohibido en las fuerzas de seguridad, por lo que puede ser sumariado y sancionado por sus superiores.

La “bandera libertaria” se pudo observar en el chaleco antibalas del oficial. Se trata de un símbolo de origen estadounidense, de fondo amarillo, en cuyo centro hay una serpiente de cascabel en espiral y en posición defensiva. Bajo la serpiente se lee la frase “Dont tread on me”, que puede traducirse como “no pases sobre mí” o “no me pises”.

La bandera de Gadsden es un símbolo de origen estadounidense

La bandera de Gadsden comenzó a utilizarse en 1775, en Estados Unidos, de la mano de Christopher Gadsden. En principio, era en referencia a las luchas de Estados Unidos en el exterior, pero su significado fue mutando en el tiempo. Durante los años la utilizó el Cuerpo de Marines, la Marina, y hasta la selección nacional de fútbol. Asimismo, puede representar también sentimientos de rebeldía, normalmente frente al Estado.

Según periodistas de medios presentes en el lugar, el efectivo de la Policía Federal, al darse cuenta de que estaba siendo enfocado por las cámaras, utilizó sus manos para tapar el símbolo. Ante esto, la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, denunció la situación, en sus redes sociales. “Los gendarmes que trae Bullrich se identifican con las fuerzas del cielo. Patético”, expresó.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación

Por su parte, la ministra Bullrich también hizo referencia hoy a los incidentes de este miércoles, entre los piqueteros y las fuerzas de seguridad, en las inmediaciones del Congreso. “Había una marcha ordenada, hasta que en un momento, decidieron, a propósito porque tenían un perfecto lugar en la plaza, salir a copar la calle”, manifestó la funcionaria nacional, y añadió: “El objetivo era el de impedir que la gente pudiese volver tranquila a su casa. Se actuó de acuerdo al protocolo existente”.

No obstante, confirmó que este jueves, ante la reanudación del debate de la ley ómnibus en el Congreso y la confirmación de una nueva marcha piquetera, se volverá a utilizar el comando unificado para el operativo de seguridad en el lugar.

Piqueteros y fuerzas federales se enfrentaron cuando se activó el Protocolo Antipiquete (Gustavo Gavotti)

Piqueteros preparan una nueva marcha al Congreso

En las últimas horas, los dirigentes del Polo Obrero y otras organizaciones sociales, reagrupan fuerzas y anuncian una nueva movilización masiva contra la Ley Ómnibus. La idea inicial de Unidad Piquetera, asambleas barriales y partidos políticos como el MST en el Frente de Izquierda Unidad y el Partido Obrero, era la de acampar mientras los diputados continuaban con el debate del megaproyecto.

Sin embargo, el cuarto intermedio diagramado entre el oficialismo y los bloques dialoguistas, y dispuesto hasta hoy a las 12, hizo modificar los planes de los dirigentes que ordenaron desmovilizarse de la zona y volver a marchar este jueves frente al Congreso.

En la jornada de ayer, los manifestantes y las fuerzas federales, se enfrentaron cara a cara. Hubo empujones, gas pimienta, escenas de pugilato, detenidos y el despliegue masivo de uniformados -superaban los mil-, cinco camiones hidrantes, grupos especiales de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura.

Este miércoles, se registraron incidentes entre las fuerza federales y los piqueteros (Gustavo Gavotti)

Mientras que por la noche, los uniformados se enfrentaron nuevamente con un grupo de manifestantes que intentaban cortar la intersección de la Avenida Rivadavia y Callao. Entre otros, fue detenido Víctor Dávila, dirigente del Polo Obrero (PO) de Mendoza y ex senador provincial.