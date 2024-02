Kicillof habló sobre la Ley Ómnibus: “No tiene un solo artículo en beneficio de la provincia de Buenos Aires”

Axel Kicillof sobre ley ómnibus

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se refirió al debate de la Ley Ómnibus en el Congreso y advirtió que el texto en discusión “no tiene un solo artículo en beneficio de la provincia de Buenos Aires”. Además, una vez sancionada y reglamentada la iniciativa Bases, el Ejecutivo bonaerense podría recurrir a la Justicia para buscar su invalidez.

Te puede interesar: Axel Kicillof mantendrá su rechazo a la Ley Ómnibus y monitorea el impacto en la provincia de Buenos Aires

“Estamos en unos días cruciales porque se está debatiendo esa famosa ley ómnibus. Miramos las cosas en detalles y lo que está en la versión de la ley ómnibus no tiene un solo artículo en beneficio de la provincia de Buenos Aires. Privatizar el capital, el acerbo, el esfuerzo de los argentinos no es ninguna novedad, ya se ha hecho”, advirtió Kicillof desde el Golf Club de Villa Gesell donde se llevó adelante una Conferencia de Verano; una serie de encuentros con intendentes de la región costera y representantes de distintos sectores productivos para hacer un balance del pulso de la temporada.

En ese marco, el mandatario provincial advirtió que la temporada “es muy atípica”, porque “los últimos años veníamos con un impulso y una mejora permanente, alargando las estadías y agregando nuevos destinos, pero la de este año es una temporada dual, con una alta ocupación en los hospedajes más caros, pero una baja en los hospedajes de una o dos estrellas”.

Kicillof en Villa Gesell junto a funcionarios provinciales y los intendentes Gustavo Barrera (Villa Gesell) y Juan de Jesús (La Costa)

Según información del gobierno bonaerense, durante el mes de enero, cerca de 6,5 millones de turistas visitaron distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Entre los destinos costeros con mayor cantidad de visitantes se encuentran General Pueyrredón, La Costa, Villa Gesell y Pinamar, con una particular caída en la cantidad de días de estadía y en el gasto promedio por persona.

Te puede interesar: Máximo Kirchner le esquiva a la embestida por el PJ bonaerense y enfoca su agenda en las medidas de Milei

Tras referirse a la dinámica de la temporada de verano, volvió sobre la discusión en el Congreso y remarcó que “uno puede recorrer cada uno de los capítulos y preguntarse qué de eso puede beneficiar a los comerciantes, laburantes y empresarios, qué les sirve de eso. El ajuste es para quiénes menos tienen”.

“Ante esta situación tan complicada estamos observando qué ocurre en nuestro parlamento, esperando que se defienda nuestro patrimonio, la soberanía nacional, que se defiendan los derechos a la salud, a la educación”, agregó.

Pasado el mediodía el oficialismo consiguió el quórum para tratar la Ley Ómnibus (Foto NA: MARCELO CAPECE)

También confrontó con el argumento de la legitimidad electoral que se esbozó de parte de La Libertad Avanza y algunos bloques opositores para acompañar el proyecto Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos. “La provincia de Buenos Aires también viene de un proceso electoral, y lo digo con orgullo, también en este gobierno y los gobiernos municipales tiene la legitimidad de haber sido votado por su pueblo. Nosotros dijimos que veníamos a ampliar y defender el derecho a la salud, que todos los pibes y pibas puedan acceder a una salud de calidad, a una educación de calidad, que la gente mayor pueda acceder a los medicamentos... ese es nuestro compromiso también”.

Te puede interesar: Axel Kicillof esperará la votación de la Ley Ómnibus y no descarta ir a la Corte Suprema para pedir su invalidez

Más allá de la discusión parlamentaria que se lleva adelante por estas horas en el Congreso, la preocupación de la Provincia pasa por el recorte en el envío de recursos nacionales para la aplicación de distintos programas. Kicillof lo ratificó este miércoles. “Cuando dicen que quieren fundir, quebrar, dejar sin un peso, quebrar, ahogar a los gobernadores. No es solo a los gobernadores, en nuestro caso son 17 millones de bonaerenses. Son recursos que se utilizan para generar la política pública que nuestro pueblo no solo recibe, sino que además ha sido convalidado en las urnas. No es una cuestión de pelearse. Lo único que digo es que tenemos la obligación y el mandato de seguir defendiendo la salud, la educación, el trabajo, la producción y el turismo”.

Como dio cuenta Infobae, la posición del Ejecutivo bonaerense es esperar la sanción final de la Ley Ómnibus y su reglamentación. Con ese insumo, se hará un análisis y estudio del texto en cuestión para evaluar alguna medida judicial que consiga declarar su invalidez. “No descartamos iniciar una acción judicial. Para eso tenemos que ver qué proyecto se aprobó. Vemos con mucha preocupación que se insista con la privatización empresas públicas que tienen un asiento en la Provincia. Son empresas que generar soberanía”, planteó el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.

<b>Agenda de Verano</b>

En Villa Gesell, Kicillof entregó viviendas, inauguró un espacio destinado a personas en situación de violencia de género y el nuevo edificio de la Casa de las Infancias; donde estuvo acompañado por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; la ministra de Ambiente, Daniela Vilar; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; el intendente local, Gustavo Barrera; y su par del Partido de la Costa, Juan de Jesús.

Se trata del Hogar de Protección “Casa Lorena” destinado a mujeres víctimas de violencia de género. A partir de una inversión inicial de $48 millones, el hogar permitirá dar resguardo a personas en situación de riesgo y generar un espacio colectivo de ayuda con asistencia especializada. El edificio, que se integra en la Red de Hogares, cuenta con 4 dormitorios, sanitarios con vestuarios adaptados a personas con discapacidad, sum, enfermería y blanquería.

El gobernador bonaerense en la entrega de viviendas en Villa Gesell

A continuación, las autoridades pusieron en funcionamiento la nueva “Casa de las Infancias” que dará atención, contención y recreación a niños y niñas de 4 a 12 años. Con una inversión de $118 millones, el nuevo espacio permitirá llegar a 100 familias del barrio otorgándoles acceso a actividades deportivas, colonia de verano, talleres de pintura, circo y títeres, entre otras actividades.

También, durante la Conferencia de Verano se ratificó la continuidad de los beneficios de la Cuenta DNI a través de la billetera digital del Banco Provincia, para el mes de febrero, que tiene que ver con descuentos para compras en comercios de cercanía. “En este contexto tan complejo, uno de los factores fundamentales para sostener el comercio y el consumo es Cuenta DNI”, dijo el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo. “A veces es difícil resumir el impacto que tiene una simple aplicación en la vida diaria de los bonaerenses y en la economía de nuestra provincia, pero es así”, sostuvo Cuattromo. “Como sabemos lo que implica, durante el mes de febrero vamos a mantener todas las promociones y beneficios que existían durante enero”, agregó.