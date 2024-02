El Gobierno denunció que movimientos sociales peronistas extorsionan a supermercados con el reclamo de comida

Manifestantes sostienen los reclamos de recursos para comedores populares al gobierno (REUTERS/Mariana Nedelcu)

“Ollas vacías”. Con esa consigna dirigentes y militantes de las organizaciones sociales que integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) decidieron manifestarse frente al Ministerio de Capital Humano, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y supermercados de todo el país, para reclamar por “el fuerte ajuste social” y la “falta de entrega de alimentos y fondos” a los comedores.

Sin embargo, para el gobierno se trata de un nuevo “apriete” y “extorsión” de parte de ex funcionarios de Unión por la Patria en el entonces ministerio de Desarrollo Social. Dos de los señalados por la nueva gestión son Daniel Menéndez y Emilio Pérsico, líderes de Somos/Barrios de Pie y el Movimiento Evita respectivamente.

“Gerentes de la pobreza”, la frase de la ministra

El ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, anunció días antes de la protesta de hoy que está trabajando en transparentar la política alimentaria. Recordaron que se dio de baja el sistema de entrega discrecional de alimentos secos para implementar la modalidad de transferencia monetaria directa a los comedores y asociaciones sin intermediación.

“Queremos terminar con los gerentes de la pobreza. La prioridad es y será que ningún argentino pase hambre”, recalcó la funcionaria. Y, a través de un comunicado, destacó: “Se ha aumentado el monto de dinero destinado a los más necesitados para que puedan comprar comida. Se ha duplicado la ayuda alimentaria desde el comienzo de la gestión, se ha aumentado, también, un 75% el presupuesto designado para las transferencias de dinero a los comedores. De esta forma, se garantiza la calidad de los alimentos que reciben las familias”, afirmó Petovello.

La ministra Sandra Pettovello instaló una mesa fuera de su oficina para anotar a los manifestantes "que tienen hambre" y enviarles de manera directa los alimentos

El presidente Javier Milei resolvió, en una de sus primera medidas, subsumir al ministerio de Desarrollo Social en el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaria de Niñez y Familia que está a cargo de Pablo de la Torre. Sin embargo, los anuncios y medidas son anunciadas por Pettovello.

Según la ministra, con la nueva modalidad implementada “los comedores podrán comprar alimentos secos, pero también frescos (carne, verdura, huevo, leche, fruta). Así, se garantiza una mejor nutrición en los niños y se logra transparencia en la transferencia y control de cuentas ya que los comedores deberán rendir sus gastos”.

Esta mañana, desde la puerta de ministerio y frente a dirigentes y personas que le reclamaban asistencia social y comida, Petovello dijo: “Pediremos la nómina de cada persona, con nombre y documento, que asisten a los comedores, para identificar a los niños y familias con una mirada integral”.

“Voy a recibir a la gente que tiene hambre, no a los referentes”, les dijo Pettovello a los manifestantes con los que se encontró cara a cara y los invitaba a pasar a una mesa que ella misma había instalado fuera de su oficina, en un hecho que resultó inédito, curioso y que sorprendió a propios y extraños.

Daniel Menéndez aseguró que "el Gobierno libertario no transfirió un solo peso de las partidas presupuestarias destinadas a fondos para instituciones sociales y culturales sin fines de lucro para atención a personas de alta vulnerabilidad"

La funcionaria estaba junto a un colaborador que fue encargado de escribir los datos a las “personas que tienen hambre”, y hacer llegar la ayuda de manera individual. En ese momento, se produjo un ida y vuelta con los referentes, que finalmente se negaron a que eso ocurriera.

Así como el Gobierno tomó como “un apriete” de las organizaciones sociales peronistas la protesta de “ollas vacías” frente a supermercados y fábricas productoras de alimentos - lácteos, por ejemplo - los piqueteros interpretaron como “una provocación” la actitud de Pettovello quien gano la atención de los propios manifestantes y las cámaras de TV.

Minutos después del encuentro personal con la gente, la ministra se sentó en el ingreso al edificio en un escritorio, en el que esperaba recibir a los manifestantes. “Vamos a solucionarle los problemas a la gente, pero no nos vamos a dejar extorsionar por los gerentes de la pobreza que manipulan la voluntad de los que más necesitan”, señaló la funcionaria.

“Lo que dice la ministra es una tremenda falsedad, no ejecutaron absolutamente nada de política alimentaria. Nosotros no somos gerentes de la pobreza, la pobreza la generan los gobiernos”, respondió Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita.

La ministra Petovello salió a hablar con manifestantes que pedían por alimentos

“No mandaron nada”, la respuesta de los dirigentes

Desde las 11 de la mañana, dirigentes de esos movimientos y MTE, la CCC y el Frente Popular Darío Santillán entregaron petitorios en los hipermercados solicitando insumos para asistir la “alta demanda” de las familias que se vuelcan a los merenderos. “La Única Necesidad y Urgencia es el hambre no las leyes que se debaten en el Congreso a pedido de las corporaciones y el gobierno de La Libertad Avanza”, sostienen.

En diálogo con este medio, Onorato, también ex secretario gremial de la UTEP, denunció, en base a datos oficiales que “al cierre de enero y en medio de una escalada inflacionaria que no se detiene, el gobierno de Javier Milei no ejecutó ni un peso de los más de ochenta mil millones del que dispone la ministra Sandra Pettovello para comprar alimentos y enviarlos a los comedores”.

Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos/Barrios de Pie, y uno de los impulsores de la medida de hoy, refirió que el Gobierno libertario tampoco “transfirió un solo peso de las partidas presupuestarias destinadas a transferir fondos a instituciones sociales y culturales sin fines de lucro para atención a personas de alta vulnerabilidad -la suma asciende a unos 34.400 millones de pesos. Lo mismo pasa con las cooperativas que tampoco recibieron ni un centavo”.

Mujeres de movimientos sociales sostienen ollas vacías en reclamo por los alimentos que el Ministerio de Capital Humano no envia a los comedores. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

“La ministra Pettovello dice que se incrementó la asistencia. Eso es falso porque comparado con lo que el gobierno anterior enviaba de alimentos secos también es inferior y el problema de fondo es que pasaron cincuenta días del gobierno de Javier Milei y no mandaron nada. Dicen que está en ‘período de implementación’ pero no hay una respuesta. La ejecución presupuestaria sigue en cero”.

Menéndez anticipó un reclamo que, después del debate de la Ley Ómnibus -que continúa en el día de hoy- realizarán a los diputados y senadores. “Venimos de un ajuste brutal y no hay escucha por parte del Gobierno frente a esta situación tan crítica, por eso vamos a impulsar en el Congreso Nacional una nueva ley de emergencia alimentaria”.

En esa línea argumental, Norma Morales, secretaria general adjunta de la UTEP, sostuvo: “El presidente está más preocupado por pelearse en las redes sociales que por el hambre de su pueblo. La situación alimentaria en los barrios populares es alarmante, miles de familias solo tienen una comida al día y los comedores están con largas listas de espera, esto una situación de emergencia”.

Alejandro gramajo, secretario general de la UTEP, y Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita denunciaron que por la espiral inflacionaria cada vez más familias se acercan a los comedores ALEJANDRO GRAMAJO, UTEP, MOVIMIENTO EVITA

Según Menéndez, “la asistencia de las familias que se volcaron las últimas semanas a los comedores populares aumentó no menos del 80%”. Y recordó que Somos/Barrios de Pie está haciendo relevamientos para “acercarle al Ministerio la demanda que existe”.

Ante una consulta de Infobae también se expresó Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la UTEP: “El gobierno de Milei desabasteció a todos los comedores y merenderos, por eso estamos realizando esta medida y si es necesario lo vamos a repetir hasta encontrar respuestas”.

El martes, cuando ya había trascendido el pedido de alimentos a hipermercados y empresas que realizarían los dirigentes de Unión por la Patria y ex funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, Manuel Adorni, el vocero de Presidencia, ya había advertido en conferencia de prensa que los programas sociales más urgentes están frenados por varias auditorías que llevan adelante los responsables de la Secretaría de Niñez y Familia. “En el proceso de envío de alimentos a los comedores había un sistema con el cual claramente no compatibilizamos, que es la discrecionalidad”, dijo y abundó: “Va a llevar unos días más, pero va a haber un método innovador para que la ayuda le llegue a quien le tenga que llegar y no que ande en un pasamanos con intermediarios y que sigan existiendo los negocios con la pobreza”, añadió.

Los dirigentes sociales rechazaron esas palabras: “Al gobierno nacional lo único que le preocupa es favorecer a los poderes concentrados económicos, no vemos ninguna intención de resolver la urgencia alimentaria que hoy vive el pueblo. La ministra Pettovello debe hacerse cargo de su responsabilidad institucional de dar respuestas a la gravísima situación alimentaria que hoy se vive en los territorios”, definió Johanna Duarte, dirigente del Movimiento Evita y secretaria gremial de la UTEP.

“Para nosotros, la única Necesidad y Urgencia es el Hambre. Los únicos gerentes de la pobreza son quienes la producen, no nosotros” prosiguió.

La ministra de Capital Humana se enfrentó, cara a cara, con dirigentes que reclamaba alimentos frente a su cartera

Por último, Daniel Menéndez interpretó que los anuncios de la ministra de Capital Humano “lo único que hace es blanquear que van a tercerizar la compra de alimentos. En vez de comprarlo el ministerio, le va a dar la plata a los comedores, La intermediación es una mentira porque en lugar de alimentos secos se le va a dar dinero a las organizaciones sociales para que compren”.

La puja por la pobreza, la utilización política de los más necesitados, y la tercerización de los alimentos - que desde noviembre no llegan a los comedores - recién comienza. El gobierno de La Libertad Avanza sabe que si este drama no se resuelve pronto, muchas de las personas que reclaman asistencia social, si no lo hicieron aún, se pueden volcar a la calle para reclamar por sus urgencia.