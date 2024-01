“Estamos experimentando las mejores relaciones que hemos tenido con Argentina”, aseguró el embajador de Estados Unidos

El embajador de EEUU Marc Stanley aseguró que su país está ayudando a la recuperación económica de Argentina

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, resaltó hoy las relaciones bilaterales entre ambos países, a las que describió como las mejores de toda la historia. Además, dijo que el Gobierno de Joe Biden está ayudando para la recuperación económica en medio de la crisis que vive el país.

Te puede interesar: Argentina descartó a China como proveedor militar y comprará 24 aviones de combate a Dinamarca con el aval de EE.UU.

Además, el representante diplomático anticipó que Joe Biden se encontrará con Javier Milei en la cumbre del G-20 que se realizará en Brasil en noviembre próximo, y no descartó que se pueda producir en algún momento del año una reunión bilateral entre ambos mandatarios.

Durante una larga entrevista en el canal LN+, el periodista Luis Novaresio le consultó a Stanley sobre cómo evaluaba el víncula entre Estados Unidos y Argentina. “Este es el mejor momento de todos. Estamos experimentando las mejores relaciones que hemos tenido con Argentina. Esa es mi opinión”, dijo el diplomático.

Te puede interesar: Nicolás Posse viaja a Estados Unidos para reunirse con funcionarios del FMI y afianzar las relaciones bilaterales

Stanley dijo que la encontró “una gran recepción de la administración Milei” y que ha tenido “las puertas abiertas como lo hemos tenido con los ministros anteriores”. Además, resaltó que Estados Unidos está trabajando en varias áreas, “con en el Ministerio de Seguridad, con el de Defensa, el de Economía”, y que buscan ayudar al país a la recuperación.

“Estamos trabajando para expandir el comercio, estamos trabajando en todo lo que podamos hacer para asociarnos con la Argentina para ayudar al crecimiento económico, para la recuperación económica y ayudar a proveer alimentos y energía en el mundo. Reconociendo hay personas acá que están afrontando las dificultades y estamos trabajando en asegurarnos que los más vulnerables tengan una oportunidad de ayudar a participar en este crecimiento que anticipamos vendrá para la Argentina”, aseveró.

@USAmbassadorARG

Stanley también adelantó que, a medida que se comience a ver una recuperación económica, habrá más empresas estadounidenses interesadas en invertir en el país.

Te puede interesar: El gobierno porteño multó a una empresa de higiene por el uso de un camión en la marcha de la CGT

“Están sentados sobre la segunda reserva de petróleo y gas shale del mundo, están sentados sobre la tercera mayor reserva de litio, Tienen trigo, maíz, magnesio, soja, ganado, y un gran capital humano. El mundo necesita lo que tiene Argentina. Históricamente, Estados Unidos fue, y es, el mayor inversor en Argentina. Nuestras empresas ya están asociadas a la Argentina de manera regular. Anticipo que a medida que veamos una recuperación y una estabilidad en Argentina, verán más”, aseveró.

En ese marco, el embajador dijo que “las empresas estadounidenses están buscando acceso a su capital, claridad, transparencia, claridad en la ley, acceso a importaciones y capacidad de exportar”, y afirmó que “la administración de Milei habla de cumplir todo eso. Si eso pasa, anticipo que muchas más empresas querrán asociarse a la Argentina”.

En un año electoral para Estados Unidos, y cuando probablemente Donald Trump sea el candidato del Partido Republicano que enfrente al presidente Joe Biden, Stanley fue consultado sobre si un cambio en el Gobierno de su país podría implicar una modificación en las relaciones entre ambos país. Su respuesta fue contundente: “Todos piensan lo mismo sobre Argentina. Todos están en el mismo bando sobre ayudar a aliarse con Argentina para ayudar a alimentar y a proveer de energía al mundo. Entonces la Argentina no es un tema político para nuestros dos partidos. Peleamos por muchas cosas en Estados Unidos, pero no peleamos por Argentina”, dijo.

El representante diplomático también habló sobre el paro de la CGT de la semana pasada, y dijo que ese punto es “algo más que Argentina tiene en común con Estados Unidos”.

“El año pasado tuvimos paros en la industria automotriz, en la industria del cine. Creo que una democracia que tiene sindicatos vibrantes es algo bueno, es algo para celebrar que en democracia los los sindicatos y los miembros del sindicato puedan salir y manifestarse pacíficamente. Nuestro presidente, Joe Biden, habló de eso: ‘La democracia sigue siendo la manera más duradera de la humanidad para avanzar en la prosperidad, seguridad y dignidad para todos. ¿No es genial que los sindicatos y sus miembros puedan salir y manifestarse? Se resolvió en Estados Unidos y se resolverá aquí”, explicó.

Por último, el embajador habló sobre una eventual reunión entre Biden y Milei: “Me gustaría ver que eso pase. Este es un año de elecciones así que anticipo que se encontrarán en Brasil en el G-20 de este año. Anticipo que se encontrarán en otros foros pronto Si podemos tener un encuentro bilateral, me encantaría. Tuve rel honor de llevar al presidente Milei a la Casa Blanca y estuvimos tratando que el presidente Biden pase pero pero tuvo que ir a Atlanta al funeral de Roselyn Carter. Pero vamos a tratar que eso pase, él quería hacerlo, pero tuvo que irse ese día. Pero tuvimos una excelente reunión con Jack Sullivan, el consejero de Seguridad con Mlei. Estuve honrado de poder llevarlo a la Casa Blanca”, afirmó.

El 29 de noviembre, a pocos días de asumir la presidencia, Javir Milei viajó a Estados Unidos y estuvo en la Casa Blanca, aunque no pudo encontrarse con Joe Biden. De todas formas, el Gobierno de ese país apoyó públicamente a la nueva gestión argentina. “Your success is our success” (el éxito de ustedes, es nuestro éxito)”, le dijo en aquel encuentro Sullivan a Milei.