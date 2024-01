Miguel Ángel Pichetto: “Estamos dispuestos a dar quórum y debatir el martes la Ley Ómnibus”

El presidente del bloque Hacemos Coalición Federal confirmó que su sector está dispuesto a dar quórum y debatir la ley ómnibus el martes

El presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, el diputado Miguel Ángel Pichetto, confirmó que su bancada está dispuesta mañana a “dar quórum y debatir” la Ley Ómnibus, aunque reconoció que en algunos aspectos, que no sería gravitantes ni decisivos para el proyecto que envió Javier Milei, todavía hay desacuerdos que se podrán dirimir en la votación en particular.

“Si el martes hay sesión, estamos dispuestos a bajar a dar quórum y debatir”, afirmó en diálogo con Infobae. Se trata de una definición clave, debido a que el experimentado parlamentario de origen peronista representa a un bloque de 23 diputados de diversas extracciones partidarias que son clave para las ajustadas cuentas que hace el gobierno de La Libertad Avanza, a horas de una sesión que todavía no fue convocada de manera formal por la Presidencia de la Cámara baja.

Pichetto abordó los aspectos centrales de la negociación de la iniciativa, pero también se refirió a los temas que quedaron fuera de la Ley Ómnibus -”Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, como la nombró el oficialismo- tras el anuncio del viernes del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo de retirar íntegro de la mega ley el capítulo fiscal. Y habló de la coyuntura política, con una reflexión dirigida al presidente Milei: “Se necesita diálogo. Lo que sirve para ganar no sirve para gobernar”.

El dirigente confirmó que este lunes se reunirá Hacemos Coalición Federal para terminar de definir la posición de cada sector que integra el bloque en la sesión maratónica que está previsto que sea convocada para mañana. En esa bancada confluyen pesos pesado de la política: el experimentado Emilio Monzó, junto a Nicolás Massot, los diputados que responden a Elisa “Lilita” Carrió, como Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López; Florencio Randazzo, Ricardo López Murphy Margarita Stolbizer; y los representantes de Santa Fe y de Córdoba, que están alineados con Juan “Gringo” Schiaretti, entre otros.

Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó y Nicolás Massot del bloque Hacemos Coalición Federal

Para Pichetto “hay que abordar la discusión y saldarla” en el recinto de lo que quedó de la ley, después de las amputaciones que tuvo de los aspectos más conflictivos, entre los que se destacan, además del capítulo fiscal -que incluía desde el aumento generalizado de retenciones, cambios jubilatorios y una amplísima moratoria- la reforma electoral, y artículos como el que obligaba a pedir permiso para reunirse más de tres personas.

El presidente de Hacemos Coalición Federal resaltó que el aspecto jubilatorio había enfrentado al Gobierno con la Cámara de Diputados que no estaba dispuesta a establecer una fórmula que “había optado por el peor de los mundos”, porque no resolvía los problemas que había generado la reforma de Alberto Fernández -”que le hizo perder 40% del poder adquisitivo a los jubilados”- ni establecía un mecanismo de actualización que les permitiera dejar de perder en el futuro más capacidad compras con sus ingresos.

De todos modos, Pichetto se lamentó de que tanto en el tema previsional como también en el vinculado a las retenciones el presidente Milei hubiera optado por retirar todo el articulado sin dar espacio a una negociación. “No estábamos tan lejos”, dijo, echando por tierra la idea que difundieron desde Casa Rosada sobre que los gobernadores “pedían todo el tiempo más cosas”.

“En el tema de las retenciones nos opusimos porque era un error de política económica subirle la presión a los sectores más dinámicos, que pueden generar dólares. Se aumentaba por igual a las materias primas exportadas como a las industrializadas. Se castigaba hasta a sectores que trabajan en pos de reducir la huella de carbono. Les faltó dialogar con los sectores productivos y con empresarios que tanto ayudaron al gobierno anterior”, explicó el presidente de Hacemos Coalición Federal.

Javier Milei monitorea las negociaciones previas a la sesión de mañana

Y sobre esto, le cargó la culpa al ministro Caputo, con quien mantiene un contrapunto ya proverbial. “Un ministro de Economía tiene el deber didáctico de hablar, de explicar, de contarle a los argentinos hacia dónde están llevando el país y por dónde lo están haciendo. No es con presiones o diciendo pavadas. No lo veo para nada bien en un sistema democrático que no se dialogue”, afirmó.

En ese sentido, destacó que “el camino es el diálogo para conseguir el equilibrio fiscal de la Nación y de las provincias”. “Esta es una tarea de consenso y acuerdos y acompañamiento. Si es a todo o nada no se puede construir una mayoría parlamentaria”, planteó Pichetto, y agregó: “El líder tiene que tener el apoyo de la gente, no utilizar el mecanismo de la presión, pero veo que en el gobierno hay sectores que creen que la confrontación. Creo que el presidente debería saber que lo que sirve para ganar no siempre sirve para gobernar”.

Después de resaltar que “en la Argentina tenemos un sistema representativo, republicano y federal”, Pichetto puso como ejemplo de la necesidad de contar con apoyo parlamentario y la construcción de una coalición que le permita gobernar al gobierno de Cambiemos. “A Mauricio Macri no le fue bien negociando ley por ley. No fue una buena experiencia”, recordó.

“Hay que dar previsibilidad y seguridad jurídica y para eso es necesaria la reconstrucción de un diálogo político e institucional, con empresarios, gobernadores, diputados, senadores. No lo planteo desde un punto de vista corporativo, sino desde un plano institucional. Sectores que quieren ayudar no pueden estar bajo la acechanza o la amenaza de un ministro de Economía diciendo tonterías”, enfatizó.

Pichetto le apuntó con dureza al ministro Caputo por las presiones para que se apruebe la ley ómnibus

Jubilados y kirchnerismo

“El presidente Milei tiene que explicar que esta fórmula que le hizo perder a los jubilados el 40% del poder de compra es la fórmula de Alberto Fernández. El presidente que no fue, que disfruta de su estadía en España y que parece que no es responsable de nada, es el responsable de esta situación. El gobierno que se decía preocupado por la situación de los jubilados llevó a este estado de cosas”, afirmó Pichetto.

La referencia del titular de la bancada de Hacemos Coalición Federal tiene que ver con uno de los aspectos centrales que quedaron afuera de la “ley ómnibus”, entre otros por la presión de Unión por la Patria. “La fórmula de Mauricio Macri era 70% inflación y 30% salarios. Era una fórmula potente para un país con fuerte inflación. Alberto Fernández la suspendió y puso una fórmula trucha que hizo un desastre y hay que decir que los jubilados ya perdieron con el gobierno kirchnerista”.

Pichetto advirtió que el gobierno de La Libertad Avanza ahora tiene la misión de impulsar una fórmula “razonable y equilibrada”, habida cuenta de los límites que impone la Corte Suprema, con sus fallos -conocidos como Badaro 1 y 2 y Sánchez- que impusieron la obligación de tener “una fórmula polinómica para contener el impacto negativo que tienen los haberes de los jubilados”.

Por último, planteó que no hay acuerdo para aprobar los cambios vinculados a la actividad de la pesca, debido a que a su juicio se podría desproteger los recursos ictícolas, los que están en plataforma submarina y, también, la actividad naviera. Sobre las privatizaciones, afirmó que confía en que del proyecto se haya excluido del listado YPF, el Banco Nación y las empresas estratégicas vinculadas a la actividad nuclear y de satélites. “¿A quién se les va a vender? ¿A China?”, concluyó Pichetto.