Emiliano Yacobitti cuestionó a Milei por avalar un mensaje que descalificaba a Martín Lousteau

Esteban Yacobitti y Martín Lousteau en una imagen de archivo

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, cuestionó hoy al presidente Javier Milei por repostear un mensaje en la red social X (antes Twitter) el mensaje de un escritor que descalificaba con duros términos al presidente de la UCR, Martín Lousteau, por su mirada crítica del discurso que el mandatario dio ayer en el Foro Económico Mundial de Davos.

Nicolás Márquez, quien en su perfil de X se describe como escritor, abogado y conferencista, publicó escribió un duro mensaje contra Louestau, quien ayer cuestionó el discurso de Milei en Davos.

“Mientras genios como @elonmusk saluda vivamente el discurso histórico de @JMilei, actorcitos de reparto, figurones domésticos y cabeceadores de fetos (no es así @GugaLusto?) se disfrazan de inteligentes y atacan a quién es hoy el político más aclamado e influyente del mundo”, escribió Márquez, quien acompañó su mensaje .

Durante la madrugada argentina, Milei, que aún se encuentra en Suiza y emprenderá su regreso a la Argentina esta tarde, se mostró muy activo en esa red social, y uno de los mensajes que reposteó fue el de Márquez.

Ese respostero provocó el repudio de Yacobitti, dirigente radical de la ciudad de Buenos Aires y exdiputado nacional. “En vez de ocuparse de frenar el descalabro económico y la angustia social el Presidente hace suyas las palabras de un extremista insultando al presidente de la UCR. Lo crispa que señale que no hay que cerrar el Congreso, que todo poder concentrado se corrompe y perjudica a los ciudadanos”, escribió Yacobitti.

Ayer, durante su exposición en el Foro Económico de Davos, Milei dio un encendido discurso en el que advirtió a Occidente que estaba “en peligro” por el supuesto avance del socialismo, a la vez que defendió el capitalismo de libre mercado y las ideas libertarias.

Ese discurso generó un sinnúmero de reacciones, entre las que hubo varias críticas desde distintos sectores políticos del país, entre ellos, el de Lousteau.

“No sé si el Gobierno quiere debatir. Cuando escuché hoy al presidente en el foro de Davos... les fue a decir que no se dejen condicionar por nadie. Le fue a decir al mundo exitoso que hizo todo mal, a los académicos, a las empresas, a los estados, a la política, a los universitarios”, sostuvo en una entrevista con la señal televisiva TN.

“Los que me escribieron desde distintas partes del mundo estaban estupefactos. Es llamativo que un presidente vaya al Foro de Davos a decirles a los más poderosos que son un vehículo de la izquierda porque promueven la agenda 2030. Fue a ese foro, y negó la desigualdad de género porque cuando uno es libertario no hay desigualdad de genero, pero en la realidad la hay”, añadió Lousteau.

Ayer, en su primera intervención en el Foro Económico Mundial, el presidente Milei enfatizó la importancia del capitalismo de libre mercado como herramienta esencial para combatir la pobreza global.

Criticó duramente el intervencionismo estatal y el socialismo, proclamando que “El capitalismo de libre empresa no solo es un sistema posible para terminar con la pobreza del mundo, sino que es el único sistema moralmente deseable para lograrlo”.

Milei destacó el fracaso de los modelos colectivistas y defendió la libertad económica como clave para el progreso y la riqueza. Con una postura firme contra la justicia social y los impuestos coactivos, afirmó que “El Estado se financia a través de la coacción y que a mayor carga impositiva, mayor es la coacción, menor es la libertad”.

Entre los que resaltaron su discurso estuvo Elon Musk, quien en X, la red social de la que es propietario, publicó hoy el discurso completo del mandatario argentino y escribió: “Buena explicación de lo que hace que los países sean más o menos prósperos”.

Ayer, además, mientras las reacciones al discurso de Milei rebotaban en España, Latinoamerica y todo el entorno de redes sociales asociado, a grandes rasgos, a la llamada Alt rigt global, Musk admitía su encanto por los contenidos asociados al presidente argentino.

Por ejemplo, cuando mostró su acuerdo con el tuit de una usuaria angloparlante que bromeaba con no poder parar de poner “like” en cada cosa que mencionaba a Milei.

El elogio de uno del hombre más rico del mundo no pasó desapercibido para Milei, que respondió al tuit de Musk con un “muchas gracias...!!!” (thank you very much...!!!).