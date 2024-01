Miguel Ángel Pichetto habló sobre la negociación de la ley ómnibus: “Somos proactivos y aguantamos todo, pero hay cosas que no pasan”

El presidente del bloque Hacemos Coalición Federal de diputados, Miguel Ángel Pichetto (foto Franco Fafasuli)

El presidente del bloque Hacemos Coalición Federal de la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Pichetto, habló sobre la negociación de la “ley ómnibus” que envió el presidente Javier Milei para debatir en sesiones extraordinarias, aseguró que están dispuestos a ser “proactivos” para que las reformas puedan tener media sanción, pero planteó límites precisos para su aprobación: “Hay cosas que no pasan”, advirtió.

Te puede interesar: El Gobierno rechaza enviar a los ministros a Diputados para explicar la “ley ómnibus” y se complica el inicio del debate

Mientras las bancadas no kirchneristas negocian artículo por artículo y buscan unificar criterios, Pichetto habló de su rol como referente de un espacio que integran en total 23 diputados, de diverso origen político e ideológico -varios de ellos de muy alto perfil-, del trabajo de coordinación con otros sectores opositores y de las notorias ausencias en las reuniones de comisión de esta semana: sobre todo la del ministro de Economía, Luis Caputo, y la del asesor sin cartera, Federico Sturzenegger.

“Este es un proyecto que no tiene precedentes en la vida del Congreso Nacional. Es una iniciativa que aborda diversas temáticas y que involucra a múltiples sectores. Es algo disruptivo que responde a lo que representa y lo que es Javier Milei”, afirmó en diálogo con Infobae el dirigente de origen peronista, que coordina un espacio que puede tener la llave para su aprobación tanto en comisión, como para formar quórum en la Cámara de Diputados y, finalmente, para que el gobierno de Milei consiga la media sanción antes del 31 de enero, cuando vence el plazo de las extraordinarias.

En Hacemos Coalición Federal confluyen cordobeses, santafesinos y ex Juntos por el Cambio

¿Pero por qué es importante la figura de Pichetto y Hacemos Coalición Federal en esta coyuntura? Primero porque teniendo en la Cámara de Diputados La Libertad Avanza 40 bancas, el PRO 37 y la UCR 34, todos juntos sumarían 111 votos. Son 18 menos de los 129 necesarios para tener quórum y mayoría para aprobar las leyes, no sólo la enviada con el título “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Los 23 votos de ese sector tendrían la llave para proporcionar más que los 18 que le falta al gobierno, porque se da por descontado que algunos diputados de la UCR y el PRO podrían no acompañar la “ley ómnibus”.

Te puede interesar: Sin Nicolás Posse ni Luis Caputo, quiénes serán los ministros que irán a Diputados a defender la Ley Ómnibus

Es gravitante, además, porque en las tres comisiones que trabajaron esta semana -Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda- hay 115 diputados habilitados para votar. Sin las firmas del sector de Pichetto será para La Libertad Avanza imposible tener dictamen para llevar el megaproyecto al recinto. Pichetto tiene sobre el trabajo que se desarrolló en el plenario de comisiones un reproche a la Casa Rosada. “Sturzenegger tendría que haber venido y explicado su proyecto ante los Diputados, en vez de irse a Cariló. Entiendo que Caputo no haya venido porque estaba con las negociaciones con el FMI, pero podría haberse tomado una hora o unos minutos para estar en la Cámara”, afirmó.

Lo cierto es que el presidente de Hacemos Coalición Federal viene coordinando el trabajo y las negociaciones con dirigentes de muy alto perfil que integran su espacio. Forman parte del bloque el experimentado Emilio Monzó, junto a Nicolás Massot, los diputados que responden a Elisa “Lilita” Carrió, como Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López, Florencio Randazzo, Ricardo López Murphy, Margarita Stolbizer y los representantes de Santa Fe y de Córdoba, que están alineados con Juan “Gringo” Schiaretti. Desde allí negocian con el radicalismo y con el PRO para encontrar puntos de acuerdo, sobre todo, en el rechazo a artículos de la “ley ómnibus”.

Te puede interesar: La oposición ahora exige que vaya a Diputados a explicar la “ley ómnibus” Nicolás Posse, el hermético jefe de Gabinete

El rol de Pichetto tiene que ver con el tipo de coalición que se formó y con el objetivo que tuvieron los 23 al convocarse. Primero tener representación en las principales comisiones -para entrar en el reparto de lugares al ser una bancada numerosa- después influir en el debate y sanción de las leyes, y por último no quedar sometidos a las internas y dinámicas propias de la UCR y el PRO. ¿Es un bloque donde todos votarán igual?, preguntó Infobae a otro integrante del bloque. “En lo central sí, pero puede haber algo puntual donde haya diferencias, pero la idea es que haya unidad de criterio”, respondió el diputado, de fuerte predicamento y larga trayectoria en la Cámara baja.

Pichetto junto a Monzó y los radicales Cacace y De Loredo junto a Ricardo Gil Lavedra, del Colegio Público de Abogados

“Nosotros tenemos una mirada proactiva, benevolente, paciente y nos aguantamos todo. Las cosas que dice el presidente en sus reportajes, que dice barbaridades de los diputados. O las declaraciones de Caputo, que en la conferencia de prensa del anuncio del acuerdo con el FMI le echa la culpa al Congreso por el aumento del dólar o por provocar una hiperinflación. Desde el Gobierno dicen que no hay cambios, pero aceptan sugerencias si son positivas. Nosotros tenemos una actitud proactiva, pero tenemos estas condiciones”, manifestó el diputado.

Y puso blanco sobre negro artículos que la oposición no está dispuesta a acompañar. En esa lista de lo que “no pasa” el filtro opositor está la duración de las facultades delegadas por dos años con la prórroga de dos años más y la declaración de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social. Tampoco tiene consenso la idea de eliminar la fórmula previsional sin ningún reemplazo: “No se puede aceptar así. Tiene que haber una fórmula nueva y sino vamos a hacerle una propuesta al gobierno para que al menos haya un ajuste por el índice de precios al consumidor o por el índice supermercados a partir del 1 de enero”.

“Hay otros temas que no pasan, como la reforma electoral, la pesca, los biocombustibles, algunas privatizaciones y algo muy importante, que son los cambios al Código Civil, que su última reforma participaron expertos y hubo discusiones en más de 10 universidades de todo el país y que no pueden venir ahora dos estudios de abogados privado a querer cambiarlo”, agregó Pichetto. “Las sugerencias que nos pidieron las hacemos, como por ejemplo los nichos de sectores empresarios que no pagan impuestos o que reciben subsidios y son empresas de alta rentabilidad. Son beneficiarias de una política de promoción y no la necesitan. Está bien alentar inventores, tecnólogos y la economía del conocimiento”, manifestó.

Sobre este último punto, el diputado destacó que en el bloque “nadie quiere perjudicar a ninguna actividad económica, tiene una mirada productivista, y por eso nos parece mal que se tomen medidas que no tienen en cuenta la particularidades de cada sector. Y pongo un ejemplo: no se puede llevar las retenciones al 33% para las exportaciones del poroto de soja, el aceite o la harina, porque desalienta la industrialización y la incorporación de valor agregado”.

Milei en una reunión con parte del bloque de diputados de La Libertad Avanza

Tiempo de definiciones

El debate preparatorio del proyecto, que salvo el kirchnerismo la mayoría de los bloques aceptó acotarlo a tres comisiones para evitar un trámite interminable, se desarrolló el martes, miércoles y jueves, con la participación de 13 funcionarios de Jefatura de Gabinete, de los ministerios del Interior, de Justicia, Seguridad, Capital Humano, Infraestructura, Economía, la Procuración del Tesoro.

“Los representantes de las áreas del Gobierno implicadas expusieron ante los diputados y contestaron más de 300 preguntas y otras tantas alocuciones, en respuesta a las dudas sobre los 664 artículos que componen la iniciativa”, detalló la presidencia de la Cámara de Diputados, que encabeza Martín Menem.

Ante esto, Pichetto resaltó que la semana que viene escucharán a representantes de organizaciones sociales, políticas y económicos para terminar de recibir sus inquietudes y preocupaciones. De todos modos, reconoció que “el debate se está agotando” y debería empezar a definirse la firma de uno o más dictámenes para que después pueda llevarse al pleno de la Cámara de Diputados para su debate definitivo. Con una experiencia de dos décadas en el Congreso, para el diputado deberá tener que sesionar dos o incluso tres días, tras un acuerdo previo sobre cómo se votarán los 664 artículos ¿artículo por artículo o por capítulo?

Son definiciones que deberán tomarse por mayoría del arco opositor, que tiene vocación de colaborar y darle al gobierno de Milei las herramientas para gobernar, con límites a muchas de las iniciativas. El riesgo es, para los sectores ajenos a Unión por la Patria, sintonizar con la tónica obstruccionista que empuja el kirchnerismo. Quedar de ese lado.