Javier Milei mostró cómo avanza la construcción de los caniles en la Quinta de Olivos: “Ya pronto mis hijitos vendrán a vivir conmigo”

Milei en plena campaña alzando un cuadro con la figura de Conan

El presidente de la Nación, Javier Milei, compartió esta mañana imágenes de la construcción de los caniles para que sus perros vivan junto a él en la Quinta de Olivos.

Te puede interesar: Javier Milei confirmó que se mudará este lunes a la Quinta de Olivos

Uno de los motivos de la tardanza por la cual el jefe de Estado no se mudaba a la residencia presidencial era la construcción de un sector para sus “hijos de cuatro patas”, tal cual los llama el líder de La Libertad Avanza. Vale recordar que la dilatada estadía del primer mandatario en el Hotel Libertador se debía a la espera del acondicionamiento de la vivienda oficial para sus perros.

En las imágenes publicadas en la cuenta oficial de X se ve a dos hombres trabajar en el montaje de unas jaulas metálicas separadas entre sí. El motivo de tal división es el difícil carácter de estos animales, que dificultan su convivencia en un mismo espacio.

La construcción de los caniles en la Quinta de Olivos

“Afortunadamente estamos avanzando en la construcción de los caniles... ya pronto mis HIJITOS vendrán a vivir a la Quinta de Olivos conmigo”, tuiteó Milei.

Te puede interesar: Javier Milei y Fátima Flórez saludaron desde el balcón de la Casa Rosada antes de mudarse a la Quinta de Olivos

Milei había revelado en una entrevista radial el motivo por el cual sus perros no estaban hasta el momento conviviendo con él.”Lo que pasa es no se pueden mudar mis hijitos porque los mastines son muy grandes. Milton (uno de los perros) mide dos metros (parado) en dos patas y pesa 100 kilos, y la casa para que estén no es una construcción muy fuerte”, describió el presidente.

Y agregó: “Los materiales que se necesitan para reforzar los caniles son importados y estoy esperando que lleguen; no quiero ningún privilegio”.

El tuit que esta mañana publicó el Presidente mostrando los avances de la obra

Noticia en desarrollo...