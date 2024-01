Guillermo Francos le contestó a Adolfo Aristarain: “¡Armá un partido y presentate a elecciones!”

"Armá un partido y presentate a elecciones": la respuesta de Guillermo Francos a Adolfo Aristarain

El ministro del Interior, Guillermo Francos, cuestionó hoy las polémicas declaraciones del cineasta Adolfo Aristarain, quien llamó a “ganar la calle hasta que caiga el Gobierno” de Javier Milei en una nota publicada en el diario Página/12. Con un comentario con sorna y dureza, el funcionario de la gestión libertaria parafraseó a la vicepresidenta Cristina Kirchner y le sugirió que “arme un partido y gane las elecciones”.

Te puede interesar: Polémicas declaraciones del cineasta Adolfo Aristarain: “Hay que ganar la calle hasta que caiga el gobierno”

“Me parece que es ridículo. Porque es una declaración golpista, una declaración que no es propia de un hombre de la democracia. Milei es un presidente que ganó hace un mes y medio con el 56% de los votos. ¿Quién es Aristarain, no? ¿Un director de cine? ¿A quién representa?”, bramó Francos, que esta semana estuvo presente en el plenario de comisiones del Congreso para defender la Ley Ómnibus que impulsa el Presidente.

En una columna de opinión, titulada “Ganar la calle hasta que caiga el Gobierno”, Aristarain repudió el primer mes de gobierno del líder de La Libertad Avanza (LLA), en la que apuntó directamente contra los votantes que lo apoyaron y sostuvo que Milei intentará “vender” y “arrasar el país” como “corsarios”.

Te puede interesar: Sin Nicolás Posse ni Luis Caputo, quiénes serán los ministros que irán a Diputados a defender la Ley Ómnibus

“Gracias a un grupo lamentablemente numeroso de imbéciles, ignorantes y zombies que una vez votó a Macri, y ahora a su bufón Milei y a toda la banda de rufianes que los acompañan, se entregó el gobierno y administración del país a una banda organizada que no tiene ideología, que busca sólo sacar provecho y rematar las industrias, los minerales, todo lo que puedan, sin límite”, plantea Aristarain en el inicio de su texto.

El reconocido director e intelectual que obtuvo el Premio Goya a Mejor película extranjera de habla hispana por Un lugar en el mundo (1992) -que también aspiró ese año al Óscar a Mejor película Extranjera- y al Mejor Guión Adaptado por Lugares comunes (2002), disparó: “No hay que darles tiempo. Hay que ganar la calle. El paro de la CGT tiene que ser por tiempo indeterminado: hasta que caiga el gobierno”.

Te puede interesar: Fuerte advertencia del Gobierno al Congreso: “No tenemos tiempo, si tardamos un año en discutir la ley no entra un peso más”

Tras esos controvertidos comentarios, el ministro del Interior señaló que le cayó “mal” esa opinión y señaló que el referente cultural es “un hombre de pueblo, pero él habrá votado en contra seguramente por sus ideas”.

“¿Pero entonces qué? ¿El 56 por ciento de los argentinos que lo votó a Javier Milei está equivocado? Entonces digo que si Aristarain quiere gobernar, que haga como le dijo una vez Cristina Kirchner a la oposición: ‘Arme un partido’”, prosiguió en una entrevista a radio Mitre.

El director de cine, Adolfo Aristarain, en una foto para una entrevista con Patricio Zunini (Gustavo Gavotti)

“Bueno, Milei armó una propuesta y ganó. ¡Aristarain, armá un partido! ¿Vos querés una cosa distinta? Armá un partido y presentate a elecciones. Pero no vayas contra la decisión del pueblo ¿no? Porque lo que él propone es ir contra la decisión del pueblo”, completó Francos.

Durante el reportaje, el ministro también cuestionó a la Confederación General del Trabajo (CGT) por la huelga general que está prevista para el 24 de enero. “Hacerle un paro a un presidente que recién comienza no tiene justificación. Creo que siempre hay oportunidades de dialogar”, consideró Francos.

En esa línea, el integrante del Gabinete del presidente manifestó: “Si seguimos con la legislación actual, que hace que un empresario pyme dude de tomar un empleado, porque si lo toma puede quebrar ante un juicio laboral, estamos perdidos”. Y volvió a insistir además respecto de la necesidad de la reforma en la legislación laboral que propone el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que actualmente se encuentra suspendido por la Justicia.

“Cuando se generan dudas a través de la sanción de estos amparos contra el DNU en la parte laboral y el Congreso demora en tratar los temas, el optimismo en los mercados económicos que se había mostrado los primeros días se frena. Necesitamos optimismo y que eso continúe”, pidió.

l ministro del Interior, Guillermo Francos, expuso esta semana en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para defender el proyecto de Ley Ómnibus (Foto NA: MARIANO SANCHEZ)

Aristarain mantiene su postura tras la denuncia de Stornelli

Días atrás, tras conocerse su comentario, el fiscal Carlos Stornelli impulsó un denuncia penal contra Aristarain por “incitar a la violencia colectiva contra las instituciones”. Según su presentación, el titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal 4 manifestó que el cineasta “habría incurrido en conductas instigadoras de la comisión de delitos contra las instituciones e incitadoras de la violencia colectiva también en contra de las instituciones, en el caso puntual, en detrimento del normal desempeño de un gobierno democráticamente elegido”.

“Entiende esta fiscalía que tal accionar ha excedido el marco de una mera opinión o protesta alcanzados por la garantía de la libertad de expresión y el derecho de peticionar a las autoridades”, plantea el escrito. Y agrega que “frente al carácter público del denunciado, sus manifestaciones, por su contexto y particular tenor, podrían llegar a importar, a través de un medio idóneo, literalmente un llamamiento, convocatoria o promoción a terceros a alterar la tranquilidad y el orden público, así como la paz social”.

Pese a la imputación penal y la repercusión de sus dichos, Aristarain ratificó plenamente el sentido de su comentario inicial. “¿Cómo me voy a arrepentir de lo que dije? Lo vuelvo a afirmar. Es decir, con la aclaración de que yo estoy hablando en contra de un gobierno golpista. Este es un gobierno golpista y entonces hay que hacer lo posible para que este gobierno desaparezca”, insistió en otro reportaje al diario Página/12.

“Yo no respeto a este gobierno, porque este gobierno es un gobierno golpista, es un gobierno sedicioso. Es decir, ya avisaron que no iban a gobernar con el Congreso, que iban a gobernar por decretos, y lo están haciendo. Es decir, mandaron el DNU al Congreso, con un tiempo delimitado, para que nadie lo pueda leer y voten a ojo cerrado todo lo que quieren hacer. Pero es imposible. La lógica es mandar todas las reformas de leyes que quieras hacer al Congreso, y que el Congreso tome su tiempo y las trate. Pero esto les importa un pito, no les interesa eso”, concluyó el cineasta.