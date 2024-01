El intendente que pidió la renuncia de Alberto Fernández y Máximo Kirchner al frente del PJ lanzará su corriente interna

Fernando Gray

“Después de una derrota el peronismo se rediscute”. El que habla es el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. El jefe comunal del distrito de la Tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires avisó que está construyendo una corriente interna dentro del peronismo para discutir liderazgos y conducción tanto a nivel bonaerense como en el orden nacional. En la provincia de Buenos Aires, el intendente posa la mirada sobre la figura de Máximo Kirchner y a nivel nacional objeta que el ex presidente Alberto Fernández continúe al frente del cargo mayor en el Partido Justicialista.

“Durante años di testimonios que siempre me mantuve en el mismo espacio. Por mis discrepancias con La Cámpora me cortaron obras, me plantaron candidatos para hacerme internas, entre otras cuestiones, pero nunca rompí ni me fui”, relató Gray en diálogo con Infobae para argumentar el por qué lanzará una corriente interna dentro del peronismo.

A una semana del resultado del balotaje que llevó a la presidencia a Javier Milei, derrotando al entonces ministro de Economía Sergio Massa, el intendente había publicado una solicitada en la que pedía que tanto Alberto Fernández como Máximo Kirchner renuncien a las presidencias del Partido Justicialista en el orden nacional y bonaerense, respectivamente. En esa misiva advertía: “Transcurrida una semana desde la derrota del peronismo en las elecciones y sin mediar convocatoria, pronunciamiento o tan solo un ‘gesto político’ de los órganos partidarios, corresponde que el presidente del PJ Nacional, Alberto Fernández, y quien se arroga la presidencia del PJ de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, presenten sus renuncias”.

Gray junto al ex presidente Alberto Fernández

Ahora, asegura que ya está trabajando en el lanzamiento de una corriente interna. Montará oficinas en la Ciudad y armará “equipos de trabajo por cada área”. También buscará levantar el perfil. Durante la campaña electoral estuvo enfocado en la discusión local donde ratificó la intendencia a la que accedió en 2007. Días atrás participó de la audiencia pública en la que se debatió la suba de la tarifa de gas. “A mí me eligió la gente y yo los tengo que defender, por eso participé de las audiencias públicas por la suba del gas y voy a hacer lo mismo cuando sea la de la luz. Solo (Gabriel) Katopodis como ministro de Infraestructura de la provincia participó. Nadie del PJ”, detalló.

“Se está discutiendo la Ley Ómnibus y el peronismo está representado por La Cámpora ¿Quién defiende desde el peronismo a los sectores rurales, a las Pymes?”, cuestiona Gray. “La Cámpora solo está sentada sobre cargos legislativos, nada más y se arrogan la representación del peronismo”, cuestionó en diálogo con este medio.

También ratificó que el ex presidente tiene que dejar la conducción partidaria. “Alberto Fernández está en España.¿Desde allí se va a oponer a la Ley Ómnibus y conducir al peronismo?”, desafió. “Hay que construir un espacio con los que se fueron, con el electorado que perdimos. En el peronismo siempre hubo distintas corrientes”, propuso.

En lo que refiere a La Cámpora, no es nuevo el posicionamiento de Gray contra la organización que empezó a construir Máximo Kirchner en la segunda mitad de la década del 2000. Un espacio que nació de la militancia juvenil pero que con el paso del tiempo fue tomando volumen y llegó a la conducción de lugares estratégicos del organigrama estatal durante el último gobierno del Frente de Todos; además de obtener intendencias en distintas provincias y una considerable representación legislativa a nivel nacional y provincial.

Máximo Kirchner junto a Fernando Gray cuando no existía el cortocircuito dentro del peronismo

Gray presidió el peronismo bonaerense en el año 2019 y debía hacerlo en 2021; sin embargo hubo un movimiento interno dentro del partido que fue impulsado por el entonces intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, para que Kirchner sea ungido como conductor del partido desde 2021, antes de que se venza el mandato del intendente de Esteban Echeverría.

En ese entonces, Gray abrió una batalla judicial por el modo de designación de Kirchner. Objetaba que haya sido vía virtual ya que aún primaba la pandemia Covid-19. El intendente llegó con su caso ante la Corte Suprema de Justicia, que aún no se expidió sobre la situación de fondo.

Ya al frente del partido, Máximo Kirchner, no se refirió de manera explícita a la judicialización. Solo dijo durante un discurso de un Congreso del PJ en La Matanza que él jamás iba a llevar a un compañero a la Justicia.

Luego, durante 2023 había adelantado a un grupo de intendentes que en diciembre del año pasado iba a hacer una convocatoria para avanzar con la renovación de autoridades para marzo de este año, adelantando así los plazos; ya que su mandato tiene vigencia hasta marzo del 2025. Sin embargo, esa convocatoria no se materializó en el plano formal.

Tras la derrota a nivel nacional y la victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires, el Consejo del PJ bonaerense tampoco volvió a reunirse. El último pronunciamiento tuvo que ver con el rechazo al DNU y la reunión que se llevó adelante en la gobernación bonaerense que tuvo a los intendentes peronistas, al gobernador bonaerense Axel Kicillof, al candidato presidencial Sergio Massa y representantes bonaerense en el Congreso nacional para hacer un análisis de la norma que impulsó el gobierno nacional y una estrategia de oposición en conjunto. Uno de los oradores de esa reunión fue Máximo Kirchner.