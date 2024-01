Rodrigo De Loredo: “Si Sturzenegger es el nuevo Vélez Sarsfield, que venga a exponer a Diputados”

El presidente de la bancada de la UCR en Diputados, Rodrigo De Loredo, afirmó que todos los ministros deben explicar la ley ómnibus, pero hizo especial hincapié en Sturzenegger

El presidente del bloque radical en Diputados, Rodrigo De Loredo, pidió que todos los ministros expongan en las comisiones que van a analizar la “ley ómnibus” que envió el gobierno de Javier Milei y puso especial énfasis en que se presente a explicar los fundamentos de esa iniciativa Federico Sturzenegger, el asesor presidencial que fue el principal redactor y compilador del megaproyecto.

El legislador, que integra la línea interna de la UCR Evolución liderada por el senador Martín Lousteau, aclaró que el pedido para que vayan los funcionarios a dar explicaciones es para garantizar que el debate pueda avanzar más rápido y se diferenció del kirchnerismo, al que acusó de querer “obstaculizar y trabar a un gobierno que asumió hace veintipico de días”.

Además, afirmó que el partido radical “está de acuerdo con la mayor parte de la reforma, tanto de DNU como de ley ómnibus”, pero puso algunos matices. Contó que los equipos técnicos hicieron un estudio con semáforos que, con luces rojas, amarillas y verdes, plantearon cuáles de las cerca de mil reformas van a ser apoyadas, cuáles pedirán cambios o no las acompañarán.

Este domingo, sobre esas diferencias, Milei expresó fuertes cuestionamientos y volvió a hablar de pedidos de “coimas” de aquellos que proponen cambios. Ante esta acusación, el presidente de la bancada radical respondió: “Le pido al Gobierno que por favor se concentre en resolver el problema económico. El DNU y la ley ómnibus son importantes, pero de eso no dependen las urgencias más inmediatas de la gente. Le pido al Presidente concentración y priorizar los problemas, porque debemos entre todos evitar una escalada inflacionaria”.

El presidente de Argentina, Javier Milei, junto a su Gabinete. A su derecha, el asesor Federico Sturzenegger

Sobre la cuestión legislativa, el diputado De Loredo se refirió al desafío que representa el debate de la “Ley Ómnibus” en la Cámara de Diputados, tanto por su extensión, como por la posición polarizante que planteó el gobierno y por la embestida del kirchnerismo, que pretende impedir su aprobación.

El dirigente cordobés contrapuso la acción política de la UCR frente a este debate a lo que hace Unión por la Patria. “Mientras el kirchnerismo plantea que no se puede traer una ley ómnibus que trate desde el Código Civil, al Código Penal, la Ley de Tránsito y la multiplicidad de legislaciones, el radicalismo está planteando que no tenemos problema con que sea una ley ómnibus. El kirchnerismo plantea que al hacer una ley que aborda tantos temas, tiene que pasar por 25 comisiones, y la UCR acepta como primer paso que se debate en tres y seguramente vamos a sugerir que pase por algunas más”, afirmó.

“El kirchnerismo se toma de las formas para bloquear y el radicalismo dice que atendemos las formas pero lo hacemos para que se sostengan las reformas. El kirchnerismo quiere pasar la ley ómnibus a ordinarias y la UCR está dispuesta a que sea en sesiones extraordinarias y a trabajar 24 x 7 todo enero. ¿Quieren poner comisiones los sábados y los domingos? Ahí estará el bloque sentado”, prometió el diputado.

Discusión en Comisión

De Loredo abordó la cuestión del inicio del debate en Comisión del proyecto de ley ómnibus. “Conceptualmente digo que para que esto sea rápido y efectivo deben pasar los funcionarios, que tienen los argumentos más convincentes de los textos que han creado. Esta discusión de que quieren hacer las comisiones y que no se le pueda preguntar al equipo o que no vengan los funcionarios... para que sea rápido y efectivo tienen que venir todos”.

“Tiene que venir Luis Caputo, tiene que venir Eduardo Rodríguez Chirillo, que fue uno de los que escribió esta ley. Y acá hay un punto muy concreto: tiene que venir Federico Sturzenegger, porque si es de alguna manera es el nuevo Vélez Sarsfield, no pueden tomar un argumento de este formalismo de cartón que critican para decir ‘como no tiene cargo no viene a la comisión’”, aseguró. Dalmacio Vélez Sarsfield fue un abogado ilustre y autor del Código Civil de 1869.

Federico Sturzenegger, autor de la ley ómnibus que está en discusión en el Congreso

De todos modos, De Loredo puso especial énfasis a esta cuestión de la presencia de los funcionarios. “Tienen que venir para que esto salga rápido. Nuestra preocupación sobre el proceder es para que las reformas en este texto legal no se empantanen, como ya de alguna manera empezamos a tener razón con el DNU. Es para que no se empantanen en el recinto o, posteriormente, en la Justicia”.

Al ser consultado sobre las críticas y acusaciones de Milei contra los legisladores que proponen reformas en el decreto de necesidad y urgencia y en la ley ómnibus -dijo que “buscan coimas”- el legislador nacional por Córdoba respondió: “No nos hacemos cargo de lo más mínimo. Y si Milei tiene algún conocimiento de alguno de esos temas me parece extremadamente relevante que inmediatamente sean denunciados y que cuente con el bloque del radicalismo para acompañarlo”.

¿Plan de gobierno o distracción?

“Si el Gobierno resuelve que es todo o nada, que es pasto o pollo, decidir a libro cerrado o el vamos por todo nos hace ver que el objetivo no es que se hagan las reformas, no es una mecánica para que se apruebe el todo, sino que es una estrategia para que no se aprueben y para que estemos distraídos discutiendo mientras gestionan la economía”, consideró De Loredo.

Para el diputado, la presentación de los temas y la dinámica negociadora puesta en marcha confirmarían que tanto el DNU como la ley ómnibus “son simplemente señuelos para usar de chivo expiatorio al Congreso, concentrándose el gobierno pura y exclusivamente en la marcha de la economía, que tienen que ver con la licitación de los bonos BOPREAL, la cuestión de la brecha del dólar, qué hace con el Fondo, y ver dónde se escapa la inflación”.

De Loredo, que pertenece a Evolución, la línea interna de la UCR que lidera el senador nacional Martín Lousteau, advirtió que la posición extrema que expresó Milei y sus funcionarios consolida la idea de que el Gobierno “no quiere que salga nada y que prefiere que todo sea una discusión distractiva, una estrategia de naturaleza comunicacional y política de distracción, de confusión y de caos”.

En esa línea anotó las declaraciones de este domingo de Milei, que le metió fuerte presión al Congreso y reflotó la idea de que los diputados y senadores que quieren poner a discutir aspectos sensibles del DNU y de la ley ómnibus, en realidad, “buscan coimas”.

Rodrigo de Loredo, presidente del bloque de la UCR en Diputados

El fondo de la discusión

El presidente del bloque destacó que en la discusión de fondo del DNU y la “Ley Ómnibus”, el radicalismo “está de acuerdo con la gran mayoría de todas las reformas y tiene una actitud positiva, constructiva y colaborativa”. Reveló que el partido armó un equipo multidisciplinario que analizó artículo por artículo ambos instrumentos firmados por el presidente, que encabezó el ex diputado, que actualmente es secretario parlamentario, el economista y constitucionalista Alejandro Cacace, quien contó entre otros con el aporte de Ricardo Gil Lavedra y otros juristas y expertos.

Este equipo elaboró un estudio que se plasmó en un semáforo con las reformas. Verde para las que tienen aval y el radicalismo va a apoyar; amarillo para aquellas reformas que deben ser modificadas o reformuladas; y rojo para aquellas que no tendrán respaldo y votarán en contra.

De Loredo reveló que ya le comunicó a interlocutores del Gobierno el detalle de esa “semaforización” y, sobre las que tienen rojo, la que mayor ruido generó es la delegación de facultades, que la mayoría de los bloques opositores definió, directamente, como “superpoderes”.

“Es una delegación que en cuanto a su cantidad de materias a abarcar como la prolongación en el tiempo es inédita. Nunca antes en la historia democrática argentina ningún presidente dispuso de semejante nivel de atribuciones anulatorias del Congreso. Parafraseando a Alberdi -que ahora lo pusieron de moda- él planteaba que al Ejecutivo había que darle todos los poderes necesarios para que tenga su eficiencia, pero a través de una Constitución”, afirmó el presidente de la bancada radical.

En ese sentido, señaló que es “una paradoja que en nombre de ir contra el Estado se pida todo el poder del Estado para una sola persona”. Y alertó que se trata de “una observación que excede al radicalismo, porque también la tiene el PRO y el bloque de Miguel Pichetto. Esto tiene que ser cuanto menos morigerado y que obtenga estándares emergenciales y delegativos parecidos a lo que han obtenido en la historia otros presidentes”.

Hermanos. Javier y Karina Milei viajaron a la Antártida este fin de semana

Jubilados y privatizaciones

El diputado también advirtió que entre las objeciones que tienen ambos proyectos están las referidas a los jubilados, las retenciones y las privatizaciones. Se trata de áreas en las que el radicalismo no está dispuesto a acompañar las reformas tal y como vinieron planteadas del Ejecutivo y que reclamarán tener intervención para modificar las propuestas. “De ninguna manera un haber previsional de 100.000 pesos puede formar parte del ajuste”, dijo De Loredo y agregó que “hay predisposición de analizar privatizaciones ante un contexto de un déficit crónico, pero hay rechazo a la idea de privatizaciones a la sola firma”.

“Argentina ya conoce malos procesos privatizadores, devenidos después en pésimos procesos estatizadores. Esperamos que el Gobierno dé distintas alternativas, sino se la vamos a ofrecer nosotros”, aseguró el dirigente de Evolución, quien reconoció que dos empresas sobre las que hay mayor diferencia sobre la posibilidad de privatizarlas son el Banco Nación e YPF.

En cuanto a la aplicación de retenciones, De Loredo advirtió que la medida “pone en crisis en algunos casos de forma muy grave, las economías regionales” y destacó que existe “poco equilibrio” en cómo se disponen los derechos de exportación. “El sector hidrocarburífero fue liberado al 100% pero no se recuperaron aquellos impuestos que permitirían hacerse al Estado de recursos para obtener los objetivos de déficit cero que plantea el gobierno”.

“No ayudan tampoco las pavadas que hay en los textos, como que se vistan con togas negras los jueces y que usen martillos, que tres personas para juntarse en una plaza tengan que pedirle permiso al Ministerio de Seguridad previamente, o que se pongan a regular el homeschooling, con el drama educativo que tiene la Argentina. O que se les ocurra, en este momento de semejante situación delicada social y económico regular la reventa de entradas o las sociedades anónimas deportivas”, afirmó.

El presidente de la Cámara de Diputados, el libertario Martín Menem, en el centro (foto Maximiliano Luna)

Crítica al kirchnerismo

Para el diputado, la discusión sobre las formas de ambas propuestas es interesante desde tres perspectivas: “Cuando la forma pasa a ser un fin en sí mismo; cuando la forma resguarda el debido proceso; y cuando la forma, que es la única a la que nosotros estamos atendiendo, aseguran la sustentabilidad de las reformas y que efectivamente se concreten”.

“Nosotros observamos que de pronto ha nacido el kirchnerismo constitucional o el kirchnerismo institucional, después de haber sido los más flagrantes violadores sistemáticos de la Constitución. El kirchnerismo se toma de las formas para obstaculizar, para obstruir, y para intentar bloquear a un gobierno que recién tiene apenas 20 y algo de días”, aseguró De Loredo.

El jefe de la bancada dijo que el radicalismo, en cambio, “estamos en un lugar de absoluta contribución práctica y colaborativa con el Gobierno y nuestros aportes vinculados a los tiempos y a los procesos buscan que justamente se evite lo que anticipamos y empezó a suceder con el DNU: ya una Cámara se expidió, hay 40 amparos esperando y ya el gobierno perdió la estrategia embudo del amparo colectivo”.

En el marco de las críticas al kirchnerismo, De Loredo le pidió al presidente que “acceda a cambiar las condiciones del blanqueo para que no puedan blanquear los funcionarios de Massa, que están autorizando a que blanqueen los funcionarios del último gobierno, en un hecho inédito”. Y también que “ratifique que la Oficina Anticorrupción vuelva a ser querellante para que pueda dar pelea contra la corrupción”. “Decir que la Oficina Anticorrupción no se va a presentar como querellante es prácticamente disuasorio de todos los procesos penales de corrupción. ¿Quién va a acercar toda la madeja documental de procesos absolutamente complejos de corrupción, sino es el propio Estado?”, planteó.

Germán Martín, el presidente de la bancada Unión por la Patria (foto Télam)

El DNU y sus efectos

El dirigente cordobés habló sobre el DNU que buscó desregular la economía y, en la tónica propositiva, dijo que ellos propusieron una ley espejo del decreto, con mucho artículos para aprobarlo parcialmente; presentar muchas leyes, para que el Congreso pueda priorizar las que tuvieran más acuerdos; o tratarlo en la Ley Ómnibus, para meternos dentro de su contenido y aprobar una cosa o la otra.

“Lo que le otorgamos al Gobierno fue algo muy valioso: impedimos que el kirchnerismo, que intentó hacerlo, lo bloquee, o lo rechaza in limine”, dijo De Loredo, quien resaltó que “los efectos del DNU ya están sucediendo en la calle, no es que alguien está impidiendo que Milei cuente con la herramienta”.

El diputado admitió que la UCR muestra “un espíritu lo suficientemente heterodoxo para que haya un abanico de soluciones que impidan entorpecer el Gobierno contar con las herramientas que considere necesarias para llevar adelante su plan de gobierno”. “Uno podría abrazar la postura ortodoxa de decir ‘no, si está en la ley, es por todo o por nada y no te podes meter. Estamos abiertos incluso a tomar la teoría Barra”.

Se refiere a la idea que planteó el titular de la Procuración del Tesoro, Rodolfo Barra, que sugirió que el Congreso podría ingresar, mediante el artículo que está en la ley ómnibus al contenido del DNU, aceptando algunos artículos y rechazando otros.

“Dimos alternativas con el DNU y una definición en el mientras tanto: no se lo bloqueamos. Y, como corolario de eso, está surtiendo efectos. No nos vengan con que nos ataron las manos, si ya está en la calle. El kirchnerismo hubiese pretendido bloqueárselo”, afirmó.