La CGT celebró la suspensión de la reforma laboral dispuesta por la Justicia: “Pone un freno a medidas regresivas”

La CGT celebró la decisión de la Justicia del Trabajo de suspender la reforma laboral de Javier Milei (Foto Télam)

La CGT celebró la decisión de la Justicia del Trabajo de suspender de la aplicación de las normas laborales incluidas en el DNU del presidente Javier Milei al aceptar el reclamo cegetista: “Esta decisión judicial pone un freno a la reforma laboral regresiva y contraria a los trabajadores”, resaltó la central obrera, mientras advirtió que sólo podría reconsiderar el paro del 24 de enero si hubiera “un intento de negociación” del Gobierno: “Pero no te mandan a nadie, no obedecen a los cánones tradicionales o lógicos de una negociación. Así que si no hay nada serio, nosotros por supuesto no vamos a suspender nada”, dijo a Infobae el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (UPCN).

En un comunicado de prensa, la central obrera destacó que “la Cámara (de Apelaciones del Trabajo) considera que el planteo de la CGT no coincide con el tramitado en proceso colectivo que se ventila ante la justicia contencioso administrativo federal, al que el Gobierno pretendía enviar el expediente, ya que los intereses no son homogéneos con los que se ventilan en aquel, puesto que lo que se debate en la justicia laboral es el derecho del trabajo aplicable a los trabajadores de la Argentina”.

“Entiende que hay circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican la asunción de competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en esta contienda y el dictado de la cautela -agregó el comunicado de prensa-. Justifica su decisión de dictar la medida cautelar en que el DNU introduce importantes modificaciones de aplicación inmediata en materia laboral no habiendo explicado como las reformas planteadas podrían remediar la situación referida en sus fundamentos como para justificar una reforma laboral general y peyorativa para los trabajadores”.

Para la CGT, la Justicia del Trabajo destaca en su fallo que “las modificaciones introducidas regresivamente afectan la interpretación de las normas, contratación laboral, modalidades contractuales, derechos y obligaciones de las partes, protección de la trabajadora embarazada y de la maternidad, jornada, protección contra el despido arbitrario, ruptura del contrato y sus consecuencias, discriminación y sus consecuencias, funcionamiento de las asociaciones gremiales, conflictos colectivos, etc”. Y advirtió: “Esta decisión judicial pone un freno a la reforma laboral regresiva y contraria a los trabajadores y no tendrá vigencia hasta tanto la justicia resuelva el planteo de inconstitucionalidad del Capítulo IV del DNU 70/23, como ha solicitado la Confederación General del Trabajo”.

Este mediodía, como anticipó Infobae, la Justicia del Trabajo, por dos votos a uno de la Cámara de feria, resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la CGT que suspende la aplicación de las normas laborales incluidas en el DNU, en el primer freno judicial a los alcances del DNU 70/2023. En el fallo se incluyen citas de Juan Bautista Alberdi, el jurista admirado por el jefe de Estado: “Las formas republicanas no son mera retórica sino que hacen a la esencia misma del sistema”.

La Cámara de feria ni siquiera esperó la justificación oficial en el expediente para defender el DNU, justo cuando estaba en juego si podía pronunciarse. El Gobierno confirmó que apelará la resolución ante la Corte Suprema. El procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, quería que el caso quedara en el fuero en lo contencioso administrativo, que ya concentró la mayoría de las presentaciones.

El fallo fue firmado en mayoría por los jueces José Alejandro Sudera y Andrea García Vior, quienes resolvieron frenar los tramos que aluden a las modificaciones laborales. En disidencia, la tercera jueza, Dora González, consideró que el caso debía pasar a la Cámara Contencioso Administrativo Federal para que defina qué fuero debe tramitar el expediente, como había dicho la fiscalía.

La CGT hizo una apuesta fuerte a la vía judicial para frenar la reforma laboral contenida en el DNU. Tras el fallo que rechazó la medida precautelar, la central obrera sostuvo en su apelación -que lleva la firma de sus cotitularees Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña- que representa a “sectores vulnerables” como son los trabajadores que se pueden ver afectados por las reformas del DNU. “La aplicación inminente arrogará un daño de relevancia tanto para las asociaciones sindicales como para los trabajadores,porque el DNU 70/23 cercena derechos adquiridos de protección constitucional”.

Para la central obrera, según consta en su apelación, está en juego “el avasallamiento al Poder Legislativo que implica el DNU 70/ 23 y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. “En el momento actual no sólo no existen causas objetivas para impedir la reunión de las Cámaras que componen el Poder Legislativo -destacó-, sino que el propio Poder Ejecutivo lo reconoce al convocarlas a sesiones extraordinarias a partir del 26/12/2023 (Mensaje 6/2023)”.

