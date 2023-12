El Gobierno analiza cambiar a la cúpula de las Fuerzas Armadas: quiénes podrían ser las nuevas autoridades

Luis Petri junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general Juan Martín Paleo

Después de haber atravesado su primera crisis importante tras el temporal en Bahía Blanca y ya más acomodado en su cargo, el ministro de Defensa, Luis Petri, comenzó a revisar la situación de las personas que se encuentran trabajando en su cartera y analiza fuertes cambios en el personal, incluida la cúpula de las Fuerzas Armadas.

La decisión va en línea con los ejes que planteó el presidente Javier Milei, en el marco de un fuerte ajuste del Estado que implique una reducción significativa en todas las áreas del Gobierno para achicar los gastos.

En este sentido, el funcionario empezó a reunirse con los integrantes de su equipo técnico para ver “el cuadro de situación y las personas con las que trabajarán” durante los próximos cuatro años, según precisaron a Infobae fuentes oficiales.

En ese contexto, también se está estudiando reemplazar en los próximos días a las máximas autoridades de los principales organismos que integran las FF.AA., “para cumplir con los objetivos de gestión”.

El ministro piensa en cambios para la cúpula de las Fuerzas Armadas (Adrián Escándar)

Si bien todavía no se eligió a su sucesor, una de las personas que dejaría su puesto sería el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Teniente General Juan Martín Paleo, quien está en ese lugar desde finales de febrero del 2020.

En aquel momento, el entonces ministro de Defensa, Agustín Rossi, también renovó a toda la cúpula militar y designó como Jefe del Estado Mayor General del Ejército al general de brigada Agustín Cejas; como Jefe del Estado Mayor de la Armada, al contraalmirante Julio Horacio y Guardia, y como Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, al brigadier Xavier Isaac.

De hecho, según pudo saber Infobae, quien podría reemplazar a Paleo es el propio Isaac, que pasaría quedar como jefe del Estado Mayor Conjunto, secundado por el contraalmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogar, actual director General de Inteligencia.

Brigadier general Xavier Isaac, jefe de la Fuerza Aérea (Fernando Calzada)

En tanto, al frente de la Armada sería designado el contraalmirante Marcelo Ricardo Flamini, que se desempeña como director general de Planes, Programas y Presupuesto de esa fuerza, y el comandante de la Flota de Mar, Carlos María Allievi, sería el subjefe.

El Brigadier General Xavier Julián Isaac se egresó de la Escuela de Aviación Militar en 1983 y a lo largo de su carrera se desempeñó como jefe de la IV Brigada Aérea de la provincia de Mendoza y fue agregado aeronáutico a la Embajada Argentina en los Estados Unidos y en Canadá.

Por su parte, Paleo se capacitó como oficial de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas tanto en el país como en España y es además licenciado en Estrategia y Organización, en Ciencias de la Educación y en Conducción y Estrategia.

El ministro recorrió en el último tiempo diferentes organismos y unidades militares

Tanto él como el resto de los jefes militares acompañaron el jueves pasado a Petri en el acto de zarpada del rompehielos ARA “Almirante Irízar”, que se sumó formalmente a la 120° Campaña Antártica de Verano (CAV) 2023/2024.

Previamente, también estuvieron con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y con la canciller, Diana Mondino, en la ceremonia de relevo del jefe del Regimiento de los Granaderos a Caballo “Grl. San Martín”, en la que asumió el teniente coronel Matías Mones Ruiz.

Apenas unos días después de haber asumido, Petri visitó a Paleo para conocer el estado de situación de las Fuerzas Armadas, bajo la premisa de “trabajar de forma coordinada para poner en valor” el sistema castrense de la Argentina. También conversó con el jefe de la Fuerza Aérea, de la Armada y del Ejército.

Con los cambios en todas esas áreas, el ministro seguirá los pasos de su par de Seguridad y ex compañera de fórmula presidencial, Patricia Bullrich, que hace algunas semanas nombró a los comisarios generales Luis Alejandro Rollé y Mariano Giuffra como los nuevos jefe y subjefe la Policía Federal Argentina, respectivamente.

Aunque aún no está definido quiénes serán los futuros mandatarios de las Fuerzas Armadas, la decisión la tomará exclusivamente el ex diputado nacional y su equipo técnico y no intervendrá en el proceso la vicepresidenta Victoria Villarruel, que durante la campaña había dicho que iba a tener injerencia en esta cartera.

De hecho, la titular del Senado recibió al mendocino a principios de diciembre, poco después de que fuera confirmado al frente de Defensa, y le transmitió su apoyo, a pesar de que finalmente no va a participar de las políticas de ese sector.

En el último tiempo, Petri recorrió diferentes organismos y unidades militares, como el Comando Conjunto de Ciberdefensa, el Comando Operacional del Estado Mayor Conjunto, el Comando Conjunto Antártico y el Edificio Libertador, para interiorizarse en el estado de cada uno de ellos y sus funciones.

Javier Milei junto a Luis Petri y Patricia Bullrich (REUTERS)

Ahora, junto a sus principales asesores, realizará un relevamiento para determinar los cambios que pretende llevar adelante durante su gestión y las nuevas autoridades de cada una de las áreas.

El ministro viene de enfrentar su primera crisis importante, luego de que el 17 de diciembre último, a tan solo siete días de su asunción, un fuerte temporal arrasara la ciudad de Bahía Blanca, provocando graves destrozos y 13 muertos.

Ante esa situación, el funcionario determinó la conformación de un comando de emergencia que tuvo el objetivo de brindarle asistencia a las decenas de personas que resultaron afectadas por la tormenta y viajó junto al presidente Javier Milei al lugar de los hechos para respaldar a las víctimas y supervisar las tareas militares en el lugar.