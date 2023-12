El hombre detenido frente al ex ministerio de Desarrollo Social (TN)

Este mediodía se registró un detenido en la marcha frente al ministerio de Capital Humano (ex Desarrollo Social). En medio de un confuso episodio, un hombre fue sujetado en el piso por tres agentes de la Policía de la Ciudad y en forma inmediata fue arrestado.

En un comienzo no se sabía si formaba parte de la manifestación. Entre insultos y plegarias al cielo “Me prometiste Jesucristo no caer más en esto, me lo prometiste” (dijo el hombre) se resistió a ser ingresado al móvil policial, mientras los agentes del orden forzaron la puerta y el arrestado pateó el interior del móvil con gran violencia.

“Era una persona de calle que estaba alterada, vaya a saber si era por algún consumo, le pedimos a la Policía que no lo lastime pero no formaba parte de la manifestación, dijo Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, mientras mostró un bobinado, un objeto con punta que estaba en poder del hombre detenido.

Las otras manifestaciones

La Corriente Clasista y Combativa (CCC) decidió marchar al Obelisco porteño al mediodía para protestar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia promulgado por Javier Milei. El Gobierno anunció que el primer protocolo antipiquete le costó $60 millones e identificó a las 14 organizaciones que deberían pagarlo.

El Protocolo Antipiquetes, dispuesto por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, esta vez deberá accionar junto a la Policía de la Ciudad quienes ya cuentan con equipos especiales para evitar que los manifestantes corten calles y estén enmascarados o armados con palos.

Además, hoy habrá varios focos de protestas en CABA. También a la misma hora Somos Barrios de Pie, cuyo coordinador nacional es Daniel Menéndez, ex funcionario de Alberto Fernández, realizarán una olla popular frente al Ministerio de Capital Humano -ex Ministerio de Desarrollo Social- para reclamar por un refuerzo de alimentos en los comedores populares y solicitar una audiencia con la ministra Sandra Pettovello. En este último caso, los dirigentes decidieron hacerlo sobre las veredas que rodean al histórico edificio ubicado en Moreno y Avenida 9 de Julio.

(Adrián Escándar)

Los dirigente de la CCC no decidieron si durante su protesta cortarán la 9 de Julio y la Avenida Corrientes u otras arterias cercanas al emblema porteño. Dependerá del número de asistentes y de la voluntad de desafiar o no a las fuerzas del orden público.

Esta mañana la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó que activaron el Protocolo Antipiquetes a las 4 de la madrugada para evitar cortes en la Panamericana, en el Puente Pueyrredón, en el Congreso y en Casa Rosada. Aclaró además que en la Ciudad de Buenos Aires es la Policía local la encargada de evitar los cortes de calle.

La implementación de la norma para permitir la libre circulación de los habitantes ha hecho que los piqueteros intenten burlar, aunque sea por un tiempo limitado, el accionar de las fuerzas de seguridad: se movilizan muy temprano y no dan aviso previo a la prensa, como solían hacerlo. Y tanto Nación como CABA monitorean sus cámaras de seguridad las 24 horas y en cuanto observan movimientos extraños, envían a los equipos preparados para desalojar la vía pública.

En ese sentido la funcionaria de Milei destacó que: “Ahora vamos a trabajar en el Comando Conjunto, estaremos todos juntos allí y consideramos que esta decisión de que haya orden y libertad se debe respetar siempre”, dijo.

Tal como publicó este medio, la conformación del Comando Unificado Urbano fue oficializada hoy en el Boletín Oficial (resolución 947/2023) con el objetivo de “ejecutar tareas destinadas a la prevención y control del orden urbano para el ejido de los territorios federales”. Está integrado por representantes de fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad. Bullrich dijo esta mañana que la Policía Bonaerense también tiene las puertas abiertas para integrarse, pero hasta ahora no lo hizo.

La UTEP acompañará a la CGT a tribunales para impugnar el DNU promulgado por Javier Milei

La Corriente Clasista y Combativa es liderada por Juan Carlos Alderete, también presidente del Partido Comunista Revolucionario (PCR), registrado ante la Justicia Electoral como Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP). La CCC es el integrante más díscolo de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el denominado grupo de “Los Cayetanos”, que también forman junto al Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie.

Ante la pasividad de la dirigencia de la UTEP y sobre todo del Movimiento Evita, que lidera, entre otros Emilio Pérsico, también ex funcionario de Fernández en la cartera de Desarrollo Social; las organizaciones que firman parte del sindicato de la Economía Popular comienzan a realizar propuestas unilaterales contra las política que intenta implementar La Libertad Avanza. La marcha de la CCC al obelisco y Somos Barrios de Pie frente al ministerio de Pettovello son apenas dos ejemplos.

La UTEP, a través de su secretario general, Alejandro “Peluca” Gramajo, también dirigente del Evita le confirmó a este medio que la organización se encuentra en “estado de alerta y movilización” y que el próximo miércoles acompañarán a la CGT a tribunales a presentar un recurso contra la legitimidad del DNU de 366 resoluciones al cual califican de “ilegítimo e ilegal”.

“La Corriente Clasista y Combativa expresa su enérgico repudio al decreto de necesidad y urgencia emitido por el presidente Javier Milei. Consideramos que estas medidas constituyen un ataque directo a las libertades democráticas, derechos adquiridos y, de manera flagrante, representan un intento de golpe de Estado al desconocer los poderes democráticos establecidos”, sostuvo Alderete antes de encabezar la columna que desde La Matanza se puso en marcha hacia el centro de la Ciudad de Buenos Aires. “Las consecuencias de estas nefastas medidas golpearán con dureza en la clase trabajadora y en el conjunto del pueblo, y empujarán a la pobreza y el hambre a millones”, opinó y recordó que la CCC también se encuentra “en estado de alerta y movilización”.