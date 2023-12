Interna kirchnerista en el Senado: un sector no quiere aceptar la Vicepresidencia y busca tomar distancia del oficialismo

El jefe de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans (Prensa Senado)

El kirchnerismo senatorial tuvo una dura derrota la semana pasada en el Senado, cuando se definieron las autoridades de la Cámara alta -con interna previa, tal como contó Infobae-, y ahora vuelve a tener un dilema: un grupo de legisladores no quiere aceptar la vicepresidencia del Cuerpo que le corresponde, por ser la primera minoría, y tampoco negociar eventuales presidencias de comisiones menores pese al diálogo que se intenta reflotar, desde La Libertad Avanza, con el interbloque que comanda el formoseño José Mayans.

La semana pasada, 39 legisladores de La Libertad Avanza y de la oposición no kirchnerista avanzaron con la designación de las principales autoridades y la distribución en las comisiones. En el primer caso, al kirchnerismo le quedó reservada la vicepresidencia del Senado, por ser la primera minoría. En tanto, para el segundo, el cristinismo no tendrá mayoría en ninguna, con ocho y siete butacas en cuerpos de 19 y 17, respectivamente. Tampoco en la bicameral que analiza los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), con tres de los ocho espacios disponibles para la representación de la Cámara alta.

“Ya tuvimos problemas con las autoridades, donde algunos pidieron no ir a fondo para no quedarnos sin nada. Se hizo lo contrario y así terminamos. Ahora no quieren agarrar la vicepresidencia del Senado y tampoco aceptan los acercamientos que hubo con los libertarios, que ofrecerían la presidencia de alguna comisión sin conflicto para mostrar un gesto de buena voluntad y no quedarse con lo ocurrido la semana pasada en el recinto”, reconoció un integrante de Unión por la Patria a este medio.

En ese sentido, algunas voces de ese espacio sugieren que los libertarios y los opositores no cristinistas “se estrellen solos” y que “la economía haga lo suyo”. No obstante, otro grupo reiteró, al igual que sucedió la semana pasada, la necesidad de aceptar la negociación con la titular del Senado, Victoria Villarruel, y su entorno. “Si no, nos vamos a quedar sin nada de verdad”, argumentaron.

De cara a la semana próxima se espera que Unión por la Patria vuelva a reunirse y sellar una postura en común para, de esa manera, no contradecirse en la previa de una definición como la de días atrás. Eso expuso los vaivenes de la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, quien manifestó en redes guiños para el oficialismo en cuanto a autoridades del Senado y luego dio la orden de no votar nada. De hecho, hubo abstención unánime en esa fuerza, salvo las ausencias santiagueñas y del tucumano Juan Manzur.

Mientras tanto, Villarruel busca blindar votos para defender los DNU del Ejecutivo y de cara a las demoradas sesiones extraordinarias que deberá convocar Javier Milei. Por caso, este miércoles recibió al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. En un escueto comunicado oficial se informó que ambos “dialogaron sobre la situación de dicha provincia y se comprometieron a trabajar en conjunto para mejorar la vida de los santacruceños”. Son dos adhesiones clave dentro de las 39 que se unieron la semana pasada.

Victoria Villarruel junto al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal (Prensa Senado)

Villarruel también tiene un dilema. La Libertad Avanza tiene siete senadores del grupo que se juntó días atrás. El resto de los 32 legisladores de otros bloques, como la UCR, el PRO, los peronistas no K y los silvestres provinciales -santacruceños, misioneros renovadores y una rionegrina-, están a la espera de alguna señal del oficialismo sobre las comisiones. Al tener pocos integrantes, será trascendental la decisión que adopte la titular de la Cámara alta: si pedir las presidencias de las principales o pensar algún acuerdo para que, al menos, alguna de éstas -Presupuesto y Hacienda, Acuerdos, Asuntos Constitucionales, etcétera- queden en manos de la oposición no kirchnerista y así mantener su funcionamiento, sin que dicho escenario signifique el acompañamiento todas las iniciativas.

“Lo ideal sería contar con suficientes integrantes del oficialismo para ocupar las presidencias de las comisiones. Como éste no es el caso, quizás sea conveniente para ellos ofrecer un par a nosotros para que funcionen y dar un gesto. Sin embargo, están en todo su derecho de solicitar el manejo de las más importantes, aunque no sé en qué derivaría después el trabajo en sí, o la integración de esos grupos”, sostuvo un legislador de la oposición no kirchnerista a Infobae.