Guillermo Francos habló de la reunión con los gobernadores y dio detalles del diálogo que mantuvieron Milei y Kicillof

Guillermo Francos, ministro del Interior

Guillermo Francos, el ministro del Interior y figura clave en el vínculo entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo Nacional, habló este martes al término de la reunión que mantuvieron los mandatarios provinciales con el presidente Javier Milei.

“Se les explicó la situación en que (el jefe de Estado) había recibido el país, el motivo y la dureza de las medidas que tuvo que tomar”, explicó el funcionario. “El presidente se tomó el tiempo necesario para escuchar a cada uno de los gobernadores. Hablaron todos, tomó nota de todo y después le contestó uno por uno”, precisó.

En diálogo con LN+, mencionó uno de los principales temas de preocupación de los gobernadores: Ganancias. Hubo un grupo que planteó otras herramientas de compensación, como lo es la coparticipación del impuesto al cheque, sin embargo Francos señaló que Milei “les dijo que eso no era factible, que la única forma era reponer el tema del impuesto a las Ganancias por un período hasta el próximo presupuesto”.

Si bien resaltó que al presidente “le costaba mucho tomar esta medida”, justificó que “la guerra principal que tiene en sus manos es el déficit”. “Él dijo vamos a cumplir con el déficit cero, porque de ahí depende que la Argentina no caiga en hiperinflación”, agregó y alertó que “desde el principio del mes de diciembre estamos al 1% diario de inflación”.

Francos dijo que los gobernadores le transmitieron su preocupación por los ATN y por la suspensión de la obra pública. Milei “les contestó que no tenemos financiamiento del Estado Nacional para obras”. “Las que tengan financiamiento multilateral o internacional, por supuesto podrán continuar, pero tengan claro que mientras no tengamos fondos en la Nación no podemos hacer obras públicas”. “Lo que no hay son fondos presupuestarios, no hay plata, esto es una consigna”, insistió.

Al término de la reunión, los gobernadores del PJ emitieron un comunicado en rechazo a la idea de Milei de revertir el Impuesto a las Ganancias. Francos se mostró sorprendido y aseguró que “hay dos” del grupo firmante “que no adhirieron”. “Tampoco me parece mal que algunos gobernadores opinen distinto”, aclaró.

Milei encabezó el primer encuentro con los gobernadores junto al ministro del Interior, Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y los presidentes de Diputados y el Senado, Martín Menem y Victoria Villarruel. También sumó a su hermana, la secretaria de la Presidencia, Karina Milei

En este marco, resaltó que Axel Kicillof “planteó en la reunión de muy buena manera sus diferencias con la política que lleva adelante el presidente y tuvieron un intercambio muy educado entre ambos y respetándose”.

“El gobernador Kicillof tiene una idea, algunos dicen que marxista, otros dicen que es de izquierda, sobre el manejo del Estado y de la economía. Y obviamente el presidente Milei tiene una visión diferente y tuvieron ahí un intercambio de ideas”, continuó.

“El propio presidente le dijo ‘nosotros no coincidimos en nuestras visiones, tenemos visiones diferentes, pero eso no quiere decir que no podamos trabajar en conjunto en interés de todos los argentinos’. Podemos tener ideas que no son compatibles en su totalidad, pero buscar puntos de encuentro”, destacó.

De cara a la primera gran marcha piquetera que tendrá el gobierno en su contra este miércoles, el ministro del Interior señaló que “hay firmeza y prudencia” por parte de las autoridades: “Firmeza para hacer cumplir la ley y prudencia para utilizar los medios que corresponde para hacerla cumplir”.

“Así como se reconoce el derecho a protestar, los que protestan tienen que reconocer el derecho a circular libremente del resto de los argentinos”, planteó y envió un mensaje a los líderes piqueteros: “Que se atengan a la ley, el que las hace las paga, el que incumple la ley tendrá una sanción”.

“El que el que comete un delito será detenido y será sujeto al juicio correspondiente. La justicia está advertida. Sabe que hay gente que está llevando adelante la intención de cometer ilícitos y tomará las medidas que correspondan. Hay que hacer respetar la ley”, enfatizó.