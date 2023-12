Cristina Kirchner, a 10 días de volver al llano: charlas reservadas, monitoreo de la gestión de Milei y un video filoso por los piquetes

El mensaje de Cristina Kirchner en la previa de la marcha piquetera del 20 de diciembre

En los últimos 10 días Cristina Fernández de Kirchner casi ni se mostró. Luego de la asunción de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y una visita al Instituto Patria que publicó en redes sociales marcando el regreso de la ex vicepresidenta a sus oficinas, a tan solo doscientos metros del Congreso de la Nación, la ex vicepresidenta decidió no volver a mostrarse.

Desde entonces está en silencio. Cruza algunos mensajes con su círculo más íntimo, llama por teléfono, analiza algunos informes que le acercan y espera. Durante el fin de semana disfrutó las elecciones en Boca, más que nada por los resultados, ya que ella es hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

“Hasta ahora sólo ha ido dos días al Instituto Patria. Sigue en Buenos Aires, pero las fiestas las pasa en el sur”, reconocieron a Infobae desde su entorno. “Habla con los gobernadores, los diputados, senadores y con los dirigentes más cercanos”.

Por ahora, sólo aparece en las redes sociales. Lo hizo para publicar un mensaje en la red X respecto del aniversario del pago al Fondo Monetario Internacional que hizo Néstor Kirchner. Y, ayer, a horas de que se realice la marcha por el 20 de diciembre y la ministra Patricia Bullrich ponga en juego su protocolo respecto a los cortes de calle, subió un nuevo video de Néstor Kirchner. Esta lo hizo en la emblemática mesa de Mirtha Legrand en donde la conductora le pregunta al ex Presidente qué va a hacer con los piqueteros que cortan puente Pueyrredón. La respuesta fue que no iba a hacer nada -en referencia a levantar el corte- y que hace falta leer “toda la Constitución, incluyendo el artículo 14 y el 14 bis, porque hay algunos que solo leen una parte”.

Cristina Kirchner durante la asunción de Javier Milei

Ayer por la tarde habló con algunos de los gobernadores que participaron del encuentro con Milei quienes le comentaron sobre el encuentro y los escasos resultados -que luego plantearon en un documento- y analizó los datos que le hicieron llegar sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia que el actual gobierno publicará hoy para la desregulación de la economía y modificar leyes laborales entre otros temas.

Las fiestas generan un impasse que la líder del kirchnerismo aprovechará para ir al sur a disfrutar con su familia, en especial con sus nietos. Mientras tanto, seguirá apostando a las redes sociales para ir marcando un posicionamiento y no tendrá apariciones públicas.

Los que la conocen aseguran que CFK está a la espera del impacto de las medidas que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei y que entiende que todavía no es el momento de hablar.

“El “yo te avisé” está latente cada vez que se conoce una nueva medida del Gobierno que hasta ahora sólo viene ajustando y amenazando. Cristina, al igual que en la campaña, no quiere ser el centro de la discusión de la oposición y está abriendo el juego a los dirigentes como Axel Kicillof -gobernador de la provincia de Buenos Aires- para que sean ellos los que avancen”, explicó un dirigente que suele hablar con la ex vicepresidente.

Hoy estará en su departamento de Barrio Norte. Ahí esperará la cadena nacional y luego cruzará las primeras impresiones con su círculo de confianza. Mientras tanto, observará la conformación de la Comisión Bicameral de DNU que aún no está constituida y que el gobierno buscará avanzar en esa línea a partir de mañana como consecuencia del anuncio presidencial.

En eso será fundamental el rol de Máximo Kirchner y de Germán Martínez. El primero por ser el nexo directo con la ex vicepresidenta y el segundo como presidente del bloque en Diputados, cámara a la que le toca presidir la estratégica bicameral.