El kirchnerismo perdió peso en el Senado: los libertarios se quedaron con la presidencia provisional y la caja

Victoria Villarruel al frente de la sesión del Senado (Foto: Senado de la Nación)

En lo que fue la primera batalla legislativa del renovado Senado, un delicado conglomerado conformado por la Libertad Avanza y la oposición no kirchnerista -radicales, macristas, peronistas y silvestres del interior, entre otros- podó este miércoles al interbloque cristinista y lo relegó de los principales espacios de poder en la Cámara alta, así como de la distribución de comisiones clave para el funcionamiento y debate de los proyectos que dilata la Casa Rosada.

Con 39 votos a favor -dos más que el quórum-, la vicepresidente y titular del Senado, Victoria Villarruel, logró una inicial victoria contra la derrotada primera minoría kirchnerista -se abstuvieron 29 y ausentaron cuatro- y La Libertad Avanza se quedó con titularidad provisional de la Cámara alta -segundo escalafón de sucesión presidencial- y las estratégicas secretarías administrativa y parlamentaria, que representan la caja y coordinación legislativa, respectivamente. Además, consiguió abrir el recinto pese a que el Gobierno aún no convocó a sesiones extraordinarias.

En el caso de la presidencia provisional, el formoseño Francisco Paoltroni pagó cara la interna libertaria -más quejas del jefe kirchnerista, José Mayans- y para dicho cargo fue votado el ex macrista puntano y compañero de bancada Bartolomé Abdala, dinamitado días atrás como jefe de bloque -tras una curiosa votación- por el jujeño Ezequiel Atauche.

Villarruel ahora cuenta, como adelantó Infobae este lunes, con dos secretarías trascendentales: en la administrativa se votó a María Laura Izzo, mientras que la parlamentaria quedó para Agustín Giustinian. No obstante, los libertarios deberán negociar de manera ardua con la oposición que acompañó en las últimas horas para sancionar las leyes que envíe el Ejecutivo. De allí la importancia del “pajarito llamador” que tendrán que utilizar Javier Milei y su ministro del Interior, Guillermo Francos, para sellar pactos con los gobernadores.

Francisco Paoltroni era uno de los candidatos para ser presidente provisional pero eligieron a Bartolomé Abdala

De discreto perfil, Izzo aparece como planta permanente del Ministerio de Seguridad desde 2013. En la era Cambiemos estuvo como directora nacional de gestión bienestar del personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad. También tuvo una designación allí, durante 180 días, a inicios de la gestión de Alberto Fernández, y fue firmada por el ex jefe de Gabinete y actual diputado nacional del kirchnerismo, Santiago Cafiero.

La caja del Senado incluye la supervisión de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso (DAS), siempre tema sensible para autoridades y empleados. Además, Izzo podrá escanear todas las resoluciones -hay documentos que, según deslizan en pasillos, aún no aparecen publicados- de la gestión cristinista y eventuales pases a planta permanente del último año y medio.

En tanto, Giustinian fue asesor del ex legislador del PRO y ex titular provisional del Senado, Federico Pinedo, y durante el último gobierno kirchnerista se mantuvo como secretario parlamentario del bloque macrista en la Cámara alta.

Por otra parte, para las comisiones de 19 y 17 integrantes, las bancadas no kirchneristas tendrán una mayoría a repartirse de 11 y 10, para cada caso, ante la delegación votada a favor de Villarruel. En cuanto a las bicamerales, como la de Trámite Legislativo -analiza los DNU-, la Cámara alta estará representada por tres de Unión por la Patria y cinco de los otros bloques. Resta conocer en Diputados.

Sobre las vicepresidencias del Senado, la principal será para Unión por la Patria -no hubo propuesta y quedará para febrero, ya que el kirchnerismo se opuso a la sesión, pese a que no se fue nunca del recinto-, mientras que la primera quedó para la radical Carolina Losada y, la segunda, para la peronista anti K Alejandra Vigo, esposa del ex gobernador cordobés Juan Schiaretti.

