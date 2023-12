“El que corta no cobra”, mención a Roca y un mensaje esperanzador sobre el final: las 30 frases que marcaron el discurso de Milei

Javier Milei hizo el camino del Congreso a la Casa Rosada junto a su hermana Karina Milei

Tras jurar como Presidente de la Nación, Javier Milei habló en las afueras del Congreso, para dirigirse al pueblo, rodeado de presidentes y líderes de todo el mundo que llegaron al país para participar de los actos protocolares de asunción.

Entre las frases más destacadas figuran:

- “No hay vuelta atrás. Hoy enterramos décadas de fracasos, peleas intestinas y disputas sin sentido.”

- “No venimos a perseguir a nadie. Recibiremos con brazos abiertos a todos aquellos dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva argentina. Pero no toleraremos a quienes usen la violencia o la extorsión para obstaculizar el cambio”.

- “El desafío que tenemos por delante es titánico pero estoy convencido de que vamos a salir adelante”.

- “Los argentinos eligieron un Nuevo Contrato Social Liberal. Cuyas instituciones fundamentales son: la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social”.

El flamante presidente dio su discurso en las escalinatas del Congreso , frente a la gente que fue a celebrar su asunción

- “El nivel de deterioro de nuestro país es tal que abarca todas las esferas de la vida en comunidad. No solo en lo económico, también en materia de seguridad, salud, educación e infraestructura”.

- “La situación de la Argentina es crítica y de emergencia. No buscamos ni deseamos las duras decisiones que habrá que tomar en las próximas semanas, pero no nos dejaron opción”.

- “El principio será duro. Sabemos que de corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo”.

- “Nuestro país exige acción y una acción inmediata. No va a ser fácil. 100 años de fracasos no se deshacen en un día. Pero un día se empieza y ese día es hoy”.

- “Será duro. Pero como dijo Julio Argentino Roca: ‘Nada grande, nada estable y duradero se conquista en el mundo, cuando se trata de la libertad de los hombres y del engrandecimiento de los pueblos, si no es a costa de supremos esfuerzos y dolorosos sacrificios’”.

- “El ajuste caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado”.

- “La conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock, naturalmente eso repercutirá de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes”.

- “El gobierno saliente nos dejó plantada una hiperinflación, y es nuestra máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe, que llevaría a la pobreza por encima del 90% y a la indigencia por encima del 50%”.

Una multitud se acercó hasta el Congreso para festejar la asunción presidencial de Javier Milei

- “Sabemos que en el corto plazo la situación va a empeorar”.

- “Tengo que decírselos de nuevo: no hay plata”.

- “Habrá estanflación, es cierto, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años”.

- “Nuestra dirigencia decidió abandonar el modelo que nos había hecho ricos y abrazaron las ideas empobrecedoras del colectivismo; un modelo que solo genera pobreza, estancamiento y miseria”.

- “Así como la caída del Muro de Berlín marcó el final de una época trágica para el mundo, estas elecciones marcaron el punto de quiebre para nuestra historia”

- “Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros”.

- “Nuestras fuerzas de seguridad han sido humilladas y maltratadas durante décadas”.

- “Argentina se ha convertido en un baño de sangre, los delincuentes caminan libres mientras los argentinos de bien se encierran tras las rejas, el narcotráfico se apoderó lentamente de nuestras calles a punto tal que una de las ciudades más importantes ha sido secuestrada por los narcos y la violencia”.

- “Sólo el 3% de los delitos son condenados, por eso se acabó el ‘siga siga’ de los delincuentes”.

- “La única forma de salir de la pobreza es con mas libertad”.

- “La situación de la Argentina es crítica y de emergencia. No tenemos alternativas ni tampoco tiempo. Nuestro país exige acción y una acción inmediata”.

- “Este nuevo contrato social nos propone un país distinto, un país en el que el Estado no dirija nuestras vidas, sino que vele por nuestros derechos, un país en el que el que las hace las paga, un país en el que quien corta la calle violando los derechos de sus conciudadanos no recibe la asistencia de la sociedad; el que corta, no cobra”.

“En las última evaluaciones PISA Argentina se encuentra en el puesto 66 de 81 y 7ma en América Latina siendo Argentina el primer país en terminar con el analfabetismo en el mundo. Si se levantara Sarmiento y viera lo que hicieron con la educación”.

- “Si mis medidas tiene éxito, será el último mal trago que soportará la sociedad antes de comenzar la reconstrucción de la Argentina. Habrá luz al final del camino”.

Mucha bandera de Argentina en la Plaza de Mayo

- “No es casualidad que esta inauguración presidencial ocurra durante la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la luz, ya que la misma celebra la verdadera esencia de la libertad. La guerra de los macabeos es el símbolo del triunfo de los débiles por sobre los poderosos, de los pocos por sobre los muchos, de la luz por sobre la oscuridad, y sobre todas las cosas de la verdad sobre la mentira”.

- “Ustedes saben que prefiero decir una verdad incómoda antes que una mentira confortable”.

- “La victoria en la batalla no depende de los soldados, sino de las fuerzas del cielo. Por lo tanto, que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío”.

- “Será difícil pero lo vamos a lograr; viva la libertad carajo”.