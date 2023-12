Quién es el otro Menem de La Libertad Avanza y el rol que cumple para el jefe de la Cámara de Diputados de Milei

Javier Milei junto a Eduardo y "Lule" Menem

El apellido Menem es uno de los más vinculados al presidente electo Javier Milei y le ha dado importantes figuras a La Libertad Avanza, desde el futuro Presidente de la Cámara de Diputados, Martín, hasta su par en el Senado de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, un dirigente que fue presentado por esa familia.

El economista ha mencionado en reiteradas oportunidades que considera al primer gobierno de Carlos Menem como uno de los mejores de la historia argentina y, de hecho, durante la campaña sumó a su equipo a varios ex funcionarios de la década del ‘90, aunque la mayoría luego abandonó el espacio.

Entre los que ya no están al lado del próximo mandatario nacional figuran Carlos Rodríguez, Roque Fernández y Darío Epstein, los cuales ocuparon diversos cargos durante la administración menemista.

En cambio, integrarán el Gabinete de Milei Guillermo Francos, una persona que estuvo cerca de Domingo Cavallo y que trabajó con tres gobiernos peronistas, y Rodolfo Barra, un jurista que por aquella época fue, primero, juez de la Corte y, después, ministro de Justicia.

Eduardo Menem, padre de Martín y tío de "Lule" (Martín Rosenzveig)

Sin embargo, hay un familiar directo del fallecido presidente oriundo de La Rioja que también está colaborando con La Libertad Avanza: se trata de Eduardo “Lule” Menem, un experimentado político con pasado parlamentario.

Hijo de Munir, uno de los hermanos de Carlos, mantuvo siempre una relación cercana con su primo Martín y con su tío homónimo, quien le abrió las puertas a la política y lo cuidó cuando su padre murió, en el 2010.

Entre 1983 y 2005, “Lule” fue el secretario privado del entonces senador Eduardo Menem, que incluso estuvo como titular de la Cámara a lo largo del periodo en el que el riojano gobernó el país.

No obstante, también supo hacer su propio camino y fue designado secretario general de Ángel Maza, que estuvo al frente del Poder Ejecutivo de su provincia natal entre 1997 y 2007.

En el último tiempo, “Lule” fue una pieza clave en el armado de La Libertad Avanza en La Rioja, acompañando a Martín en su candidatura a gobernador, que no pudo conseguir, y a diputado nacional, cargo que sí obtuvo en las últimas elecciones.

Desde entonces, el legislador, que también fue designado Presidente de la Cámara, estuvo casi siempre rodeado de su primo, que lo acompañó en varias de las reuniones que mantuvo en el Hotel Libertador, donde se encuentra instalado Javier Milei, y también estuvo a su lado cuando asumió, el jueves pasado.

Carlos Menem el día de su asunción

Si bien fuentes del partido aseguraron a Infobae que no va a tener ningún cargo, debido a su vasta experiencia parlamentaria, es fuente de consulta permanente del legislador, que es probable que lo necesite para el cargo que le toca ejercer.

Como titular del recinto, Martín Menem no solo será la máxima autoridad en la sala, sino que también será el tercero en la línea de sucesión de mando, por detrás de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y el presidente provisional del Senado, que sería Francisco Paoltroni.

“En primer lugar, quiero agradecer la honrosa distinción que me acaban de conferir mis pares, al designarme para presidir esta Cámara, que está integrada por los legítimos representantes del pueblo argentino. A la hora de los agradecimientos, lo hago con mis padres, Eduardo, Suana, y mis hermanos, Tato y Adrián, principalmente por haberme inculcado los valores que creo que son los más importantes para un ser humano: la lealtad, el valor de la palabra, la solidaridad, la honestidad, la humildad, el mérito, el esfuerzo y el sacrificio”, expresó el riojano, al hacerse cargo del recinto.

Luego, cerró con una mención especial para dos figuras en particular: “Hay dos personas de las que no me quiero olvidar nunca, porque han sido arquitectos de lo que hemos venido trabajando desde el día uno, Lule y Karina (Milei). Les pido un aplauso para ellos”.