Las señales de Milei antes de asumir: pragmatismo de espaldas a “la casta” y más poder para su hermana Karina

Javier Milei asumirá este domingo la Presidencia

Javier Milei ganó las elecciones con un discurso muy duro, orientado a la extrema derecha conservadora, durante una campaña donde enalteció innumerables veces las posturas más polémicas sobre el modo de enfrentar la iseguridad de su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel. Pero las señales políticas que envió en las 48 horas previas a asumir el mando muestran que al menos en los albores de su gestión se inclinará por una mirada más pragmática que intransigente.

En dos días, el presidente electo cedió con sus pretensiones de recortar el gasto público y reducir a ocho la cantidad de carteras, para privilegiar finalmente el área de Salud, que mantendrá con la jerarquía de ministerio. Se solidarizó con uno de los dirigentes sociales más intransigentes, Juan Grabois, afín al Gobierno. Le pidió a su ministro político que se reúna con dirigentes sindicales. Y moderó marcadamente el tono de su mensaje sobre la inseguridad. Sin embargo, mantiene firme su decisión de darle la espalda a “la casta” el día de la Asamblea Legislativa.

Uno de los desafíos más importantes para la nueva administación será manejar las protestas, que probablemente se multipliquen a medida que empiecen los despidos por el ajuste. Y Milei, consciente del problema que le podría generar una represión desmedida de las fuerzas, empezó a tender puentes antes de asumir.

El llamado telefónico anteayer al dirigente piquetero Juan Grabois no sólo fue para solidarizarse por el escrache que el jefe del MTE sufrió en un restaurante, sino para marcar su predisposición al diálogo. En la misma línea, el futuro titular de Interior, Guillermo Francos, estuvo reunido anteayer con los inquietos dirigentes gremiales de la CGT para darles cierta previsibilidad en medio de las especulaciones sobre una reforma laboral y, en lo inmediato, sobre el impacto del ajuste en las paritarias en un contexto de altísima inflación.

Bolsonaro visitó a Milei en su búnker en el Hotel Libertador

“Javier está demostrando que no venimos a confrontar, sino a plantear con diálogo ideas claras que debemos afrontar unidos, el oficialismo y la oposición. Estas conversaciones sirven para bajar los decibeles”, dijo un ministro. Y ratificó que no habrá recortes en la ayuda social, sino una “reorganización” del sistema. “El mensaje para Grabois y para los dirigentes sociales es que no vamos a dejar desprotegido a nadie”, dijo. Aunque en LLA advierten que más adelante probablemente el conflicto sea ineludible. “Es distinto cuando tocás intereses, pero habrá que enfrentar eso también en otro momento”, deslizaron en el entorno del líder.

Milei no suele sacarse selfies con sus ministros. Pero ayer publicó una con su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y un video que lo mostraba de indisimulable buen humor junto a uno de los dirigentes más duros, conservadores y de derecha que tuvo la región recientemente, Jair Bolsonaro, donde incluyó a la saliente líder del PRO. En paralelo a la apertura de un canal de comunicación con los líderes sociales y de los trabajadores registrados, Milei quiere dejar en claro que está dispuesto a aplicar la fuerza para sostener el orden, pero con menos énfasis. En su cuenta en X, junto a la imagen con su funcionaria, habló de “cuidar de los argentinos y las fuerzas de seguridad”, un mensaje suave en comparación con exabruptos de la campaña, en una demostración de que, al menos en el inicio, no avanzará con los tapones de punta contra las manifestaciones.

Más allá del termómetro de la calle en la crisis y durante el ajuste, en términos políticos la jugada más relevante las últimas horas fue el empoderamiento, si cabe, de su hermana Karina. El corrimiento de su amigo y co-fundador del espacio, Ramiro Marra, de la mesa chica de LLA, y la negativa a sumarlo al gobierno como jefe de Asesores -quedará como legislador porteño-, fue una confirmación de que “El Jefe”, que consideraba una amenaza al ex candidato a jefe de gobierno porteño, seguirá ocupando un preponderante en la cúpula libertaria.

En los mismos términos puede leerse la circunscripción de la otrora mandamás de temas de seguridad de LLa, Villarruel, al ámbito del Senado. Pero Milei, para que no quedaran dudas de su fidelidad política y personal a su pariente y principal confidente, escribió de su puño y letra una reivindicación con especial énfasis en que se sobrepuso a los enemigos que buscaban desprestigiarla.

El presidente electo junto a Patricia Bullrich

Su discurso de mañana encastrará con los avisos simbólicos de la víspera del 10 de diciembre. En el círculo de confianza de Milei adelantaron que se enfocará en “ser clarísimo” al describir el estado “extremadamente difícil” en el que se encuentra la Argentina” y en recordar que habrá que pasar “momentos muy duros”. “Va a plantear que está dispuesto a pasar por esto y a pedir que estemos todos dispuestos. Ese va a ser el eje”, dijeron desde las oficinas de Retiro, donde, en una dinámica febril de reuniones, Milei terminó de delinear ayer el Gabinete mientras su hermana planificaba los últimos detalles de la preparación de la ceremonia de asunción.

Hasta anoche, Milei seguía decidido a romper la tradición al evitar hablarle a la Asamblea Legislativa, que representa “la casta” según el léxico libertario, y dirigirse en cambio a la militancia que lo esperará en la plaza frente al Congreso. Está al tanto, por sus asesores, de que la decisión que provocó ruidos entre los diputados y senadores. Y en su entorno hay quienes creen que debería dar alguna señal, aunque sea mínima, a los legisladores a los que luego deberá pedirles apoyo para aprobar sus leyes. “Hay muchos que se están preguntando: para qué voy a viajar desde mi provincia para ir al Congreso si va a jurar y se va a ir a la calle”, dijeron fuentes parlamentarias de LLA.

La decisión está manos del Presidente, que hasta ayer no tenía planeado reverla. “Le fue muy bien con la mirada disruptiva. El 54 por ciento que lo llevó al poder fue en gran parte por eso. Así que quizá sea lo mejor”, dijeron en Av. del Libertador 602, donde atribuyeron la resolución anti-casta al asesor en Comunicación, Santiago Caputo, que no ocupará ningún cargo pero se mantendrá junto a Milei en las sombras a tiempo completo, como hasta ahora.

El foco de la víspera de la toma de mando estará puesto hoy en la recepción de las figuras internacionales que empezaron a llegar al país esta semana. “Será un día para ponerse traje y corbata y empezar a saludar en inglés”, dijo un ministro. La futura canciller, Diana Mondino, estuvo abocada a esa tarea a tiempo completo ayer, y mañana sumará al proceso a Milei y a algunos de sus asesores más cercanos. El plano internacional será prioritario para el nuevo gobierno, y la ministra se enfocará principalmente en el aspecto comercial y económico de las relaciones internacionales.

Grabois contó que Milei lo llamó para solidarizarse por el escrache que sufrió en un restaurante

Ayer junto a su equipo de gobierno dio las últimas puntadas al armado del plan económico y los nombramientos en Hacienda y AFIP; así como a los proyectos de ley de reforma del Estado, de medidas económicas y políticas que enviará al Congreso en Extraordinarias. Pero ninguno está terminado, y lo más probable, advierten en La Libertad Avanza, es que después de la toma de mando las primeras medidas no salgan en lo inmediato, sino después de unos días. Sí habrá un mensaje, probablemente el mismo lunes, del nuevo ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, sobre las perspectivas económicas para el primer tramo de gestión.

Con la designación de Mario Russo al frente de Salud, ayer el Gabinete quedó armado prácticamente en su totalidad. Y Milei arregló con Alberto Fernández, a través de Juan Manuel Olmos, mantener a las segundas líneas, desde el cargo de Director Nacional hacia abajo en la mayor parte de las dependencias. “Quedamos en eso para la etapa de reorganización. Van a seguir varios hasta que sea necesario. La continuidad jurídica del Estado es una sola”, dijo un altísimo referente del espacio de derecha, que diferenció entre los cargos políticos y los de “gestión administrativa. “No podés reemplazar a todo el mundo con un ejército nuevo. Tenés que entrar con responsabilidad para que no haya problemas”, resumió el espíritu del arreglo que garantizó el albertismo.

Con la mayor parte de los casilleros ocupados, aún no está firme ningún nombre para un cargo vital de la gestión diaria del nuevo mandatario, la Secretaría General de la Presidencia, que se ocupa de una vasta lista de tareas, desde asistir al primer mandatario en el diseño de políticas públicas, a elaborar mensajes, hacer tareas de ceremonial y protocolo, y gestionar las relaciones con la sociedad civil,. Según pudo saber Infobae, es su hermana Karina quien aspira a secundarlo a diario y estar al tanto de cada uno de sus movimientos, a pesar de que la ley impide los nombramientos de parientes en los cargos de mayor jerarquía del Estado estaría complicando los planes. A dos días de asumir, es el único rol de peso que sigue sin asignarse.