El embajador de los EEUU anticipó que Javier Milei podría reunirse con funcionarios en Washington la semana próxima

Javier Miley y Marc R. Stanley, durante una reunión que mantuvieron en septiembre.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc R. Stanley, confirmó este viernes que trabajan para que el presidente electo, Javier Milei, se reúna en Washington con funcionarios estadounidenses, y dijo que ese encuentro podría darse a principio de la próxima semana. El diplomático también habló de la posibilidad de que Gerardo Werthein sea el próximo embajador argentino en Estados Unidos y, aunque aclaró que eso no estaba confirmado, resaltó que lo conocen y que han trabajado “muy bien con él en el pasado”.

“Sé que (Milei) tiene la intención de viajar a Estados Unidos. Voy a reconocer que lo invité a reunirse en Washington con funcionarios. Si él quiere vamos a coordinar esas visitas”, dijo Stanley y añadió: “Creo que hay grandes probabilidades de que eso ocurra, pero esto no se ha confirmado. Hasta que no se agende, no va a estar confirmado. Es mi intención y también es la intención del lado de Milei”, señaló el diplomático, que confió que entre quienes podrían recibirlo se encuentra Kevin K. Sullivan, de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental y con pasado en la embajada en Buenos Aires.

Durante una rueda de prensa realizada en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, Stanley admitió que el feriado por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos complicó la organización de la agenda de Milei en Washington “porque la mayor parte de los empleados se toman el viernes”, pero afirmó que “si tenemos una reunión, creo que va a ser la semana que viene, a principio de semana”.

De todas formas, Stanley descartó que en la eventual visita de Milei a los Estados Unidos pueda haber un encuentro con el presidente Joe Biden. “Nunca hacemos eso. De hecho, Milei no es en este momento el presidente de Argentina. Entonces no queremos faltarle el respeto al gobierno actual”, subrayó.

Stanley profundizó sobre la agenda del presidente electo en Washington y sobre los encuentros que mantendría el líder de La Libertad Avanza: “Estas serían unas reuniones introductorias a nivel técnico para generar sinergias comunes y para entender cómo trabajaríamos juntos a futuro. No es una reunión bilateral de dirigentes, es una serie de reuniones para conocerse, básicamente”, explicó.

El diplomático contó la forma graciosa en que se comunicó con Milei luego del resultado electoral del domingo. “Me voy a autoavergonzar y voy a decir que llamé por error a Javier Milei. Él me respondió la llamada, fue algo vergonzoso. Cuando me devolvió esta llamada por error que le hice, lo felicité. Nosotros veníamos comunicándonos por WhatsApp pero no lo quería molestar. El trabajo que él tiene ahora es armar su Gabinete”.

Stanley reveló también que Milei habló con Biden tras el triunfo en el balotaje del domingo, y que tuvieron “una conversación muy amena”. Al ser consultado sobre la posibilidad de que el presidente norteamericano asista a la asunción del flamante mandatario argentino, Stanley indicó que la “situación global, lo que ocurre en Ucrania, lo que ahora está sucediendo entre Israel y el pueblo palestino por la guerra que ha creado Hamas”, imposibilitan la disponibilidad de Biden.

Respecto a la posible designación de Werthein como embajador de la Argentina en los Estados Unidos, Stanley dijo que se le había indicado que “quizás él vaya a ser el embajador”. “No sé cómo es el proceso de designación de embajadores. Se me indicó que quizás él vaya a ser el embajador. Hemos trabajado muy bien con él en el pasado, así que creo que es una buena elección. Pero hasta que no lo designen no puedo decir nada”, remarcó el diplomático.

También habló sobre las conversaciones que el futuro gobierno de Milei deberá tener con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la verdadera influencia, que según Stanley, tiene Washington en el directorio de ese organismo. “Cuando yo hablo con el público argentino a veces se confunden. El FMI es el FMI, Estados Unidos es un país miembro, con un voto. Puede ser un voto importante, pero el año pasado nos votaron en contra”, señaló.

“No es tan sencilla la situación con el FMI. Creo que hay que cuestiones difíciles que hay que conversar. Y lo que he escuchado es que el equipo de Milei está dispuesto a entablar conversaciones serias con el FMI. Creo que eso lo debe enorgullecer”, concluyó.