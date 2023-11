“Que tengamos ley de aborto es una salvajada, yo la derogaría”, aseguró el diputado libertario Bertie Benegas Lynch

Bertie Benegas Lynch: “Que tengamos ley de aborto es una salvajada, yo la derogaría”.

La victoria de Javier Milei en el balotaje sacudió un tablero político que está en pleno proceso de reordenamiento. El desafío ahora es dibujar el nuevo mapa del poder y empezar a decodificar las señales que dan los referentes de La Libertad Avanza, la nueva fuerza que gobernará la Argentina a partir del 10 de diciembre.

En ese marco, Bertie Benegas Lynch, diputado nacional electo, empezó a analizar los desafíos económicos que se aproximan, pero también mencionó al pasar algunas modificaciones que considera necesarias para cambiar el rumbo de la sociedad. En ese paquete incluyó una polémica reflexión sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

“Si (Sergio) Massa era presidente, yo tenía una larga lista de derogación de leyes. Pero con Milei en el Poder Ejecutivo, ahora tenemos que hacer foco en todas las reformas que debemos realizar”, dijo el legislador libertario, a modo de introducción. “Igual, no desatiendo algunos aspectos para tratar, una larga lista como la ley de Góndolas, la Ley de Alquileres… ¿La de aborto? No sé cuándo se puede tratar, pero me parece que la vida es el derecho primario; que tengamos una ley de aborto me parece la salvajada más espantosa”, disparó en declaraciones a Radio Continental.

Para Benegas Lynch, esto es prioritario por la gravedad que le asigna al tema: “Me parece que somos unos salvajes, estamos hablando de las leliqs y la tasa de interés y no creemos en la vida... Sí, por supuesto, yo la derogaría. De los debates que existen, los argumentos de los pañuelos verdes me parecen de los más pobres”.

“Me he puesto en los zapatos de ellos para contraargumentar, que el cuerpo de la madre y el derecho del cuerpo… Por supuesto que la madre tiene el derecho a su cuerpo, pero es la vida de otro… La madre no tiene 20 dedos de la mano, hay otros 10 dedos que son de otra persona, con un ADN distinto y con derechos iguales al de la madre”, remató su opinión sobre esta cuestión.

Bertie Benegas Lynch habla durante una entrevista en Infobae

Subsidios, planes sociales y el futuro

La economía fue el tema central de una larga entrevista radial en la que Bertie Benegas Lynch remarcó la necesidad de ordenar las cuentas públicas y de solucionar numerosos descalabros que deja la gestión de Sergio Massa: “Milei dice que lo primero es recortar el gasto del Estado, que es donde roba la política, sin tocar partidas sociales, que no son subsidios sino planes, algo indigno para el argentino, una cosa muy macabra de la política que es el clientelismo para perpetuarse en el poder”.

Al respecto, el diputado electo aclaró: “Milei siempre dijo que estamos en el quinto subsuelo del infierno, por lo que a las víctimas del sistema no podés sacarles los planes en un contexto de pobreza como la que hay“.

“Vamos a bajar el gasto donde roba la política, bajaremos impuestos y habrá una modernización y desregularización laboral. El Gobierno de Javier Milei va a servir para que florezca el sector privado y pueda recibir ese capital humano que hoy está desaprovechado”, apuntó más tarde en declaraciones a CNN Radio.

Para cerrar su análisis sobre la asistencia social, Benegas Lynch reflexionó: “Lo de los planes sociales ha sido como el clímax del feudo, que no recauda sino que es adicto a lo que recibe del gobierno nacional por la coparticipación. Así tenés provincias con un 85% entre empleados públicos y planes, entonces dicen, ‘me votan’”.

De todos modos, el dirigente libertario vio una señal muy positiva en el balotaje: “Lo que a mí me dio esperanza es que en esas provincias feudales ha ganado Javier (Milei), lo que te dice que la Argentina está viva en su dignidad. La gente tiene un plan y no quiere tener la cánula endovenosa con las migajas del gobierno cuando puede forjar su destino y ser mejor”.

En cuanto a las protestas en las calles, Benegas Lynch advirtió que ese será un tema central para quien le toque presidir el Ministerio de Seguridad: “No se puede tolerar que usen a la gente como rehén, incluso a sus propios hijos con los cochecitos. Si no tocás partidas sociales, la gente interesada, la vulnerable, no tendría por qué hacer ningún reclamo. Y los planes sociales no se tocan. Lo que se ve es gente (por los líderes piqueteros) que usa a otra como carne de cañón para proteger sus privilegios”.

Otro tema de charla fue la futura conformación de los bloques en la Cámara de Diputados, y se despachó con una dura crítica: “Habrá necesidad de negociar, hay que llevar al Congreso (a ser el) del 1.900, que era la envidia de la política europea que venía a revisar la excelencia de las actas de los debates. En cambio hay que ver lo que es hoy el Congreso, todos con fueros, es una runfla de delincuentes, con honrosas excepciones, llena de asesores al punto que algunos tienen hasta 60…”.

En otro tramo de la charla, Benegas Lynch cuestionó el Previaje, uno de los planes estrella del gobierno saliente: “Lo financiaban con los fondos de ANSES, es una cosa dantesca... ¿Qué hace el Estado dando créditos blandos para el turismo? Hemos llegado a un punto que estamos muy lejos del espíritu constitucional de que el Estado es para proteger los derechos individuales e impartir justicia. El redistribucionismo ha llegado a un paroxismo tal que hacemos este tipo de sandeces y lo usamos para temas electoralistas”.

“Nada es gratis, alguien lo paga... Muchas veces te dan el Previaje o el subsidio y te están afanando el doble con la inflación. La productividad no se hace por decreto. Venimos del agua salada y las piedras”, concluyó.