Victoria Villarruel, clave para Milei en el final de la campaña: los motivos detrás del protagonismo que ganó la dirigente

Victoria Villarruel sostiene una bandera con imagen de las Islas Malvinas, durante una recorrida por la ciudad de Buenos Aires

“Las mujeres no estamos representadas por Sergio Massa, a las mujeres nos representa Javier Milei y, más que nada, Victoria Villarruel, ella es la reencarnación del feminismo, se bancó todas. Mosquita muerta, le dijeron, ¿dónde está el Ministerio de la Mujer? ¿Dónde está el colectivo de actrices, cuando a una mujer le dicen mosquita muerta? Entonces, a todo ese colectivo feminista le pido que cierre la boca”, se la escuchó decir a una joven ante una cámara de televisión, durante una caminata encabezada por la candidata a vicepresidente por La Libertad Avanza.

En el último tramo de la campaña, la compañera de banca y de fórmula del economista tomó mayor protagonismo dentro del espacio opositor e incluso estuvo a cargo de algunos actos, en los que transmitió mensajes destinados a un electorado específico.

Dueña de una postura provocativa -y muchas veces polémica- respecto de los hechos ocurridos en la Argentina durante las décadas del ‘70 y del ‘80, la también del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV) concentra el voto partidario vinculado a las fuerzas armadas y de seguridad, pero también de aquellos desencantados con los organismos de derechos humanos y con los movimientos feministas más progresistas, entre otros.

Orgullosamente conservadora, Villarruel es además la principal dirigente del frente vinculada a la Iglesia Católica, en contraste con algunos de los máximos referentes del liberalismo, como Alberto Benegas Lynch hijo, que llegó incluso a opinar que el país debería romper vínculos diplomáticos con el Vaticano.

Si bien muchos de los integrantes del equipo de Milei se definen como provida, fue ella quien se puso al frente de las críticas contra el aborto y sostuvo públicamente y en reiteradas ocasiones que se debería volver a discutir la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

La candidata a vicepresidenta consideró que hay que revisar la ley

Por todos estos motivos, en las filas de La Libertad Avanza consideran que la hija del veterano de Malvinas Eduardo Villarruel es alguien que “complementa muy bien” al economista, que tiene un perfil más académico y una mirada más “anarquista” de la sociedad y de cómo debe administrarse el Estado.

Resistida en su momento por un sector del armado nacional, la diputada supo ganarse la confianza y el respeto de su compañero de banca, que en mayo de este año, en medio de la disputa por las candidaturas, le pidió que integrara con él la fórmula presidencial.

Desde ese momento, fue adquiriendo con el tiempo un rol cada vez más protagónico, pasando de estar con Milei en los actos a organizar eventos ella misma, tener un discurso propio y defender las ideas del espacio en los programas de televisión.

De hecho, luego de la derrota del partido en las elecciones generales, Villarruel fue uno de los cuatro referentes libertarios designados como voceros para hablar con los medios de comunicación, en el marco del cambio en la estrategia de comunicación.

Villarruel participando del acto por el Día de la Prefectura Naval Argentina

“Con Javier no siempre estamos de acuerdo, pero conversamos y llegamos a un punto en el cual el que tiene en ese momento el argumento más fuerte es el que logra convencer al otro. Tenemos una actitud de acuerdo, nada más lejano de lo que está sucediendo en el actual gobierno, donde la vice y el presidente no pueden ni reunirse porque no se pueden ni ver. Nosotros podemos estar horas conversando de proyectos de ley, de las medidas que queremos tomar, de temas controversiales o de la vida”, contó durante una entrevista con Infobae.

Tal como anticipó el propio líder del frente, será ella quien, en un eventual gobierno, quede a cargo de designar a las personas que estarán en los Ministerios de Seguridad y de Defensa, dos de las áreas que estarán bajo su poder.

La abogada tiene vínculos aceitados con las Fuerzas Armadas y, a principios de septiembre último, realizó en el Salón Dorado de la Legislatura porteña un acto en el que reclamó el reconocimiento de las víctimas de los atentados cometidos por las organizaciones guerrilleras como ERP y Montoneros, lo que motivó una fuerte movilización de agrupaciones de izquierda en rechazo a la medida.

Villarruel saliendo escoltada en medio de los disturbios, tras el acto que encabezó en la Legislatura porteña (REUTERS/Agustin Marcarian)

“La verdad a medias no es verdad, es maldad y mentira. No estamos reivindicando la dictadura ni las trágicas consecuencias de esa violación al pacto democrático”, aclaró en aquella oportunidad la legisladora Lucía Montenegro, una de las dirigentes más cercanas a Villarruel.

A pesar de la polémica que se generó en torno a algunas de sus declaraciones, la candidata se mantuvo firme en sus posturas y continuó criticando la ley del aborto y reclamando la revalorización de los militares en la sociedad, aun después de que Milei ratificara su admiración a Margaret Thatcher, lo que fue criticado por Sergio Massa en el último debate.

De hecho, la aspirante a vice tuvo sus propios debates televisados con su rival de Unión por la Patria, Agustín Rossi, en los que se defendió hábilmente de los cuestionamientos en su contra: “Cuando me reuní con algunas de las personas que han sido condenadas o imputadas por lesa humanidad, lo hice porque estaba investigando para un libro. También me reuní con Montoneros, a los cuales, siendo terroristas que agredieron a las víctimas que represento desde hace años, les di la confidencialidad que debía al momento de encontrarme con ellos”, contestó, cuando su adversario le preguntó por las visitas que les hacía a algunos represores presos.

La candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, en campaña junto a Patricia Bullrich

Esta última semana, la actual diputada encabezó una caminata por la avenida Santa Fe, a la altura del barrio porteño de Recoleta, en la que se mostró sosteniendo una bandera argentina con la imagen de las Islas Malvinas, acompañada por Montenegro y por Ramiro Marra, ex candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego de esa actividad, viajó a Córdoba para participar del cierre de campaña de La Libertad Avanza, pero lo hizo un día antes que Milei, para poder tener una agenda propia de reuniones y de recorridas por los medios de comunicación locales.

“Va visitando lugares a los lugares a los que Javier no puede ir por una cuestión de tiempo. Desde hace tiempo, ha tomado dimensión propia y es alguien que ayuda, que suma voto propio”, resumió una fuente cercana a ambos.