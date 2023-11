Tensión en la transición del poder en Chubut: el gobernador electo denunció “acomodos” en la Legislatura provincial

Ignacio Torres, gobernador electo de Chubut

El gobernador electo de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, junto a su vicegobernador, Gustavo Menna, y diputados provinciales electos de Juntos por el Cambio, acusaron a la gestión saliente de Mariano Arcioni de “querer nombrar a sus amigos y familiares” en la planta permanente de la Legislatura provincial como condición para sesionar.

Durante una conferencia de prensa brindada este jueves desde el Hotel Rayentray de la ciudad de Trelew, Torres afirmó que se rompió la transición con el gobierno de Mariano Arcioni en la provincia de Chubut. En ese sentido, expresó que “hemos escuchado un montón de cosas que no son ciertas, y tomamos una decisión que tiene que ver, justamente, con decirle a todos los chubutenses que a partir de hoy no vamos a insistir más con los acuerdos de transición”.

De esta manera, el sucesor de Arcioni en la Gobernación chubutense puntualizó sobre la extorsión que intentó realizar el oficialismo: “A nosotros nos pusieron como condición, para poder sesionar, una serie de acomodos de parientes y amigos en la Legislatura”. Y al respecto, aseguró: “No sólo no vamos a permitir, sino que, si tenemos que sesionar, lo haremos sea donde sea. Es ilegal que no nos dejen sesionar, si ello ocurriera vamos a hacer la denuncia penal como corresponde”.

“A nosotros nos pusieron como condición, para poder sesionar, una serie de acomodos de parientes y amigos en la Legislatura”, denunció el gobernador Torres durante una conferencia de prensa.

“No vamos a ceder ante ningún tipo de extorsión, ni con el sindicato de la Legislatura, ni con ningún diputado o funcionario. Vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo ahora, que es explicarle a la gente lo que está pasando: concretamente, los actuales diputados nos están exigiendo que ingresen sus hijos, amigos, esposas, que se creen cargos, contrariamente al gobierno austero que vamos a llevar adelante”, manifestó:

Ante este escenario, Torres anticipó la presentación de “una ley de Intervención en Seros”, del mismo modo que solicitará “una auditoría integral, además de revisar y tirar para atrás todos los nombramientos recientes”.

“Queremos garantizar que nadie esté acomodado o tenga privilegios en el gobierno que venga. Vamos a reivindicar a los organismos donde tiene que haber concursos para los ingresos, y a los trabajadores de planta que se levantan temprano cada día para ir a trabajar y que tienen la camiseta de Chubut bien puesta”, subrayó.

Por su parte, el vicegobernador Menna advirtió que “se suspendieron dos sesiones y tiene que haber una explicación del por qué; debían tratarse leyes convenidas en el marco de la transición, de ahí que la misma se dé por caída, ya que no hay ningún ánimo de colaboración, pese a la situación gravemente comprometida en la que queda la provincia”.

Finalmente, Torres concluyó: “Nosotros vamos a gobernar para los chubutenses, lo que suceda en las elecciones nacionales es totalmente indistinto; y les decimos a los chubutenses que tengan la garantía de que no nos vamos a dejar extorsionar”.

El flamante mandatario provincial estuvo acompañado por el intendente electo de Trelew, Gerardo Merino; y los legisladores electos Jacqueline Caminoa, Emanuel Fernández, Sonia Cavagnini, Luis Juncos, Sandra Willatowski, Sergio González, Roxana “Chana” Soldani, Leonardo Bowman, Paulina Hogalde, Daniel Hollmann, Andrea Aguilera, Sergio Ongarato, Macarena Acuipil, Fabián Gandón, Karina Otero y Sixto Bermejo.

El pasado 30 de julio, y con apenas 35 años de edad, Torres se impuso en los comicios provinciales sobre el oficialista Juan Pablo Luque y cortó con 20 años de peronismo en la provincia de Chubut.

En la elección más competitiva y reñida del calendario electoral 2023, Torres obtuvo el 35,71% de los votos contra el 34,11% que cosechó Luque y redondeó un triunfo electoral que era muy esperado por Juntos por el Cambio a pocos días de que se celebraran las PASO.

Nacho Torres emitiendo su voto en las elecciones provinciales de Chubut. (Daniel Feldman)

“Quieren confundir porque no pueden entender que después de 20 años ninguneándonos les demostramos que vamos a terminar con la desidia en esta provincia. Hoy Chubut tiene un nuevo gobernador, hoy Chubut cambió su historia de una vez por todas”, celebró Torres durante la noche de la coronación, escoltado por los entonces presidenciables de JxC, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

Nacido el 4 de mayo de 1988 en Trelew, el sucesor de Arcioni se transformó en el gobernador más joven de la historia argentina.