Pablo Echarri: “Creo profundamente que Sergio Massa es la persona que puede conducir los destinos de este país”

Pablo Echarri posa para la foto durante una entrevista en los estudios de Infobae

Admite que está “muy ansioso por conocer los resultados” del balotaje, pero asegura que tiene “muchísima ilusión” porque advierte que una buena porción del electorado que siempre fue opositor al kirchnerismo “ahora quedó de este lado de la orilla”, por el rechazo o el temor que le genera todo lo que representa el proyecto de Javier Milei.

Te puede interesar: Debate presidencial: Massa hablará de sus propuestas y buscará exponer la personalidad de Milei

A cuatro días de la elección que definirá quién será el próximo Presidente de la Argentina, Pablo Echarri expresó su rotundo apoyo al candidato de Unión por la Patria: “Creo profundamente que Sergio Massa es la persona que puede conducir los destinos de este país”, aseguró en diálogo con María O’Donnell en Urbana Play.

El actor, identificado desde hace años con el kirchnerismo, fundamentó su ilusión en “declaraciones de cierto sector del radicalismo” que expresaron públicamente su rechazo a acompañar con su voto al candidato libertario. “Massa habla de un gobierno de unidad nacional y verdaderamente creo que puede ser posible. Puede ser una gran oportunidad para que Argentina salga del pozo definitivamente”, reflexionó.

Te puede interesar: Javier Milei se diferencia del PRO y mantiene su campaña al margen de la causa por espionaje ilegal

En la misma entrevista, Echarri fue contundente al ser consultado sobre si le costó aceptar a Massa como la referencia o el máximo representante electoral del kirchnerismo: “No me costó a mí en lo personal, me considero un tipo muy pragmático y el peronismo es un movimiento que está compuesto por distintas corrientes”.

“Yo apunté muy claro y seguí bien de cerca las decisiones que venía tomando Cristina Kirchner, que fue dando señales muy claras de quién era para ella el representante de esta fuerza política”, reforzó su análisis, antes de comentar que incluso tuvo que militar para persuadir a algunos compañeros: “Había un sector más dogmático que trataba de no escuchar la noticia o de no darla por hecho y seguía intentando que ella (CFK) fuera la candidata, aunque dijera: ‘Dejen de mirar para este lado’ y ya había señalado cuál era su candidato. Entendí que era por ahí, lo creí conveniente”.

Pablo Echarri saluda a Cristina Kirchner durante un encuentro de actores con la actual vicepresidenta

En cuanto al perfil de Massa, el actor lo resumió de la siguiente manera: “Dentro del sistema peronista está corrido más al centro de lo que ha sido la versión kirchnerista. Pero también sé que la Argentina necesita un gestor que tenga esas características. Así que no tuve contradicción, de hecho me encontré convenciendo compañeros para que dejen de ser tan dogmáticos, se alineen y empiecen a caminar”.

Te puede interesar: Milei priorizará la serenidad en el debate frente a Massa y volverá a apoyarse en el eje económico

Durante la charla también hubo espacio para analizar (de forma crítica) el fenómeno Milei, que en poco tiempo se instaló en el centro de la escena política a tal punto que se posicionó en el balotaje como referencia de la oposición: “Tendríamos que preguntarnos por qué un personaje o una figura como él Milei llega tan lejos…”.

En ese contexto, Echarri aprovechó para lanzar una advertencia sobre su compañera de fórmula: “La de Milei a esta altura es casi anecdótica (en comparación con) la figura de Victoria Villarruel, que pareciera ser bastante más peligrosa y oscura”.

Luego, el artista trató de ponerse en el lugar de los que eligen al libertario, pero también responsabilizó a la prensa: “Milei llega, entre otras cosas, por una disconformidad muy grande de un sector de la población, cosa que justifico. Pero también llega por un deseo de operación de ciertos comunicadores, que un día militan una idea de centroderecha y cuando la centroderecha ya no tiene posibilidad de pelear en las elecciones no tiene ningún prurito en tirarse en el extremo”.

“Cierta aceptación o blandura de los comunicadores ha hecho crecer un monstruo. Hay cierto sector del periodismo que es tan dogmático que coloca en pie de igualdad ciertas ideas. Y en realidad lo que hay hoy es una opción de democracia y enfrente una forma clara que busca atacar los valores y los derechos conseguidos. Ahí no se puede ser neutral”, sentenció con un marcado tono de reproche a la prensa.

Finalmente, Echarri descartó (al menos de momento) la posibilidad de incursionar en política más allá de la militancia: “¿Ser alguna vez intendente de Avellaneda? No, no... si quiero estar con la familia hermosa que tengo voy a tener que seguir en mi lugar”, concluyó entre risas.