Gobernadores e intendentes empujan la campaña de miedo contra Milei y alertan que no podrán pagar sueldos si gana el libertario

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, el impacto que tendría en el municipio un gobierno de Javier Milei

En la recta final de la campaña, más dirigentes que apoyan la candidatura de Sergio Massa apuestan a la “campaña del miedo” para evitar que Javier Milei gane las elecciones del próximo domingo del 19 de noviembre. Después de los pronunciamientos de varios gobernadores, intendentes como Francisco Echarren, de Castelli, advirtieron que el programa de ajuste de la economía que busca imponer el libertario tendrá como consecuencia la imposibilidad de pagar salarios y el freno de la obra pública.

“Como intendente tengo la necesidad de decirte, con mucha sinceridad, algo muy importante: les quiero decir que si gana Milei no vamos a poder pagar aguinaldos, no vamos a poder pagar los sueldos a los trabajadores municipales, y las cooperativas van a directamente desaparecer”, dijo Echarren sin vueltas, en los primeros segundos de un video que compartió en sus redes sociales.

En el mensaje, dirigido a los vecinos de Castelli, el intendente subrayó que toda la actividad económica local sufrirá las medidas económicas que impulse un eventual gobierno de La Libertad Avanza. Y, anticipándose a las posibles críticas contra este recurso argumentativo, recordó que en la gestión de Cambiemos también hubo consecuencias negativas en materia de recortes al gasto público: “En 2015 nos decían que hacíamos campaña del miedo cuando decíamos que Macri venía a hacer un montón de cuestiones y fue todo verdad”.

“Ahora, creeme, tengo el deber de decírtelo: no votes a Milei. Van a pasar cosas muy graves que nos van a afectar a todos”, insistió el jefe comunal, reelecto por tercera vez en ese cargo ejecutivo el último 22 de noviembre.

La pequeña localidad que gestiona Echarren está ubicada sobre la Ruta 2, a 140 kilómetros al sur de La Plata. Sergio Massa ganó los comicios en ese distrito, con 41% de los votos. A pesar de esa diferencia, los intendentes y dirigentes de Unión por la Patria no se confían y apuestan por la campaña negativa contra la fórmula Javier Milei-Victoria Villarruel.

“Si no podemos pagar aguinaldos y sueldos, automáticamente van a cerrar la mitad de los comercios de Castelli porque va a haber menos gasto. Entendamos a lo que nos enfrentamos. El 19 se juega el futuro de Castelli y de cada uno de nosotros”, lanzó Echarren, conocido también por ser el presidente de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal y, en su momento, por haber inaugurado un barrio con el nombre Julio De Vido.

El gobernador opositor de la UCR, Gerardo Morales, es enfático en su rechazo a una victoria de Javier Milei

Otros casos similares

En las últimas semanas, otros funcionarios electos en sus distritos utilizaron una estrategia similar para pedir el voto en favor de Sergio Massa. El pionero en esa jugada fue el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que se jugó al afirmar que renunciará si gana Javier Milei, además de plantear que no tendrá los recursos económicos para pagar los salarios de la administración pública y que “el sector privado que vive del sector público vería afectados sus intereses”.

Curiosamente, una de las voces cantantes de esta campaña es el gobernador radical, Gerardo Morales, de Jujuy. “Si gana Milei, no vamos a poder pagar los sueldos a los empleados públicos en enero, febrero, marzo y abril, por lo menos. Él plantea eliminar la Ley de Coparticipación, nosotros los gobernadores del Norte Grande tenemos un acuerdo con el ministro Massa para que nos repongan la caída de Impuesto a las Ganancias”, manifestó el mandatario provincial de la UCR en los últimos días.

“Plantea la privatización de la educación y la salud pública. Ahora está acomodando discursos con fines electorales, pero forman parte de una concepción que está muy lejos del ADN de Argentina. Hay que tener mucho cuidado con el salto al vacío”, resaltó Gerardo Morales sobre el plan de Javier Milei.

Sergio Massa y Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja

Desde un enfoque similar, el gobernador Axel Kicillof sostuvo que sin ley de coparticipación la provincia de Buenos Aires no podría continuar con su “plan de infraestructura, la actividad productiva y para que las escuelas y la salud se sigan mejorando”. Mientras que el tucumano Osvaldo Jaldo fue un poco más allá y aseguró que sin el apoyo económico de Nación “las camionetas de la policía no podrán salir a hacer ronda para cuidar a la gente, no vamos a poder reponer insumos de los hospitales, no vamos a poder hacer ni siquiera diálisis para que la gente pueda estar bien”. Raúl Jalil, de Catamarca, y Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, indicaron que también tendrían dificultades en su gestión local ante un triunfo de La Libertad Avanza.

En cuanto a los intendentes, el jefe comunal de Escobar, Ariel Sujarchuk, compartió un breve video editado en donde asegura: “Hospitales, colegios, universidades, microestadios, puentes... Gran parte de la transformación que vivimos en nuestro distrito, con Milei no hubiera existido”

Gastón Ganados, intendente electo de Ezeiza, remarcó en diálogo con radio Provincia que en su distrito hay entre 10 y 15 obras importantes en camino, y sostuvo: “Tienen que saber que para se terminen tienen que votar a Massa”.

Por último, esta visión se replica en el interior del país y el jefe comunal de Campo Gallo, en Santiago del Estero, Amado Tomás Chamorro, advirtió: “Si no llegamos a ganar la elección, no vamos a tener recursos para gobernar; el gobernador (por Zamora) también lo ha dicho”.