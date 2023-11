Dónde voto en San Juan en el balotaje 2023: consultá el padrón electoral

San Juan representa el 1,72% del padrón electoral nacional (Roberto Almedia)

El próximo 19 de noviembre tendrá lugar el balotaje 2023 para definir al próximo presidente de Argentina. Los ciudadanos deberán volver a concurrir a las urnas en la segunda vuelta electoral para elegir entre Javier Milei (La Libertad Avanza) o Sergio Massa (Unión por la Patria).

Te puede interesar: Dónde voto en provincia de Buenos Aires en el balotaje 2023: consultá el padrón electoral

El voto en las elecciones en Argentina es obligatorio para todas las personas que figuren en el padrón electoral, que tengan entre 18 y 70 años. Además, se debe concurrir el día de la elección al establecimiento de votación con un documento cívico personal habilitado para poder votar que acredite la identidad del elector.

En total, hay 35.394.425 personas habilitadas para participar en las elecciones 2023. San Juan representa el 1,72% del padrón electoral nacional, con 608.535 personas habilitadas para votar.

El voto en el balotaje es obligatorio para todas las personas que figuren en el padrón electoral que tengan entre 18 y 70 años (Ariel Pacheco)

Dónde voto en San Juan en el balotaje 2023

Para poder saber dónde votar en el balotaje 2023 en San Juan, es posible chequear el sitio web habilitado por la Cámara Nacional Electoral (CNE) para consultar el padrón electoral. Allí se debe ingresar el número de DNI, género y distrito en el que se vota.

Te puede interesar: Dónde voto en CABA en el balotaje 2023: consultá el padrón electoral

A continuación, se obtendrán los datos necesarios para poder sufragar, como la dirección del establecimiento de votación, el número de mesa y orden.

También se puede consultar el padrón electoral aquí:

¿Cuáles son los documentos válidos para votar?

Los documentos válidos para votar en las elecciones generales del 22 de octubre son:

Libreta Cívica

Libreta de Enrolamiento

DNI verde

DNI celeste

DNI tarjeta

Se debe votar con el documento cívico que figure en el padrón electoral, o con una versión posterior del mismo. Cabe señalar que no se podrá votar si se concurre a votar con un documento anterior al que consta en el padrón. Por otra parte, el DNI en el celular no es válido para votar.

Los documentos válidos para votar en el balotaje 2023.

¿Puedo votar en el balotaje 2023 si no participé de las elecciones generales de octubre?

Sí. Los ciudadanos que figuren en el padrón electoral que no hayan votado en las elecciones generales del 22 de octubre o en las PASO del 13 de agosto tienen el derecho y la obligación de realizarlo en el balotaje.

Te puede interesar: Dónde voto en Neuquén en el balotaje 2023: consultá el padrón electoral

Sin embargo, quienes no asistieron a las urnas en las dos instancias anteriores deberán justificar su ausencia ante la Secretaría Electoral del Juzgado Federal que le corresponde dentro de los 60 días posteriores de la elección, para no quedar inscripto en el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar.

Para justificar la ausencia en las PASO, hubo tiempo hasta el 12 de octubre, mientras que para justificar la ausencia en las elecciones generales, hay tiempo hasta el 21 de diciembre.

Quienes no lo hagan deberán pagar una multa económica y serán incorporados en el Registro de Infractores al deber de votar. Además, no podrán ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Quien no pague la multa no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

Sergio Massa y Javier Milei, los candidatos a presidente en el balotaje 2023 (Cristina Sille and Agustin Marcarian)

¿Cuál fue el resultado de las elecciones generales en San Juan?

En las elecciones generales del 22 de octubre se eligió presidente, vicepresidente, 130 diputados y 24 senadores nacionales y 43 representantes del Parlasur. A San Juan le tocó elegir, además de presidente y vice, 3 bancas en el Senado y 3 bancas de diputados en el Congreso de la Nación.

En la provincia, Javier Milei fue el candidato más votado a presidente, seguido por Sergio Massa, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Myriam Bregman.

Cabe mencionar que la provincia fue una de las que decidió desdoblar sus comicios provinciales de los nacionales, y los electores asistieron a las urnas para elegir cargos locales el 14 de mayo y el 2 de julio, cuando se desarrollaron las elecciones provinciales.

Por un lado, los comicios para elegir 19 diputados departamentales y 17 diputados por representación proporcional, además de intendentes y concejales fueron el 14 de mayo. El peronismo ganó en casi toda la provincia, pero perdió la intendencia de la capital, que quedó en manos de Juntos Por el Cambio. Por otra parte, las elecciones en San Juan a gobernador fueron el 2 de julio, y dieron como ganador a Marcelo Orrego, el candidato de Juntos por el Cambio.