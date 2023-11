¿Puedo votar en el balotaje si no voté en las elecciones generales 2023?

Hubo 35.394.425 personas habilitadas a votar el domingo 22 de octubre (Maximiliano Luna)

Los resultados del escrutinio provisorio de las elecciones generales 2023 ubicaron, con el 98,5% de las mesas escrutadas, a Sergio Massa en el primer lugar. El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria obtuvo el 36,6% de los votos, mientras que Javier Milei, diputado nacional de La Libertad Avanza, quedó en segundo lugar con el 29,9%.

De acuerdo a los porcentajes que obtuvieron, ambos competirán en las urnas el próximo 19 de noviembre en el balotaje, o segunda vuelta. Según la Constitución Nacional lo que necesita una fórmula presidencial para resultar ganadora es al menos el 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos. Su artículo 98, en tanto, señala que “cuando la fórmula que resultase más votada en la primera vuelta hubiere obtenido el 40% por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos y, además, existiere una diferencia mayor de diez puntos porcentuales respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos sobre la fórmula que le sigue en número de votos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la Nación”.

De acuerdo al Código Electoral Nacional, “en la segunda vuelta participarán solamente las dos fórmulas más votadas en la primera, resultando electa la que obtenga mayor número de votos afirmativos válidamente emitidos”.

Sergio Massa y Javier Milei competirán mano a mano por el Sillón de Rivadavia el 19 de noviembre.

¿Puedo votar en el balotaje si no voté en las elecciones generales?

Sí. Los ciudadanos que figuren en el padrón electoral que no hayan votado en las elecciones generales del 22 de octubre o en las PASO del 13 de agosto tienen el derecho y la obligación de realizarlo en el balotaje.

Sin embargo, quienes no asistieron a las urnas en las dos instancias anteriores deberán justificar su ausencia ante la Secretaría Electoral del Juzgado Federal que le corresponde dentro de los 60 días posteriores de la elección, para no quedar inscripto en el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar. Por ejemplo, la Secretaría Electoral de CABA es en Tucumán 1320, y la de la provincia de Buenos Aires, en Calle 8 N° 925 (entre calle 50 y 51), en La Plata.

Para justificar la ausencia en las PASO, hubo tiempo hasta el 12 de octubre, mientras que para justificar la ausencia en las elecciones generales, hay tiempo hasta el 21 de diciembre.

Quienes no lo hagan deberán pagar una multa económica y serán incorporados en el Registro de Infractores al deber de votar. Quien no pague la multa no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año. Sin embargo, sí podrán participar en el balotaje del 19 de noviembre.

Todos los ciudadanos que figuren en el padrón electoral podrán votar en el balotaje 2023, hayan o no participado de los comicios del 22 de octubre (Roberto Almedia)

¿Cómo justificar la no emisión del voto?

En caso de no haber asistido a votar en las elecciones generales del 22 de octubre, se debe presentar el certificado que justifique su ausencia ante la Secretaría Electoral del Juzgado Federal del distrito que corresponda, dentro de los 60 días posteriores a las elecciones. Si no lo justifica, le corresponderá una multa y no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Este trámite podrá realizarse hasta el 21 de diciembre, según el cronograma electoral oficial.

El trámite también puede realizarse por internet de forma online. Para esto, deberá realizar la consulta en el Registro de Infractores al Deber Votar. Allí deberá ingresar el documento, el género, el distrito donde vota y el código de verificación. A continuación, se desplegará una lista con las clases de justificaciones para no asistir el día de los comicios. Se debe adjuntar la documentación que acredite el motivo seleccionado en la etapa anterior, colocar el número de teléfono y una dirección de correo electrónico.

Si el elector ya cuenta con multas a pagar, puede abonarse directamente en la web de la Cámara Nacional Electoral (CNE) con cualquier medio de pago digital, o bien de forma presencial en cualquiera de las sedes del Banco de la Nación Argentina (BNA) en efectivo, con Mercado Pago o con transferencia bancaria.

Para saber si se cuenta con multas por no votar, se puede consultar el Registro de Infractores en el sitio web habilitado por la Cámara Nacional Electoral.

¿De cuánto es la multa por no votar?

La falta de presentación de este documento implica una multa monetaria como sanción. Según consta en el artículo 125 de la Constitución Nacional, “se impondrá una multa de $50 a $500 al elector mayor de 18 y menor de 70 años que dejaré de emitir su voto y no justifique su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los sesenta (60) días de la respectiva elección”.

Quienes no hayan asistido a las urnas y no puedan justificar su ausencia, deberán afrontar sanciones (Roberto Almedia)

En consecuencia, las multas por no votar son las siguientes:

Si el elector no tiene infracciones previas sin regularizar: $50 ;

Si el elector tiene 1 infracción previa sin regularizar: $100 ;

Si el elector tiene 2 infracciones previas sin regularizar: $200 ;

Si el elector tiene 3 infracciones previas sin regularizar: $400 ;

Si el elector tiene 4 o más infracciones previas sin regularizar: $500.

Además, omitir el registro de la no emisión del voto tiene como penalidad la inhibición para realizar trámites durante el período de un año en organismos nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en caso que no se abone dicha penalidad.

Para poder participar del balotaje, es necesario figurar en el padrón electoral (Maximiliano Luna)

¿Cómo se define el balotaje?

Según el artículo 151 de la Ley 24.444, “en la segunda vuelta participarán solamente las dos fórmulas más votadas en la primera, resultando electa la que obtenga mayor número de votos afirmativos válidamente emitidos”.

Cabe señalar que, para la segunda vuelta tanto el padrón electoral, las autoridades de mesa y los lugares de votación serán los mismos que para las generales del domingo pasado.

¿Cuáles fueron los resultados de las elecciones generales 2023?

En la categoría de presidente, Sergio Massa obtuvo el 36,6% de los votos y quedó en primer lugar. De esta manera, se sobrepuso a la derrota en las PASO y sumó más de 9 millones de votos. En segundo lugar se ubicó Javier Milei, que sacó el 29,9%. En tercer lugar, se ubicó Patricia Bullrich, con el 23,8%, mientras que en la cuarta posición quedó Juan Schiaretti con el 6,7% y en la quinta, Myriam Bregman, con el 2,7%.