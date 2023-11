Dónde voto en Jujuy en el balotaje 2023: consultá el padrón electoral

La provincia de Jujuy representa el 1,67% del padrón electoral a nivel nacional.

El próximo 19 de noviembre, los electores de Jujuy deberán volver a las urnas para participar de la segunda vuelta electoral o balotaje. En esta instancia, los ciudadanos habilitados para votar deberán elegir entre Javier Milei y Sergio Massa para definir quién será el próximo presidente de la Nación.

La segunda vuelta electoral se da luego de que los resultados de las elecciones generales de octubre ubicaran al ministro de Economía con el 36,7% de los votos, y al líder libertario con el 29,9%. De acuerdo a la Constitución Nacional, para que un candidato resulte ganador en la categoría de presidente debe obtener al menos el 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, o el 40% con una diferencia de al menos 10 puntos del segundo candidato más votado.

De acuerdo al artículo 155 del Código Electoral Nacional, “en la segunda vuelta participarán solamente las dos fórmulas más votadas en la primera, resultando electa la que obtenga mayor número de votos afirmativos válidamente emitidos”. Esto significa que el ganador será quien obtenga más votos, sin importar la diferencia entre ambos o el resultado en términos porcentuales.

Sergio Massa y Javier Milei, los candidatos a presidente en el balotaje 2023.

Dónde voto en Jujuy: consultá el padrón electoral

Para poder participar de la segunda vuelta electoral, es necesario figurar en el padrón electoral y presentar al momento del sufragio, un documento válido para votar para acreditar la identidad ante las autoridades de mesa.

Para poder saber dónde votar en Jujuy en el balotaje del 19 de novembre, se puede consultar el padrón electoral de forma online en el sitio web habilitado por la Cámara Nacional Electoral. Allí, se debe ingresar el número de DNI, el género y el distrito donde se vota. Como resultado, el elector podrá obtener los datos necesarios para el momento del sufragio, como la dirección del establecimiento de votación, el número de mesa y de orden.

También se puede consultar el padrón electoral aquí:

¿Puedo votar en el balotaje 2023 si no participé de las elecciones generales de octubre?

Sí. Los ciudadanos que figuren en el padrón electoral que no hayan votado en las elecciones generales del 22 de octubre o en las PASO del 13 de agosto tienen el derecho y la obligación de realizarlo en el balotaje.

Sin embargo, quienes no asistieron a las urnas en las dos instancias anteriores deberán justificar su ausencia ante la Secretaría Electoral del Juzgado Federal que le corresponde dentro de los 60 días posteriores de la elección, para no quedar inscripto en el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar.

Para justificar la ausencia en las PASO, hubo tiempo hasta el 12 de octubre, mientras que para justificar la ausencia en las elecciones generales, hay tiempo hasta el 21 de diciembre.

Quienes no lo hagan deberán pagar una multa económica y serán incorporados en el Registro de Infractores al deber de votar. Además, no podrán ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Quien no pague la multa no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

Para poder votar en el balotaje 2023, es necesario figurar en el padrón electoral (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

¿Cuáles son los documentos válidos para votar?

Además de figurar en el padrón electoral, para poder votar es necesario validar la identidad del elector ante las autoridades de mesa en el momento del sufragio. Los documentos válidos para votar en el balotaje 2023 son:

Libreta Cívica

Libreta de Enrolamiento

DNI verde

DNI celeste

DNI tarjeta

Estos son los documentos válidos para votar en el balotaje 2023.

Se debe votar con el documento cívico que figure en el padrón electoral, o con una versión posterior del mismo. Cabe señalar que no se podrá votar si se concurre a votar con un documento anterior al que consta en el padrón. Por otra parte, el DNI en el celular no es válido para votar.

¿Cuál fue el resultado de las elecciones generales del 22 de octubre en Jujuy?

El candidato a presidente más votado fue Javier Milei, con el 37%. En segundo lugar, se ubicó Sergio Massa, con el 32%. En tercer lugar quedó Patricia Bullrich, con el 19%, y Juan Schiaretti quedó cuarto, con el 6,8%. Myriam Bregman, por otro lado, se ubicó quinta, con el 3,5%.

Cabe mencionar que la provincia fue una de las que decidió desdoblar sus comicios provinciales de los nacionales, y los electores asistieron a las urnas para elegir cargos locales el 7 de mayo, cuando se desarrollaron las elecciones provinciales.

En esa ocasión, se eligió gobernador, vicegobernador, 24 diputados provinciales y 10 suplentes, convencional constituyentes y autoridades municipales. El ganador fue Carlos Sadir, de Juntos por el Cambio, con el 49,5% de los votos, quien sucederá a Gerardo Morales en la gobernación de la provincia.