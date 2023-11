Ramón Lanús se definió por Milei para el balotaje: “No me volví mileísta pero hoy es la única alternativa”

Ramón Lanús dijo que "hay un reaseguro" para las ideas polémicas de Javier Milei: "Son cuestiones que se discuten en el Congreso y le va a tocar a JxC encauzarlas" (Foto Maximiliano Luna)

Es uno de los dirigentes de Juntos por el Cambio que se salvó del naufragio electoral. Primero le ganó la interna a Macarena Posse y desbancó en San Isidro a la familia que estuvo 40 años en el poder. Y después ganó por amplio margen las elecciones en su distrito, uno de los más importantes del conurbano, e incluso obtuvo más votos que Patricia Bullrich, la candidata presidencial que apoyó. ¿Cuál es el secreto de Ramón Lanús? Este abogado de 44 años, ex titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en el gobierno de Cambiemos, fue una de las revelaciones electorales de la oposición y se convirtió en uno de los principales referentes del PRO que, en sintonía con el pacto alcanzado por Mauricio Macri y Bullrich, anticipó que votará a Javier Milei.

“No me volví mileísta de un día para el otro -dijo en una entrevista con Infobae-. Es que no hay forma de que pueda acompañar al modelo de gobierno del kirchnerismo y hoy la única alternativa es Milei”. Acaba de anunciar su decisión en una reunión con vecinos y, aunque aún “no tiene definido” si se sumará a una recorrida que el candidato de La Libertad Avanza hará este sábado por San Isidro, admitió que le ofrecerá “toda la estructura de fiscalización” que tiene en el distrito.

Advirtió, además, que rechaza ideas polémicas del líder libertario como la libre portación de armas y la venta de órganos, pero que “hay un reaseguro” para frenarlas: “Son cuestiones que se discuten en el Congreso y le va a tocar encauzarlas a Juntos por el Cambio porque no tienen consenso”.

Javier Milei sigue recibiendo apoyos de dirigentes de JxC para el balotaje (Foto EFE)

Al mismo tiempo, el intendente electo de San Isidro reconoció que puede ser que elegir a Milei represente “riesgos”, pero hizo hincapié en que donde “no hay riesgos es votando a Sergio Massa porque es pura certeza: es la certeza de una Argentina corporativa que trae inflación y más pobreza”.

Lanús, además, hizo autocrítica por la derrota de JxC en las elecciones (”dejamos de representar a la sociedad”, dijo) y se anotó para la reconstrucción de la coalición opositora: “Quiero trabajar para la renovación de los liderazgos -señaló-. Estas elecciones van a jubilar a muchos dirigentes de nuestro espacio. Ya es momento de que den un paso al costado y eso es bueno para Juntos por el Cambio”.

— ¿Usted anunció su apoyo a Milei y se sumará a una recorrida del libertario por San Isidro?

— Tuvimos una reunión con vecinos de San Isidro respecto de la posición ante el balotaje y coincidió con el hecho de que este sábado va a estar Milei en el distrito, pero no tengo definido si estaré con él.

— ¿Por qué lo respalda al candidato de La Libertad Avanza?

— Los argentinos vamos a tener que tomar una decisión el 19 de noviembre. Si queremos la continuidad de este gobierno o preferimos un cambio. Yo soy parte de los que creen que la Argentina necesita un cambio profundo y ese cambio hoy lo representa Milei. Eso no significa que haya dejado de ser parte de Juntos por el Cambio, donde trabajé por la candidatura de Patricia Bullrich, pero para el balotaje hay una propuesta que representa la continuidad de este gobierno y de 20 años que han hecho tremendo daño en la Argentina y hay otra propuesta que, con algunos matices, representa un cambio respecto de ese modelo. No me volví mileísta de un día para el otro. Es que no hay forma de que pueda acompañar al modelo de gobierno del kirchnerismo y hoy la única alternativa es Milei.

Ramón Lanús: "La mayoría de la gente votó un cambio de este gobierno" (Foto Maximiliano Luna)

— Massa aclaró que no es kirchnerista sino del Frente Renovador.

— Algunas de las cuestiones que se dicen hoy de Sergio Massa me recuerdan a las que se decían de Alberto Fernández en 2019: pero el Presidente no sólo no fue algo distinto del kirchnerismo sino que superó al propio kirchnerismo con un gobierno del que no encuentro un motivo para que estén orgullosos en estos cuatro años. Pero, además, Massa es el ministro de Economía que tiene el dólar a 1.000 pesos, el que llevó la inflación al 150% que rompió el récord de 30 años en la Argentina y el que tiene más de 40% de los argentinos pobres, con lo cual no entiendo cómo no se lo puede vincular con este gobierno, del que fue uno de los fundadores junto con Alberto Formández y Cristina Kirchner.

— ¿Y por qué fue que recibió la mayor cantidad de votos en las elecciones?

— Diría que la mayoría de la gente votó un cambio de este gobierno: el 60% del electorado, si sumamos a (Juan) Schiaretti. Lo que logró el peronismo es estar unido. Y después hubo dos o tres candidatos que planteaban un cambio, pero no logramos confluir en una única propuesta electoral.

— En la campaña se mencionó que las listas de Milei tenían candidatos puestos por Massa. ¿No es un riesgo votar al libertario si finalmente puede ser funcional al oficialismo?

— Por supuesto que hay riesgos y por eso nosotros tenemos otra propuesta. Donde no hay riesgos es votando a Sergio Massa porque es pura certeza: es la certeza de una Argentina corporativa que trae inflación y más pobreza. Esa es la certeza de Massa y de este espacio político que es el kirchnerismo. Sabemos, por ejemplo, que lo que va a traer a la Argentina es la falta de nafta. Y otra cosa es un proyecto político, como el de Milei, que tiene un montón de cuestiones que criticamos en campaña y eso no cambió de un día para el otro, lo que pasa es que hoy quedaron solo dos propuestas y nosotros decidimos con cuál sabemos que no queremos estar. Una de las dos va a llegar a la Presidencia.

Sergio Massa, en la Asamblea Legislativa en el recinto de la Cámara de Diputados del Congreso (Foto Senado de la Nación)

— ¿Cómo se lleva usted con las ideas más polémicas de Milei, como la dolarización, la libre portación de armas, la venta de órganos o la eliminación del Banco Central?

— No estoy de acuerdo ni con la venta libre de armas ni con el mercado de órganos, incluso tampoco con la dolarización, pero hay un reaseguro: son cuestiones que se discuten en el Congreso, requieren una ley y ahí es donde nos va a tocar a nosotros en Juntos por el Cambio, como espacio político, encauzar propuestas de Milei que no se condicen con lo que deseamos para la Argentina. Ese es el lugar donde se van a dar esas discusiones y eventualmente se van a negociar estas propuestas si Milei decide, siendo presidente, impulsarlas en el Congreso. Pero no hay que entrar en la campaña del miedo que el oficialismo es muy bueno en instaurar porque son todas cuestiones que no dependen del Presidente sino del Congreso de la Nación y no hay consenso para ninguna de esas ideas.

— ¿El pacto entre Milei y Macri implica un cogobierno entre los libertarios y el PRO?

— No creo que estén hablando de un cogobierno. No conozco los detalles de esas conversaciones, sino sólo comentarios que me llegaron de personas que participaron, pero no creo que se esté hablando de un cogobierno de ninguna manera. Lo que se está haciendo es: perdiste una elección y ponés al servicio tu espacio político, tu capacidad de movilización y de fiscalización para ayudar al que queda en competencia de cara a la opción que mejor representa tus ideas. No veo ni a Mauricio queriendo ser cogobierno de Milei ni a Milei queriendo que Mauricio sea su cogobierno.

— ¿Qué falló para que Juntos por el Cambio, que sentía cercano el triunfo en las elecciones, quedara tercero detrás de Unión por la Patria y de la Libertad Avanza?

— Creo que dividimos la propuesta electoral y Milei pudo representar mejor el mensaje de cambio que necesitaba la Argentina. Todavía no es momento para hacer un ejercicio de autocrítica y ver en qué cosa nos equivocamos, pero evidentemente fue la interna. En la Argentina nos falta cultura de internas, no es algo que supimos hacer bien o que los argentinos hayan valorado adecuadamente.

— En las elecciones legislativas de 2021 las PASO favorecieron a Juntos por el Cambio.

— En este caso sucedió el revés. Pareciera que, en el contexto que vivía el país, los argentinos no querían ver a Juntos por el Cambio discutiendo quién iba a tener el primer lugar y quién el segundo, y eso nos costó electoralmente, nos separó de la agenda de la gente.

Ramón Lanús, el dirigente del PRO que desbancó a la familia Posse el poder en San Isidro (Foto Maximiliano Luna)

— Las encuestas marcaban que ante cada discusión de los líderes de JxC, la imagen positiva de la coalición caía unos 4 o 5 puntos, y los protagonistas de los enfrentamientos admitían que la gente les pedía en la calle que no se pelearan. ¿Por qué no cambiaron a tiempo?

— Hubo incapacidad política de los que somos dirigentes de Juntos por el Cambio para encauzar adecuadamente esas discusiones internas sin que impacten en el gran público. Y venía de la mano de un gobierno tan malo que permitía que algunas personas pensaran: “No importa lo que hagamos, igual vamos a ganar”. Subestimamos al Gobierno, a su capacidad de operación y de instalar una campaña de miedo. Y sobreestimamos nuestras capacidades. Sobre todo, dejamos de representar a la sociedad. O sea, la sociedad nos vio en un modo de discusión que nos alejaba de ella y se dirigió a otras opciones.

— ¿Qué imagina ahora para lo que viene en Juntos por el Cambio? ¿Una alianza de derecha entre los libertarios y el PRO, y otra de centro con otro sector de PRO, la UCR y la Coalición Cívica?

— Prefiero contestar qué es lo que yo quiero que ocurra. Quiero trabajar para que Juntos por el Cambio siga unido, para que se consolide una coalición política que le trajo estabilidad al sistema político argentino en estos casi 10 años de vida. Y también quiero trabajar para la renovación de los liderazgos. Estas elecciones van a jubilar a muchos dirigentes de nuestro espacio político. Ya es momento de que den un paso al costado y eso es bueno para Juntos por el Cambio.

— ¿Quiénes deberían jubilarse?

— No importa, vos poné los nombres, pero estas elecciones implican que mucha gente que estuvo durante mucho tiempo en los primeros lugares dé un paso al costado.

— Muchas veces, como sabemos, los dirigentes no quieren jubilarse.

— Los votos jubilan a los dirigentes y el resultado electoral es un indicador.

Ramón Lanús, con Patricia Bullrich, Néstor Grindetti y Soledad Martínez, intendenta de Vicente López

— Pero a veces, pese a los votos, tampoco se jubilan. Como parte de una camada de dirigentes ratificada por los votos, ¿qué hará para provocar esos cambios si algunos no quieren irse?

— Primero tengo que trabajar para ser el mejor intendente que jamás haya tenido San Isidro y mostrar que se puede hacer una gestión municipal distinta, con foco en lo que la gente realmente le preocupa. En San Isidro, la primera preocupación es la seguridad y que podamos tener en poco tiempo señales claras de que es nuestro primer compromiso, que nos ocupamos y que mostramos resultados. Mi primera obligación como dirigente político, como intendente de San Isidro, es trabajar para que los 300 mil vecinos del partido vivan mejor y que se perciba eso en la calle al poco tiempo. Mi segunda obligación, como parte de Juntos por el Cambio y, en particular, del PRO, es discutir los lugares internos para que los que tomen la posta vuelvan a las fuentes de lo que fue el comienzo de este espacio, de lo que el PRO representó cuando irrumpió en la vida política argentina. Ese mensaje que tenía para ofrecer a la sociedad se fue diluyendo y nos fuimos pareciendo mucho más a lo mismo y no al cambio que pretendíamos ser al comienzo. Voy a trabajar para que podamos volver a las fuentes, a lo que nos hizo irrumpir en la vida política argentina, a lo que nos hizo distintos y a lo que nos hizo tener tremendo apoyo en la ciudad de Buenos Aires y en los grandes centros urbanos del país.

— Luego de la derrota electoral, los gobernadores de Juntos por el Cambio quieren convertirse en un polo de poder interno para incidir en la recomposición política que viene. ¿Los intendentes también quieren hacer lo mismo para tener voz y voto?

— A título individual, como intendente de San Isidro y como parte de este espacio político, quiero tener voz y voto en lo que ocurra hacia adelante, y eso nos pasa a todos los que tenemos representación popular, pero tampoco creo que los gobernadores por un lado o los intendentes por el otro seamos los que tenemos que manejar el partido o la coalición porque también hay diputados y senadores de enorme prestigio con un enorme respaldo en las urnas cuando les tocó ser candidatos y que también tienen que ser parte de este proceso. Hay que incluir a todos y no pensar que los que hoy tenemos una responsabilidad ejecutiva somos los que vamos a manejar el partido excluyendo la participación. Hay que volver a las fuentes dentro de un esquema mucho más horizontal. Todos tenemos que ser parte de la reconstrucción y de la nueva etapa del PRO y de Juntos por el Cambio. Quiero trabajar para eso y no quiero tener más responsabilidad que la que le puede tocar a otros dirigentes que vienen trabajando desde hace mucho tiempo para ser fieles a esos valores.

Para Ramón Lanús, la reunión de Mauricio Macri con Javier Milei "no fue el punto de ruptura" de Juntos por el Cambio

— Usted se va a reunir la semana próxima con otros intendentes electos de JxC como Jaime Méndez, de San Miguel, y Santiago Passaglia, de San Nicolás. ¿No es para conformar un bloque de intendentes y encarar juntos la reconstrucción del espacio opositor?

— En mi caso, es para tratar de recoger las experiencias de los intendentes que son parte de mi espacio político y que han hecho muy buenas gestiones. Me reúno regularmente con Soledad Martínez, intendenta de Vicente López; con Jaime Méndez, intendente de San Miguel y también con Manuel o Santiago Passaglia que vienen gobernando San Nicolás muy bien desde hace mucho tiempo. Quiero aprender de los intendentes que llevan más tiempo que yo gobernando y lo vienen haciendo con mucho respaldo popular. En San Miguel si tengo que destacar algo es el programa de seguridad, que es el mejor del conurbano. Cuando te digo Vicente López, lo que hace en materia de educación es increíble y es un ejemplo para todo la provincia. Y cuando vamos a San Nicolás vemos todo lo que han hecho en la transformación digital y en la vinculación del vecino con el municipio, que es tremendo. Entonces quiero tratar de copiar lo mejor de cada uno y que el vecino de San Isidro pueda tener el mejor sistema de seguridad como el de San Miguel, el mejor sistema educativo copiado del de Vicente López y la mayor transformación digital para facilitar la interacción con el vecino como lo ha hecho San Nicolás. Tengo ganas de construir los planes de San Isidro de la mano de los mejores del conurbano.

— ¿Qué pasó en San Isidro? Más allá de lo que representó su candidatura para los vecinos, ¿por qué cree que perdieron los Posse después de cuatro décadas en el poder?

— Pude hacer una campaña muy coherente, muy consistente y acompañada del liderazgo de Patricia Bullrich en San Isidro, y eso claramente ayudó a empujar mi candidatura a intendente. En segundo lugar, al vecino de San Isidro le pareció mucho lo de la hija (de Posse). Después de 40 años gobernando una misma familia de San Isidro, que fuera candidata la hija, más allá de las cualidades que pueda tener, quedaba feo. Los vecinos me lo decían en la calle: “Es mucho”. El siguiente motivo por el cual ganamos es que hicimos una propuesta política muy completa, donde sumamos a todos los actores que querían un cambio en San Isidro y que estaban más o menos dentro del paraguas de lo que es el partido vecinal importante, “Con Vocación”, que viene desde hace 20 años disputando elecciones en San Isidro con resultados que van de entre el 10 y el 20% de los votos. Y el cuarto elemento que explica nuestro triunfo es que nos hicimos “antipossismo” en la campaña. No traté de convencer a la gente de que todo lo que estaba haciendo el gobierno de Gustavo Posse era malo. Hay muchas cosas que están muy bien en San Isidro y hay muchas cosas que hay que cambiar y en las cuales tenemos una mirada distinta. Fuimos cuidadosos en la disputa interna respetando a mi adversario que era obviamente la familia que hace 40 años gobernaba en San Isidro con muy buena receptividad de la gente. Mientras en muchos otros ámbitos los políticos se peleaban, los vecinos apoyaron que me haya mantenido en una actitud constructiva y superadora, pero no en contra del possismo. Eso fue un acierto. Lo hicimos porque creemos que ese es el modo de construir política.

— ¿Dónde pondrá el foco cuando asuma la intendencia, además de la seguridad?

— El intendente se tiene que hacer cargo, más allá de la falencia del gobierno provincial o nacional, de tener un rol protagónico en materia de seguridad. Lo segundo, en un contexto de crisis económica, de inflación, es cuidar el mango. El vecino no aguanta que sigamos poniendo sobre sus hombros una presión fiscal imposible. Queremos facilitarle la vida al comerciante, bajar impuestos, cuidar mucho el presupuesto para acompañar un proceso que ya viene siendo y será ser doloroso el año que viene.

El gobernador Axel Kicillof

— ¿Qué expectativa tiene respecto de su relación con el gobernador Axel Kicillof?

— Espero de Axel Kicillof lo mismo que espero de mí mismo, que es que podamos separar la cuestión política y pensar, en mi caso, en los 300.000 vecinos de San Isidro y no sólo en los que me votaron. El 50% de los vecinos de San Isidro me votó, pero el 50% no. Yo quiero gobernar para el 100% de los vecinos y espero del gobernador lo mismo, que gobierne para todos los intendentes, y con todos ,y no solamente con los intendentes que son de su mismo signo político.

— ¿Esperaba una victoria tan importante de Kicillof en la provincia de Buenos Aires a la luz de los malos resultados de la gestión del gobierno nacional?

— Fue un arrastre de la boleta nacional. En la provincia de Buenos Aires, hasta que no cambiemos la forma en la que votamos, es una discusión que queda subsumida en la discusión nacional. No creo que los que han votado a Kicillof, a (Néstor) Grindetti y a (Carolina) Píparo hayan votado a esos candidatos sino que eligen una boleta en la categoría presidencial y eso arrastra en muchos casos en la categoría gobernador e incluso también en la de intendente. Pero, además, la oferta de cambio en la provincia de Buenos Aires fue dividida. Por eso fuimos mayoría, pero poco conducentes en términos políticos porque le permitimos a Axel Kicillof tener un nuevo mandato cuando no tengo dudas de que la mayoría de los vecinos de la provincia de Buenos Aires hubieran votado por un cambio.

"Quiero trabajar para la renovación de los liderazgos", afirmó Ramón Lanús (Maximiliano Luna)

— Mauricio Macri recuperó centralidad como líder opositor, pero con una reunión secreta con Milei que fracturó a Juntos por el Cambio. ¿Cuál debe ser el papel del ex presidente?

— No sé si la reunión fue secreta, pero lo que no quiero validar es que toda la construcción política que viene haciendo Mauricio desde hace 20 años haya tenido esas características. Todo lo contrario. Mauricio es vecino de San Isidro. Es el fundador del PRO y de Juntos por el Cambio. Fue presidente de la Argentina. Espero poder seguir contando con su acompañamiento por la experiencia que tiene. En 2019, muchos querían que si perdía la elección se fuera a Italia, pero demostró estar comprometido con la Argentina y sigue trabajando por el país aunque desde otro lugar. Mi relación es de mucho respeto, admiración y cariño por todo lo que hizo por la Argentina. Tiene que seguir siendo un hombre importante de consulta. No creo que él quiera ser hoy el centro o el líder del espacio político.

— ¿Macri armó Juntos por el Cambio y su reunión inconsulta con Milei rompió la coalición?

— No creo que esa reunión haya sido el punto de ruptura de la coalición. De hecho, lo que hay que promover es que cada dirigente pueda decir a quién vota y que eso no condicione la participación o no en un espacio político. Hay otros dirigentes que han dicho que van a hacer todo lo posible para que no gane Milei. Es tan válido eso como los que creemos que hay que hacer todo lo posible para que no gane Massa. Que cada uno lo diga no implica que te vayas de Juntos por el Cambio. Para algunos, determinadas decisiones personales o posiciones políticas implican que alguien levante la mano y diga “estás afuera de Juntos por el Cambio”. ¿Por qué? Yo podría decir que la neutralidad es una posición que implica estar afuera de Juntos por el Cambio. No comparto la neutralidad, pero la respeto. No creo que la posición que cada uno tome ante el balotaje implique la ruptura de Juntos por el Cambio.