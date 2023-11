Debate presidencial: hoy se conocerán las reglas que deberán cumplir los candidatos y se sorteará el orden para exponer

Sergio Massa y Javier Milei debatirán el 12 de noviembre

Hoy se conocerán las reglas del tercer debate presidencial previo al balotaje y se sorteará el orden en que expondrán los dos candidatos que aspiran a ocupar la Casa Rosada, así como el orden de los temas a debatir. La firma del reglamento que se comprometen a cumplir Sergio Massa y Javier Milei estará a cargo de sus representantes en un acto que tendrá lugar poco antes del mediodía en la Cámara Nacional Electoral, que organiza los debates. Estarán presentes los camaristas electorales Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas.

En esta nueva contienda discursiva se verán cara a cara públicamente, por tercera vez, el candidato de Unión por la Patria y el de La Libertad Avanza, el 12 de noviembre próximo por la noche, en el salón de actos de la Facultad de Derecho de la UBA. Ambos fueron los que salieron primero y segundo en las elecciones del 22 de octubre, con una diferencia del postulante oficialista de 6,5 puntos sobre el economista libertario.

A diferencia de las dos instancias anteriores -el 1 y 8 de octubre- este debate será menos rígido en su estructura y no habrá pautas tan estrictas en el uso del tiempo. Para cada eje temático está previsto un período en total de 6 minutos, en los cuales cada candidato no podrá hacer uso de la palabra más de 2 minutos en forma continuada. La modalidad de este tercer encuentro será más dinámica y los candidatos tendrán mayor flexibilidad para dirigirse uno al otro y hacerse preguntas. No están previstos los derechos a réplica que sí hubo en el primer y segundo debate. Se baraja la posibilidad que los candidatos puedan interrumpirse y poder mirarse cara a cara, más allá de su ubicación en el atril.

Falta también definir algunas cuestiones más técnicas vinculadas a los planos de las cámaras, si serán estáticos o si tendrán mayor amplitud con un mejor despliegue televisivo. Los asesores de Milei preferirían la primera opción, mientras que los de Massa, la segunda.

Sergio Massa saluda a Javier Milei al finalizar el segundo debate presidencial del 8 de octubre (REUTERS)

El modelo a seguir es el de los debates entre Lula Da Silva y Jair Bolsonaro en Brasil en la previa de la última elección, en la que se impuso el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) y dos veces primer mandatario anteriormente. La referencia excede lo formal de la realización del debate y se adentra en los paralelismos ideológicos: Milei tiene una relación de cercanía con uno de los hijos de Bolsonaro -que incluso viajó para las elecciones del 22 de octubre y estuvo en el bunker del libertario-, y Unión por la Patria tiene a Lula como uno de los referentes políticos de la izquierda en la región con la que se identifica.

Los sorteos

Durante la audiencia de esta mañana, se sorteará la ubicación en los atriles sobre el escenario, el orden de intervención tanto para la presentación inicial, como para comenzar a exponer cada tema a los fines de cada uno pueda ser el primero al menos una vez. También se sorteará el orden de los cierres de cada candidato sobre el final del encuentro.

En una reunión que tuvo lugar el lunes pasado en la Cámara Nacional Electoral, los equipos técnicos de cada candidato acordaron que el tercer debate estará moderado por los periodistas Luciana Geuna (Canal 13), Pablo Vigna (TV Pública), Érica Fontana (Telefe) y Antonio Laje (América). Los nombres elegidos surgieron del listado de suplentes que no habían salido sorteados para moderar los dos primeros debates presidenciales. Sus nombres habían sido propuestos por los canales de aire de la Capital Federal, la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) y el Consejo Federal de la Televisión Pública. Cada dupla, conformada por una mujer y un hombre de distintos medios, intervendrá en dos de los bloques: Geuna y Vigna en la presentación de cada candidato y el primer bloque de dos ejes temáticos, y Fontana y Laje en el segundo bloque temático y el cierre.

El orden de los temas a exponer se sorteará hoy. Los ejes serán los mismos que en los dos debates anteriores - Seguridad, Trabajo y Producción, Economía, Educación, Derechos Humanos y Convivencia democrática, Desarrollo humano, Vivienda y Protección del ambiente. En esta oportunidad, se agrega Salud. Su ausencia había sido cuestionada desde distintos sectores.

El primer debate presidencial el 1 de octubre en Santiago del Estero. Crédito: Argentina Debate 2023

Por el oficialismo estuvieron participando de la puesta en común de las reglas Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete de la Nación e integrante del equipo de campaña de Massa, su asesor en comunicación Santiago García Vázquez, y el estratega estrella del candidato del oficialismo, el catalán Antoni Gutiérrez Rubí. Por el postulante libertario concurrieron Santiago Viola, apoderado de LLA; la hermana del candidato, Karina Milei; y Santiago Caputo, amigo y consultor del economista.

¿Machetes sí o no?

En la reunión del lunes pasado en la Cámara, los representantes de los candidatos tuvieron una mayoría de acuerdos, pero persistió un punto de desacuerdo: la utilización de apuntes por parte de los candidatos en el atril. Ya en la previa de los primeros dos debates previos se había planteado una discusión cuando los equipos de campaña de Milei y Patricia Bullrich pidieron que pudieran contar con apuntes escritos para sus exposiciones.

Este punto generó ayer nuevamente diferencias, ya que mientras que desde el espacio de Milei insistieron en que pueda contar con este material de apoyo y leer en el marco del debate, en el oficialismo entienden que un candidato debe estar en condiciones de hablar y exponer sin recurrir a este tipo de ayuda memoria. Ante la falta de acuerdo entre los equipos de ambos postulantes, la diferencia será saldada por la Cámara Electoral que dará a conocer su posición hoy.

Milei mirando sus apuntes en el debate en Santiago del Estero Crédito: Argentina Debate 2023

Según el reglamento acordado para los debates previos, los candidatos podían tener sobre el atril “hasta cinco hojas manuscritas o impresas de exclusivo uso interno con tamaño de letra hasta 14″, aunque el texto no especificaba sobre la posibilidad de leer las anotaciones de manera textual, algo que hicieron Milei y Bullrich en varios pasajes.

Como sucedió el 1 y 8 de octubre la producción y realización de este tercer debate presidencial estará a cargo de la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT), y será televisados en vivo por la Televisión Pública (TVP) con la posibilidad de ser retransmitidos por el resto de las emisoras del país.