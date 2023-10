De cara al balotaje, intendentes peronistas de Córdoba manifestaron su apoyo a Sergio Massa

Marcos Torres, intendente de Alta Gracia, manifestó su respaldo a la candidatura de Sergio Massa

Un grupo de intendentes de la provincia de Córdoba, identificados con el peronismo, manifestaron en las últimas horas su apoyo al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre frente a Javier Milei.

Te puede interesar: Los desafíos de Massa para el balotaje: de la incógnita en Córdoba a las provincias peronistas conquistadas por Milei

Resuelta la elección general el pasado 22 de octubre, comenzaron a surgir varios escenarios especulativos sobre a dónde irán los votos de los electores que eligieron a los postulantes que quedaron fuera de la segunda vuelta. Los dirigentes comenzaron a mover sus fichas y el revuelo que generó el pacto alcanzado entre el candidato de La Libertad Avanza y Patricia Bullrich -impulsado por Mauricio Macri-, en medio de la ruptura de Juntos por el Cambio, adelantó la toma de postura de parte de un amplio espectro de la política.

En este marco, cobra especial relevancia la provincia de Córdoba, que cuenta con un peronismo con identidad propia, no oficialista, pero que también es el territorio donde el macrismo se ha mostrado fuerte años anteriores y donde Milei se impuso con el 33% de los votos dejando en segundo lugar al schiarettismo, que a su vez venció en la elección de gobernador proclamando a Martín Llaryora para dirigir el Poder Ejecutivo provincial por los próximos cuatro años.

Te puede interesar: Milei cuestionó a los dirigentes de JxC que no apoyan el pacto electoral con Bullrich y Macri: “Probablemente siempre quisieron estar con Massa”

Al respecto, ni Juan Schiaretti ni Llaryora -quienes se encuentran de viaje en Arabia Saudita- han expresado su apoyo a alguno de los dos candidatos a la presidencia. Sin embargo, quienes sí lo hicieron fueron los intendentes que responden al oficialismo cordobés.

Entre los jefes comunales que se alinean detrás de Massa, aparece el titular de Villa María, Martín Gill, quien el fin de semana escribió en su cuenta de Twitter: “Para los peronistas de Córdoba, para los radicales fieles a los ideales democráticos y populares que los conforman, o a los vecinalistas defensores de sus comunidades, nunca fue tan fácil, nunca fue tan necesario. Unidad Nacional o Abismo. Sergio Massa Presidente”.

Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba

El apoyo de los dirigentes trasciende en redes sociales como “la rebelión de los intendentes” del PJ cordobés, e impulsa a sumar adherentes para acompañar al candidato de Unión por la Patria.

Te puede interesar: La ruptura de JxC anticipa las tensiones de la reconfiguración política que se viene después del balotaje

El intendente de Alta Gracia, Marcos Torres, alineado con el schiarettismo, se pronunció la semana pasada y rompió la neutralidad, al decir que decide por su “modo de concebir la política”, el cual no le permite encontrar “ninguna coincidencia con Javier Milei“, y agregó: “Hoy la mejor opción es Sergio Massa”.

También se sumaron los jefes comunales de Mina Clavero, Claudio Manzanelli; de Idiazábal, Juan Pablo Vassia; de Cruz del Eje, Claudio Farías; y de Alejo Ledesma, Marcelo Agustín, entre otros.

Días atrás, dos diputados nacionales que apoyaron a Juan Schiaretti, confirmaron que votarán por el actual ministro de Economía. Se trata de Natalia De la Sota y Alejandro “Topo” Rodríguez, quienes integran el Interbloque Federal.

La hija del exgobernador fallecido, José Manuel De la Sota, señaló: “Lo dije hace un tiempo y lo sostengo hoy: ante un escenario de balotaje no iba a ser indiferente. Las ideas que propone La Libertad Avanza no me representan. Quiero un Estado que abrace, con justicia social, que apoye a la producción, con salud y educación pública de calidad”.

Natalia De la Sota y Alejandro "Topo" Rodríguez apoyaron la candidatura de Juan Schiaretti y en el balotaje votarán a favor de Massa (foto Gentileza Prensa)

“Frente al balotaje apoyo a Massa porque estoy en las antípodas absolutas de Milei. Eso no quiere decir que me sume a Unión por la Patria, que deje mi partido. Soy hija del fundador de Unión por Córdoba, que gobernó los últimos años la provincia, con Schiaretti y ahora con Llaryora, y que han hecho buenos gobiernos. Desde otra fuerza política, de oposición a este gobierno, digo que voy a apoyar a Massa, porque creo que lo demás es un salto vacío”, dijo la diputada en diálogo con Infobae.

Al ser consultada sobre el rechazo de los cordobeses a los candidatos del kirchnerismo -en las elecciones el ministro obtuvo 13% y quedó en cuarto lugar-, Natalia De la Sota respondió: “Me parece que la discusión kirchnerismo-antikirchnerismo que tenemos es un poco antigua. Massa ha demostrado y está planteando que su gobierno va a ser ‘su gobierno’”. Y amplió las críticas contra Milei: “Cuando escucho a La Libertad Avanza decir le voy a poner la tapa al ataúd al kirchnerismo no puedo compartirlo. Tampoco si otro dijera le vamos a poner la tapa al ataúd del macrismo. Me parece inaceptable”.

Massa visitando la provincia de Córdoba, durante la campaña (Mario Sar)

Por su parte, el diputado Rodríguez afirmó: “En términos políticos, Milei es el nuevo peón de Macri. Peón en su doble acepción: peón como dependiente de un patrón, que es Macri; y peón en el sentido de una pieza de ajedrez dispuesta a ser entregada en función de los intereses de Macri. En términos de nuestra identidad, Milei es un candidato que repudia lo más esencial de la argentinidad. Cuando afirma que admira a Margaret Thatcher porque cuando tuvo que decidir pelear una guerra decidió hacerlo y la ganó -en referencia a la guerra de Malvinas- claramente se pone frente del sentimiento de los argentinos”.

Por otra parte, en Córdoba también manifestó su apoyo al candidato de UxP Olga Riutort, referente justicialista en la provincia y titular del PAMI local, quien dijo: “El peronismo de Córdoba acompañó a Schiaretti hasta la puerta del horno, pero nadie quiere que se queme y se extinga como sugiere el gobernador. La Unidad Nacional es con Sergio Massa Presidente!”.

Con información de Agencia Télam.