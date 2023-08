Tras la derrota, Horacio Rodríguez Larreta apoyó a Patricia Bullrich pero advirtió: “El resultado no cambia mis convicciones”

Horacio Rodríguez Larreta brindó su apoyo a Patricia Bullrich (REUTERS/Agustin Marcarian)

Luego de perder la interna presidencial de Juntos por el Cambio, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró este lunes que va “a trabajar para que gane” Patricia Bullrich en las elecciones generales, pero advirtió que también va “a dar la discusión interna para representar esas ideas” por las cuales lo votaron a él en las primarias.

“Obviamente, uno cuando compite tiene las expectativas de ganar, ahora, ¿Cómo veo las cosas? Mis convicciones siguen siendo las mismas de siempre, yo estoy convencido de que la Argentina necesita una mayoría amplia que surja del consenso, del diálogo, para lograr cambios profundos”, expresó.

En lo que fue una de sus primeras apariciones públicas tras la derrota en las PASO, que consagró a Javier Milei como el dirigente más votado, el mandatario porteño sostuvo que el economista libertario salió primero en esos comicios porque “representa la angustia de la gente”.

Durante una entrevista con el periodista Carlos Pagni para el programa Odisea Argentina, que se emite por LN+, Rodríguez Larreta aclaró que el resultado de las primarias no cambia su visión “respecto de qué es lo que la Argentina necesita”.

Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta

“Yo estoy convencido y voy a trabajar para que gane Juntos por el Cambio, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que Patricia Bullrich sea presidenta, porque no creo en las posiciones extremas, en los fanatismos, en la agresión y en la violencia como forma de hacer política. Yo creo en la democracia, que supone entender que hay gente que piensa diferente. Muchas de las medidas que propone tienen que ir al Congreso y ahí se aprueban con la mayoría, como corresponde”, remarcó.

En este sentido, el ex rival de Bullrich señaló que habló “con ella hace un par de horas”, que van “a integrar los equipos”, y recordó que la noche de las elecciones estuvo “en el escenario con ella, apoyándola, como corresponde”.

Asimismo, al ser consultado por el conductor sobre qué le diría al votante que lo apoyó en las PASO y que podría irse a otra fuerza política en las generales, respondió: “Que vote a Juntos por el Cambio, que dentro del espacio yo voy a expresar las ideas por las cuales él me votó. Yo voy a dar la discusión interna para representar esas ideas. El resultado no cambia mis convicciones”.

“Durante la campaña había gente que me decía ‘yo coincido en construir una mayoría amplia, pero como está la Argentina hoy, es posible que no estén los votos’ y así y todo yo me mantuve en mis convicciones”, agregó.

Además, evitó dar una definición sobre si aceptaría ocupar un puesto en un eventual gabinete de Bullrich y, en cambio, insistió en que están “trabajando todos para ganar” el próximo 22 de octubre, por lo que consideró que “hablar de cargos hoy es totalmente prematuro”.

“Tenemos un equipo de gente que tiene experiencia, los dos equipos que competimos en las PASO estamos trabajando juntos a nivel técnico. El otro día nos reunimos con todos los diputados, electos y futuros, de ambas listas, y hay mucha gente con mucha experiencia. Es lo mismo que dije siempre, la experiencia vale”, destacó.

Por último, habló sobre su salida del cargo en la ciudad de Buenos Aires, tras 8 años como jefe de Gabinete y otros 8 al frente de la gestión: “Yo creo que uno cumple etapas. Yo llevo 16 años de altísima responsabilidad en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual, mi etapa ahí ya está cumplida y hoy creo que mi rol es colaborar a nivel nacional, y por eso me presenté en estas elecciones”, cerró.

