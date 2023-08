PASO 2023: Javier Milei ganó en seis de las once provincias que nunca visitó este año

El cierre de campaña de Milei en la Ciudad de Buenos Aires (Europa Press)

En seis de las once provincias que nunca pisó Javier Milei este año, el líder de La Libertad Avanza ganó las PASO para presidente que tuvieron lugar hace poco más de dos semanas. Y en casi todos los casos, por una amplia diferencia sobre Unión por la Patria (UxP) y Juntos por el Cambio (JxC) en distritos gobernados, en su mayoría, por el peronismo, y sin una estructura política detrás. Así, se impuso en Salta, Misiones, San Luis, La Pampa, Santa Cruz y Jujuy (esta última provincia en manos de la UCR). Y en cuatro de las otras cinco que nunca visitó en estos ocho meses del 2023, salió segundo: Santiago del Estero, Catamarca, Formosa y Chaco, detrás de UxP. Solo en Corrientes, quedó tercero, pero en un casi empate con la sumatoria de las dos listas peronistas.

En su entorno explican el fenómeno por la viralización que tienen los mensajes del economista libertario y sus seguidores a través de las redes sociales, particularmente entre los más jóvenes, y por su presencia en los medios de comunicación. Pero además, analizan que hay un fenómeno de adhesión de un sector muy importante de la sociedad a su figura y su discurso contra el sistema político actual que va más allá de cualquier campaña.

El mayor porcentaje de votos a nivel presidencial lo obtuvo en Salta, donde sacó casi el 50%, pese a no haber pisado el distrito en esta campaña. Hace tres meses, el actual mandatario salteño, Gustavo Sáenz, había conseguido su reelección con el 47,5% al frente de la Alianza Gustavo Gobernador, de origen peronista pero integrada también por distintos espacios provinciales. Pese a ser un aliado y amigo de Sergio Massa -lo acompañó en la fórmula presidencial en 2015-, la boleta del ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria salió segunda con el 24,1%, casi la mitad del porcentaje que sacó Milei. Massa cosechó solo 137.998 votos contra 318.910 del libertario.

El segundo porcentaje más alto del país lo obtuvo en San Luis, que tampoco fue visitada por Milei en clave electoral. Sacó el 48% pese a que, en junio, había ganado la elección a gobernador, Claudio Poggi, ex aliado de los hermanos Rodríguez Saá y actual senador de Juntos por el Cambio, espacio por el que se impuso en las elecciones provinciales. En este distrito, el economista liberal obtuvo 135.471 votos y Juntos quedó segundo lejos, con menos de la mitad, 66.579 votos, el 23,5 por ciento.

Misiones tampoco estuvo en el cronograma de recorridas electorales de Milei en esta campaña. Sin embargo, lo apoyaron 277.899 misioneros, el 43% de los registrados en el padrón local, contra el 27,2% que sacó UxP (175.370 votos entre la lista de Massa y la de Juan Grabois). Como la Justicia impugnó la lista de legisladores nacionales de LLA, el voto en blanco para esta categoría fue del 50%. En mayo, Hugo Passalacqua, el candidato del oficialista Frente Renovador de la Concordia, aliado del gobierno nacional, había ganado la gobernación con el 64,21%.

Otra provincia norteña que Milei no visitó fue Jujuy, donde gobierna desde 2015 Gerardo Morales, el radical que iba como compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos. Sin embargo, pese a que su mano derecha y ministro de Hacienda, Carlos Sadir, tuvo una victoria contundente por casi el 50% en las elecciones a gobernador en mayo, Milei se impuso cómodamente en las PASO nacionales al arañar el 40%. Sacó 168.142 votos y desplazó al oficialismo provincial a un lejano segundo lugar con el 23,8%, pese a la foto del gobernador Morales en una de las boletas opositoras, que fue elegida por 100.408 jujeños.

La Pampa, gobernada desde el retorno democrático por el peronismo, tampoco estuvo incluida en el cronograma de campaña electoral de Milei, y sin embargo consiguió el 32,8%. El actual gobernador del oficialismo, Sergio Ziliotto, había logrado su reelección en mayo con el 47,6% con el Frente Justicialista Pampeano, un porcentaje que no pudo replicar Unión por la Patria el domingo 13 de agosto, al quedar tercero con el 28,15%, detrás de Juntos, que obtuvo 28,37%. Pese a ir con boleta corta, ya que la Justicia impugnó a los candidatos a diputados nacionales del Partido Libertario, Milei consiguió el domingo 13 de agosto 66.280 votos contra 57.387 de JxC, y 56.934 de UxP.

En Santa Cruz, la cuna del kirchnerismo, el economista se alzó con el 29%, y dejó casi 8 puntos atrás al oficialismo, que sacó 21,35% en la PASO presidencial. En este distrito, LLA no presentó candidatos a diputados ni senadores, y aún así, solo la boleta con la foto de Milei obtuvo 52.189 votos contra 38.479 de UxP.

El ómnibus ploteado con su nombre que usa para su campaña en el que se traslada parte de su equipo (Franco Fafasuli)

En solo cinco de las provincias que no visitó, no se impuso en las Primarias presidenciales, pero el líder de La Libertad Avanza tuvo una significativa buena perfomance para no haber campaña en esos distritos. Una es Corrientes, una provincia gobernada por el radical Gustavo Valdés, donde ganó Juntos por el Cambio con el 34,28% de los votos. Pero Milei quedó a menos de 5 puntos, a unas décimas de Unión por la Patria, al obtener 29,18% contra 29,38% de las dos listas sumadas de Massa y Grabois. El libertario sacó 181.456 votos contra 213.104 de JxC y 182.658 de UxP.

En los otros cuatro distritos que no fueron incluidos en la gira proselitista del candidato de LLA, ganó el peronismo en la interna presidencial, pero Milei quedó sorpresivamente en segundo lugar. En Santiago del Estero, gobernada por Gerardo Zamora, Unión por la Patria obtuvo el 53,28%, pero Milei, sin hacer campaña en suelo santiagueño, sacó el 27%. Obtuvo la mitad de los votos del peronismo (142.042 contra 280.563), con una amplia diferencia respecto de Juntos, que solo recogió 10,6% (apenas 55.912 sufragios).

En Formosa, donde Gildo Insfrán consiguió en junio su octavo mandato consecutivo con el 70% de los votos, Milei no aterrizó para hacer campaña este año. La última visita había sido en 2021. Sin embargo, desplazó a la oposición de Juntos por el Cambio, y salió segundo al conseguir el 25,5% de los votos (80.753), detrás del 46,6% de UxP (147.592 votos de Massa y Grabois sumados).

En Chaco, Milei se alzó con el 29% contra el 34,6% del oficialismo. En la PASO provincial del 19 de junio, el gobernador Jorge Capitanich resultó el más votado en la PASO provincial del 19 de junio, pero quedó segundo detrás de los dos candidatos de Juntos por el Cambio sumados.

Milei tampoco visitó Catamarca, pero la fórmula que conformó con Victoria Villaruel se ubicó tercera con 24,72 puntos, detrás de UxP. Este distrito fue uno de los cinco que no adelantó sus elecciones para cargos locales y el gobernador peronista, Raúl Jalil, obtuvo su reelección el 55%.

El equipo de campaña de Milei no definió aún el cronograma de recorridas de cara a las generales de octubre, ni el listado de provincias a visitar. Según le dijo un colaborador a Infobae, se estaría definiendo en la semana. Si confirmó que la campaña se centrará en la provincia de Buenos Aires, como publicó ayer este medio, tanto en el Conurbano como en el Interior.

Donde sí estuvo de campaña

En los dos últimos meses previos a las PASO, Milei solo hizo campaña en cinco provincias, además de la Ciudad de Buenos Aires, aunque solo llegó hasta las principales ciudades de esos distritos, en visitas fugaces en la mayoría de los casos, en las que fue recibido por una multitud.

Estuvo en Córdoba (en la ciudad capital y Altagracia), tuvo un paso fugaz por Santa Fe (en Rosario y la capital santafesina), Mendoza (en la capital provincial y Las Heras), Entre Ríos (Paraná) y Buenos Aires (Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata, San Nicolás, San Pedro, Zárate, Campana, Lomas de Zamora, Lanús, San Miguel, Malvinas Argentinas y Ramos Mejía, en La Matanza).

Javier Milei en Santa Fe

En Córdoba, Mendoza y Santa Fe, Milei ganó la PASO presidencial. En la provincia mediterránea, se impuso con el 33,6% al actual gobernador peronista disidente Juan Schiaretti, que compitió para presidente por una fuerza propia, Hacemos por nuestro país, y obtuvo el 27,5%. Juntos por el Cambio quedó relegado al tercer puesto con el 25,1 por ciento.

En la provincia mendocina, gobernada desde 2015 por el radicalismo, Milei se alzó con el 44,8%, y desplazó a JxC a un lejano segundo lugar con el 28,24%. Y en Santa Fe, gobernada por el peronismo, LLA obtuvo el 35,2% cuando todo hacía prever un triunfo de Juntos después que la alianza opositora se impusiera en las Primarias provinciales. Sin embargo, en la PASO nacional, Juntos recogió el 31,6 por ciento.

Durante el 2023, Milei había estado en la Patagonia, donde fue a su vez recibido por una multitud y vivado como un rockstar, y se impuso en todas las provincias en la interna presidencial. Visitó Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, en Chubut, donde se impuso con el 39,4%; Bariloche, en Río Negro, donde sacó 37,3%; San Martín de los Andes, en Neuquén, donde se alzó con el 39%; y en Ushuaia, Tierra del Fuego, donde recogió el 35,3 por ciento.

El candidato de LLA también había visitado a lo largo del año San Juan, La Rioja y Tucumán. En las tres provincias se impuso el libertario. Pese al batacazo que había dado Juntos por el Cambio en la elección provincial de San Juan para gobernador, Milei sacó 34,17% contra 29% de UxP y 28% de JxC. En esa provincia había estado una sola vez en abril.

Y en La Rioja, donde en mayo había sido reelecto el peronista Ricardo Quintela por amplio margen, el líder libertario sacó 36,4% contra el 31,4 de UxP. Y en Tucumán, se alzó con el 36% y relegó al peronismo al segundo lugar con el 32,9 por ciento.

Para los traslados cercanos - como su visitas al interior bonaerense, Rosario, la capital santafesina, Paraná y Córdoba, el candidato libertario se movilizó en una combi tipo motorhome, y en otra combi se trasladó su equipo de comunicación. “Para su regresó tomó un vuelo de línea”, informaron sesde su equipo de campaña informaron a Infobae. Para distancias más largas, “Javier viaja en vuelos comerciales, con Karina (su hermana) y un reducido grupo de colaboradores”, y que “se pagan con dinero de la campaña”. Aunque señalaron que, en los meses previos a la campaña de las PASO, los traslados aéreos de Milei los pagaba el candidato o referente local de la provincia que visitaba.

Procesamiento de datos: Daniela Czibener

Visualización de datos: Andrés Snitcofsky

