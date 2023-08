Javier Milei analiza viajar a New York para exponer ante banqueros e inversores su programa de Gobierno

Javier Milei profundiza su discurso económico (REUTERS/Agustin Marcarian)

Tras haber defendido su plan de gobierno en el Council of the Americas, Javier Milei analiza viajar en septiembre a Nueva York para exponer ante los banqueros e inversores más poderosos de Estados Unidos. La decisión está sujeta a la estrategia electoral que el candidato presidencial de La Libertad Avanza finalmente ejecute rumbo a la primera vuelta.

Susan Segal, CEO del Council of Americas, propuso a Milei organizar un cónclave en Manhattan con los protagonistas más influyentes de Wall Street. Se trata de una oportunidad que permitiría al candidato presidencial explicar en persona su eventual programa de gobierno, pero esa decisión política está atada a una hoja de ruta que se encuentra condicionada por la coyuntura nacional.

Milei asumió que la batalla electoral se centrará en las propuestas económicas y apunta a definir un secuencia de actos eventos destinados a reiterar sus iniciativas vinculadas a la dolarización, el ajuste del déficit fiscal y la reducción exponencial del Estado. Desde esta perspectiva, un viaje relámpago al corazón de Wall Street es una carta que está bajo consideración del candidato presidencial.

Luego de la victoria que consiguió en las elecciones primarias, en las que salió primero, no solo a nivel individual, sino que también como fuerza política, el libertario llamó aún más la atención en Estados Unidos, ante la posibilidad -ahora más cercana- de llegar a la Casa Rosada.

En el reciente evento del Consejo de las Américas que se realizó en el Hotel Alvear de Buenos Aires, que también protagonizaron Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y Sergio Massa (Unión por la Patria), Milei le agradeció personalmente a Segal por haberlo invitado.

Segal tiene una larguísima experiencia en el trato de candidatos presidenciales de la Argentina -desde Carlos Menem a Alberto Fernández-, y ha elogiado en privado a Milei y su discurso disruptivo. En este contexto, la CEO del Council of Americas no dudó en ofrecer su know how para presentar al candidato libertario entre los principales banqueros y empresarios de Estados Unidos.

El líder de La Libertad Avanza ayer criticó a los “empresarios prebendarios” y le prometió a la audiencia “sacarle el Estado de encima”. Había lleno completo en el salón principal del hotel Alvear, aunque los aplausos sólo aparecieron al final de su exposición.

Susan Segal, CEO del Council of the Americas (Adrián Escandar)

La visita que sí ya está un poco más definida es la que harán en los próximos días varios de los integrantes de su equipo de asesores económicos y financieros, también a Estados Unidos, para profundizar sobre el modelo que pretende implementar el actual diputado nacional si es electo Presidente.

En este caso, quien organiza todo es Gerardo “Gerry” Mato, ex ejecutivo del banco HSBC para la región, quien invitó a Juan Nápoli, candidato de La Libertad Avanza a senador por la provincia de Buenos Aires, y Darío Epstein, referente del espacio en asuntos vinculados con el mercado, para que tengan el primer contacto formal con Wall Street, en el nuevo rol que ocupan ambos.

Resistidos por un sector del poder norteamericano, que tampoco está del todo convencido con su idea de dolarizar, los asesores de Milei tendrán la oportunidad de seguir detallando las iniciativas que piensan llevar adelante si triunfan en las generales.

No obstante, en las conversaciones no darán precisiones sobre las medidas concretas que se van a implementar, sino que solamente escucharán las preocupaciones de sus interlocutores y les explicarán los lineamientos generales del plan de gobierno ya anunciado.

Juan Nápoli, uno de los asesores de Javier Milei que viajarán a Estados Unidos

Si bien en un principio estaba previsto que viajará Diana Mondino, candidata a diputada nacional y posible ministra de Relaciones Exteriores, todavía no se sabía si finalmente será de la partida. También se analiza -por estas horas- que viaje Roque Fernández, ex presidente del Banco Central y asesor de Milei. La delegación técnica, si no hay cambios de agenda, volará el próximo 6 de septiembre rumbo a New York.

